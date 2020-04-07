DHA YURT BÜLTENİ - 24 - Son Dakika

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6 saat önce

Koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu KOCAELİ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak görev yapan Deniz Haseki (30) koronavirüs tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilirken, alkışlarla uğurlandı.

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Koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu

KOCAELİ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak görev yapan Deniz Haseki (30) koronavirüs tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilirken, alkışlarla uğurlandı.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Deniz Haseki, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Bir süredir tedavisi devam eden ve son yapılan testlerde koronavirüsü yendiği tespit edilen Deniz Haseki, bugün hastaneden taburcu oldu. Bir sağlık çalışanının, Haseki'nin bulunduğu odanın kapısını açarak "Deniz taburcusun" demesinin ardından, hastaneden ayrılmak için koridora çıkan Deniz Haseki'yi burada bekleyen hastane çalışanları alkışlarla uğurladı.

'KORONA DEĞİL BİZ GÜÇLÜYÜZ'

Güvenlik İş Sendikası Kocaeli İl Başkanı Muhammet Ali Tatlıgül, sosyal medya hesabından Deniz Haseki'nin taburcu olduğu anları yayınlayarak, şu paylaşımda bulundu:

"Derince Eğitim Araştırma Hastanesinde görev yapan meslektaşımız üyemiz güvenlik görevlisi Deniz Haseki görevini icra ederken yakalandığı koronavirüs illetini bugün yenerek aramıza dönmüştür. Arkadaşımız hastaneden karantina altından çıkmıştır. Deniz yılmadı inat etti başardı. Şimdi sıra tüm hastalarımızda. Onları da alkışlar arasında yürürken görmek istiyoruz. Çünkü korona değil biz güçlüyüz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Taburcu olan Deniz Haseki'ye taburcu olduğunun söylenmesi

-Odadan çıkması ve

-Hastane personelinin alkışlaması

DERİNCE(Kocaeli),

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Riskli doğum yapan kadının imdadına polis helikopteri yetişti

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, riskli doğum yapan ve hayati tehlikesi bulunan Perihan Kelek, polis helikopteri ile bölgeden alınıp kent merkezindeki hastaneye getirildi.

Van'a yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta bulunan Bahçesaray ilçesi Devlet Hastanesi'nde riskli doğum yapan ve hayati tehlikesi bulunan Perihan Kelek için helikopter talebinde bulunuldu. Bunun üzerine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü'ne ait polis helikopteri, 112 sağlık personeli ile birlikte Bahçesaray'a sevk edildi.

Riskli doğum yapan ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen Kelek, yeni doğan bebeğiyle birlikte kent merkezine ulaştırıldı. Anne Kelek ve bebeği, helikopterden alınarak hazır bekletilen ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Polis helikopterinin havalanması

-Polis helikopterinin hastayı getiresi

-Sağlık personelinin helikopterden hastayı alması

- Helikopter pistinde bekleyen ambulans

-Detaylar

VAN,

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Koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup, kazayı izlediler

AKSARAY'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası 4 kişi yaralandı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup,  kaza yerini izledi.

Kaza saat 20.00 sıralarında Nakkaş Mahallesi Muhsin Yazıcı Bulvarı kavşağında meydana geldi. Ali Karadağlı (32) yönetimindeki 68 HP 441 plakalı kamyonet, Suriye uyruklu İsa Ali Osman'ın (35) kullandığı 34 MF 3551 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan kamyonet şarampole devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü Ali Karadağlı ile minibüsteki Suriye uyruklu Fatma Ferruh (26), Nasir Elden Cerruh ( 23) ve Rim Cerrah (23) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Minibüs sürücüsü İsa Ali Osman da kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazanın olduğu kavşak üzerinde toplanan kalabalık, koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup,  itfaiye ekiplerinin vitese takılı kaldığı için dönmeye devam eden lastiği durdurmaya çalışmasını izledi. Bazılarının ise cep telefonu kamerasıyla sosyal medya hesabından canlı olarak yayın yaptığı görüldü.  Kalabalık, polisin 3'üncü uyarışında dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İtfaiye ekipleri çalışırken vatandaşların izlemesi

-Polis ekiplerinin kalabalığı 3 kez uyararak dağıtması

-Kazaya karışan araçlardan detaylar

-Vatandaşların telefonlarla canlı yayın yapması

Haber- Kamera:   ALTUNTAŞ AKSARAY

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Cezayir'den getirilen Türk vatandaşlarından Berat Kandili duası

TOKAT'ta Kredi Yurtlar Kurumu'na ait 2 yurtta Berat Kandili nedeniyle yurt bahçesinde Kuran okundu. Yurtta gözetim altında tutulan vatandaşlar ise pencerelerde dua etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 4 gün önce Cezayir'den 555 Türk vatandaşı, 3 uçak ile Samsun'a getirildi. Aralarında öğrencilerin de bulunduğu 320 kişi ise otobüslerle Tokat'a getirildi. KYK bünyesindeki 2 yurda yerleştirilen 320 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 gün karantinaya alındı. Bugün Berat Kandili olması nedeniyle yurt binaları önünde din görevlileri tarafından Kuran okunarak dua edildi. Tokat İl Özel İdaresi Mescidi imamı İsak Saygılı tarafından yapılan duaya yurtta kalanlar da pencerelerden eşlik etti. Dua sonrasında ise ilahiler okundu.

Görüntü Dökümü:

-Kuran okunması ve dua

-Yurtta kalanların eşlik etmesi

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

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Jandarmanın koronavirüs önlemleri devam ediyor

ADIYAMAN'da, jandarma tarafından oluşturulan uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerinden koronavirüse karşı tedbirli olmaları istendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Adıyaman- Şanlıurfa karayolunda uygulama noktasında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan araç sürücülerine sosyal mesafe, maske takılması ve gerek görülmediği sürece dışarı çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat da uygulama noktasında ziyaret ettiği askerlere çeşitli ikramlarda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Uygulama noktası

Jandarma önlem alması

Jandarma sürücüleri uyarması

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat'ın askerleri ziyaret etmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sercan SAKAR-ADIYAMAN-DHA)

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Bolu'da caddeye girenlere para cezası

BOLU'da, İzzet Baysal Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri kurallara uymayan 8 kişiye toplam 24 bin 150 TL para cezası kesti.

Bolu Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararla trafiğe kapalı olan İzzet Baysal Caddesi'ne yayaların çıkışları yasaklandı. Caddeye yalnızca işi olanların maskeli girişlerine izin verildi. Caddenin giriş ve çıkışına kontrol noktası kuran polis ekipleri, kurallara uymayan vatandaşlara yönelik uygulama yaptı. Polis ekipleri, caddede maskesiz ve işi olmadığı halde bulunan 7 kişiye 3'er bin TL'den toplam 21 bin TL ceza uyguladı. Polis, sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altındaki bir gence de 3 bin 150 TL para cezası kesti. Ayrıca polis aracından yapılan anonslarla işi olmayanların caddeye girmemesi konusunda uyarı yapıldı. Caddenin 15 gün boyunca yaya trafiğine kapalı kalacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polisin uygulamasından görüntüler

-Ceza kesilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Adnan KARABULUT/BOLU,


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 11:53 Kaynak: DHA

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