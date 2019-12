DHA YURT BÜLTENİ - 24 - Son Dakika

Kastamonu'da iki aile arasında kavga: 3 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla Köyü'nde, 'arazi anlaşmazlığı' yüzünden iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

HABER: KASTAMONU

==========================================

Batman'da, husumetli iki aile arasında taşlı- bıçaklı kavga: 19 yaralı

Batman'da, husumetli iki aile arasında çıkan taş ve bıçakların kullanıldığı kavgada 19 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Oymataş köyüne bağlı Ünlüce mezrasında meydana geldi. Mezrada oturan husumetli iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, diğer aile bireylerinin de katılımıyla taşlı- bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 19 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, mezraya gelen sağlık ekiplerince Batman Bölge Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma, yeni bir kavga yaşanmaması için mezrada ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.

Görüntü Dökümü

-------------

-Batman Bölge Hastanesi

-Acil servis

-Ambulanslar

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/BATMAN,

====================================

Kamyonet, otomobile çarptı: 7 yaralı

ORDU'da, kontrolden çıkan işçilerin taşındığı kamyonetin otomobile çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden geçen Altınordu Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek ve beraberindeki okul müdürleri yaptı.

Kaza, akşam saatlerinde Ünye ilçesi Çevre Yolu İkizce Kavşağı'nda meydana geldi. Ordu'dan Samsun yönüne giden işçilerin taşındığı sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle önündeki 42 AEK 157 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 2 araç da bariyeri aşıp, refüje savruldu. Kamyonet ters dönerken, otomobilin ön kısmı hurdaya döndü.

Kazada otomobildeki İslam Can (45), Ersin Can (37) ve Adem Can ile kamyonetteki Emirhan Alişan (19), Muhammet Furkan Toygar (21), Osman Kılıç ve Salih Saraç yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi, kaza sırasında bölgeden geçen Altınordu Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek ve beraberindeki okul müdürleri yaptı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince 7 yaralı, Ünye Devlet Hastanesi'ne ve özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu),

======================================

Adalet Komisyon Başkanı'nı kandırmaya çalışırken tutuklandı

Kocaeli Adalet Komisyon Başkanı'nı arayıp, kendisini MHP Genel Başkan Yardımcısı, Profesör ve Cumhurbaşkanlığı eski danışmanı olarak tanıtan ve bir dava konusunda yardım isteyen, daha sonra başkanı ziyarete gelen kişinin dolandırıcı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan kişi, mahkemece tutuklandı.

Adliye santralinden, yaklaşık 2 hafta önce, Adalet Komisyon Başkanı Muhiddin Paça'yı arayan kişi, kendisini MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın eski danışmanı Prof. Dr. Şahin Duman olarak tanıttı. Komisyon Başkanı Paça, o sırada müsait olmadığı için bu kişiden iletişim numarası alındı. Daha sonra geri aranan kişi, hala özel üniversitede görevli olduğunu ve MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğünü söyleyip, Kandıra 'nın bir köyünde tarla satın aldığını ve buraya bağ evi inşa edeceğini dile getirdi. Aldığı araziye yol gitmediğini ve bu nedenle eşi tarafından yapılan başvuruyla Kandıra Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yakın zamanda 2019/510 sayılı dosyanın açıldığını söyleyen kişi, dosyanın kısa sürede sonuçlanması için Adalet Komisyon Başkanı Muhiddin Paça'dan yardım istedi.

RANDEVU İSTEDİ

Bugün, adliye santralini tekrar arayan kişi, Ankara 'dan İstanbul 'a gittiğini ve geçerken Adalet Komisyon Başkanı Muhiddin Paça ile görüşmek istediğini söyleyip randevu istedi. Aynı gün saat 16.00 sıralarında komisyon başkanını ziyarete gelen kişi, odada Kocaeli 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Saffet Murat Kasapolu'nun da bulunduğu sırada kendisini yine, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Şahin Duman olarak tanıttı. Eskişehir eski Başsavcısı ve halen Yargıtay Savcısı olan Ferhat Kapıcı'nın öz yeğeni olduğunu söyleyen kişi, Muhiddin Paça'nın numarasını Kapıcı'dan aldığını söyledi ve bir süre sonra odadan ayrıldı.

YAPILAN ARAŞTIRMADA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Bu kişinin hal ve hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine araştırma yapıldı. Araştırmada Prof. Dr. Şahin Duman isimli birinin olmadığı ve MHP'de de böyle bir kişinin bulunmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine MHP'ye yazı yazılıp böyle bir görevli olup olmadığı soruldu ancak oradan da olumsuz yanıt geldi. Bilkent Üniversitesi 'ne yazılan yazıya gelen cevapta da böyle bir profesör olmadığı bildirildi. Yargıtay Savcısı Ferhat Kapıcı ile yapılan telefon görüşmesinde ise Savcı Kapıcı'nın, Şahin Duman isminde dayısının oğlu olduğu ancak profesör olmadığı ve kendisiyle 15 yıldır görüşmediği öğrenildi.

Gerçek isminin de Şahin Duman olduğu öğrenilen ancak belirttiği unvanların hiçbirine sahip olmadığı anlaşılan kişiden MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bilkent Üniversitesi'nde Profesör olduğunu belirten belgeleri ibraz etmesi istendi.

TUTUKLANDI

Bu belgeleri getiremeyen şüphelinin unvan gaspı ve nüfuz ticareti yaptığı kanaatine varılarak, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığı 'na sevk edilen şüpheli Şahin Duman, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

-------------

Zanlının adliyeden çıkışı

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli),

===========================================