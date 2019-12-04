DHA YURT BÜLTENİ - 24

CEREN'İN KATİL ZANLISINI GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

CEREN'İN KATİLİNİ ABLASI GÖRMÜŞ -EK

CEREN'İN SON ANLARI KAMERADA

Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.

ŞÜPHELİYİ LİNÇ ETMEYE KALKIŞTILAR

Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür A. (35), olaydan önce güvenlik kameralarına yansıyan ve polis tarafından saklandığı evde yakalandıktan sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Yakalanması sırasında polis memurunu da bıçaklayan, uyuşturucu bağımlısı ve cezaevi firarisi olduğu öne sürülen şüpheli Özgür A., evden çıkarıldığı sırada çevredekilerce linç edilmek istendi. Polisler, öfkeli kalabalığın içinden çıkardığı Özgür A.'yı sorgulamak üzere geniş güvenlik önlemleri altında Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

ORDU

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Dilovası'nda yeni tanklar yapılmak istenmesine tepki

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde özel bir liman tarafından yaklaşık 45 milyon liraya yapılmak istenen 20 petrol türevi ve sıvı kimyasal madde depolama tankı projesine çevre dernekleri karşı çıktı. Dilovası Ekoloji ve Sağlık Derneği Başkanı İsmail Sami, tanklarının yapılmasını istemediklerini, Dilovası'nda şu ana kadar yapılan yüzlerce tankın ilçede ciddi tehlike oluşturduğunu söyledi.

Dilovası merkezinde kalan tek yeşil alan olan, bazı firmaların 2015 yılında buradaki ağaçları kesip petrol ve kimyasal tank kurmak istemeleri nedeniyle çevreciler tarafından o yıllarda 'Yeşil Nöbeti' başlatılan Adatepe mevkisinde yeniden özel bir liman işletmesi tarafından 20 adet petrol türevi ve sıvı kimyasal madde depolama tankı kurulmak istenmesi, çevre derneklerini harekete geçirdi. Yarın tanklarla ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı yapılacak. Dilovası Ekoloji ve Sağlık Derneği Başkanı İsmail Sami, ÇED toplantısında bölgede yapılması planlanan tanklara karşı çıkacaklarını söyledi.

'DİLOVASI'NDAKİ SAĞLIK SORUNLARI ORTADA'

Dilovası ilçesinde sağlık sorunları ortadayken görmezden gelinmesine şaşırdığını söyleyen İsmail Sami, "Maalesef Dilovası'na kimyevi tank yapılması planlanıyor. Çok şaşırtıcı bir karar bu, çünkü 2006 yılında Meclis Araştırma Komisyonu'nun aldığı bir karar var ortada. 2006 Meclis Araştırma Komisyonu kararına göre Dilovası'na bir çivi dahi çakılamaz denilmişti. Bakıyorsunuz ki o yıldan sonra birçok sanayi kuruluşu bir sürü çalışma yaptı, tanklar kurulmaya başlandı. Burada bir çelişki var, çünkü o rapor varken buna imza atan bürokratları anlayamıyoruz. Dilovası'na bu kadar çalışma yapılmışken, sağlık sorunları ortadayken Dilovası'nı görmezden gelmelerine şaşırıyoruz. Devlet yetkililerinden buraya bir pozitif ayrımcılık yapmalarını ve ona göre bir şeyler yapmalarını istiyoruz" dedi.

'YÜZLERCE TANK VAR VE TEHLİKELİ OLMAYA BAŞLADI'

İlçeye yapılan yüzlerce tankın tehlike oluşturduğunu ifade eden Sami, "Buradaki alanların birçoğu istimlak edilmiş durumda, maalesef tekrar o alanlar yeniden kimyevi tanklarla doldurulmuş olacak. Adatepe dediğimiz o alanın bu kadar sanayinin içerisinde olan bir alanda, bir acil müdahale yeri olması gerekiyordu. Yaklaşık 3 yıl önce burada bir kimyevi tankında patlama meydana geldi ve ciddi bir endişe oluştu Dilovası halkında. Çünkü müdahalesi, kontrol altına alınması 5-6 saati buldu. Bir tankın patlamasında bile bu kadar hasar oldu. Dilovası'nda yüzlerce tank var, burası çok tehlikeli bir alan olmaya başladı ve burası Marmara'nın göbeğinde bulunan bir yer" diye konuştu.

'DİLOVASI'NA YENİ TANKLARIN YAPILMASINI İSTEMİYORUZ'

İlçede meydana gelebilecek tank patlamalarının ciddi hasar oluşturacağına dikkat çeken İsmail Sami, şöyle konuştu:

"Bu tarz durumların artık Dilovası'nda olmasını istemiyoruz. Daha fazla kimyevi tankın ve sanayinin burada bulunmasını istemiyoruz. Yanlış anlaşılmasın bizler, Dilovası olumlu ya da olumsuz sanayiye doyduğu için artık istemiyoruz. Yoksa kimsenin sanayiye ya da iş gücüne karşı olduğu bir durum yok. Dilovası sanayiye doydu. Bu saatten sonra Dilovası'na Meclis Araştırma Komisyonu'nun aldığı kararın uygulanmasını ve bir çivi dahi çakılmamasını istiyoruz. Bu tanklar, kimyevi depolama alanları. Yani burada oluşabilecek herhangi bir patlama ve yangında ciddi zararlar oluşacak. Adatepe'de 150 hanenin yaşadığı bir mahalle var. Orhangazi'ye ve birçok bölgeye de yakın bir yer. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi ve Dilovası kent merkezi birbiriyle iç içe. Sanayi bölgesinin içinden otoban geçiyor, E-5 geçiyor ve bu tanklar otobana 30 metre uzaklıkta. Bu yüzden oraya kimyevi tankların yapılması çok tehlikeli bir durum."

Görüntü Dökümü

-Tankların yapılması planlanan alanın görüntüsü

-Tank detayları

-Dernek Başkanı İsmail Sami ile röp

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/DİLOVASI(Kocaeli)

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İmranlı'da kar yağışı etkili oldu

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

İmranlı'da havaların soğumasıyla birlikte öğleden sonra kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının başlamasıyla birlikte ilçe merkezi kısa sürede beyaza büründü. Vatandaşlar mevsimin ilk karını sevinçle karşıladı. Kar yağışıyla birlikte ilçede kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışının bölgede aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

-İlçe merkezinden görüntüler

-Kar yağışı görüntüleri

-Röportaj

Haber-Kamera: Yasin KIRAS/İMRANLI (Sivas), -

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Bursa'dan Siirtli öğrencilere giyim yardımı

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Mehmet Aker İlkokulu tarafından toplanan giyim ve kırtasiye malzemeleri, Siirt'teki öğrencilere dağıtıldı.

Osmangazi ilçesindeki Mehmet Aker İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, yürüttükleri 'Hep birlikte el ele projesi' kapsamında giyim ve kırtasiye malzemesi topladı. Toplanan giyim ve okul araç gereçleri Siirt'teki Şehit Öğretmen Durmuş Güçlü İlkokulu'ndaki öğrencilere yolladı.

Mehmet Aker İlkokulu öğretmenlerinden Harun Alaçam, "Bu güzel fikir ders sırasında aklıma geldi. Öğrencilerimle paylaştım. Kendileri benden daha fazla çalışarak giyim ve kırtasiye malzemeleri topladı. Bunları muhtaç olan çocuklara ve öğrencilere ulaştırıyoruz" dedi.

Şehit Öğretmen Durmuş Güçlü İlkokulu Müdürü Bedri Erdemci de destekten dolayı teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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Öğrencilerin okula gelmesi

Sınıfta bulunan öğrenciler

Gelen yardım kolileri

Yardımların dağıtılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,

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Yerköprü Şelalesi bölgesinde çökme riski

Konya'nın Hadim ilçesinde 'gizli cennet' olarak bilinen Yerköprü Şelalesi'nin yakınındaki tepelik ve yamaçlık alanda çökme riski bulunuyor. Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Arif Delikan, bölgede yaklaşık 50 metre uzunluğunda yarıklar olduğunu ve acilen önlem alınması gerektiğini söyledi.

Göksu Nehri'nin yatağında bulunan Yerköprü Şelalesi, doğal güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi de bölgeyi turizme kazandırmak için çevre düzenlemesi yapıyor. Yapılan çalışmalar son günlerde sosyal medyada tartışılırken şelalenin kuzeyinde, kamelyaların yapıldığı alanın üstündeki yaklaşık 50 metre uzunluğunda yarıkların bulunduğu tepelik ve yamaç alan ise çökme riski taşıyor. O bölgede çeşitli bilimsel araştırmalar yapan Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Arif Delikan, Yerköprü Şelalesi'nde Göksu Nehrinden akan su ile Karasu olarak bilinen kaynak suyunun birleştiğini belirtti. Delikan, "Göksu Nehri'nden akan su, o bölgede düden değimiz tünelin içinden geçiyor. Üstte ise Karasu dediğimiz, karstik bir faydan su akıp, aşağı dökülüyor. Şelalenin oluştuğu noktada ise iki su birleşip vadiye akıyor" dedi.

Şelalenin yakınında yarıkların oluştuğu tepelik alanın çökme riski taşıdığını ifade eden Delikan, şunları söyledi:

"Bu alan fosil tufa çökeli oluşumlu bir alan ve yaklaşık 150 bin yıl önce oluşmuş. Bu tufalar da yamaç boyunca çatlaklıklar oluşabiliyor. Çünkü atlarında geniş mağaralar var. Çökmenin ne zaman olabileceği belli değil. Bölgede sismik hareketlenme olabilir ve bunlar tetikleyebilir. Yağış da tetikleyebilir. Zaman belli olmadığı için de mesire yeri yapıldıktan sonra orada piknik yapan insanların üzerine çökebilir. Parça olarak da çökebilir, tümü kütle halinde de çökebilir. Çünkü bunun örnekleri vadi içinde var."

Çökme riski bulunan alanın uzman eşliğinde kontrollü olarak yıkılabileceğini ifade eden Delikan, "O bölgeleye ya insanların girmemesi sağlanacak, ya da o alanın kontrollü olarak yıkılması sağlanacak. Aynı Sürmene'de olduğu gibi düşebilme potansiyeli olan kayalıkların düşürülmesi gibi, yıkılarak önlem alınması gerekiyor" diye konuştu.

Yöre halkından doğasever Hasan Hüseyin Kahraman da "Kayadaki yarığın ilk başlangıç yeri yaklaşık yarım metre büyüklüğünde. Bölgemizde çok büyük bir yağış olursa, bu kaya buradan düşebilir ve aşağıda yapılan kamelyalar ve şelalemiz tehdit altına girer. Yarılan kayanın uzunluğu neredeyse 70 metreye varıyor. Gelsinler tüm yetkililer, öncelikle burayı bir incelesinler" dedi.

Görüntü Dökümü

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Yarıklardan detay

-İnsanların içine girmesi

Drone ile yarık ve Yerköprü Şelalesi'nden detay

Yerköprü Şelalesi ve çevresinden detay

_ Dr. Arif Delikan röp.

_ Hasan Hüseyin Kahrıman röp.

Haber- kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ- Cengiz ÖZCAN KONYA DHA))