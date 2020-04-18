DHA YURT BÜLTENİ - 24 - Son Dakika

Ankara'da sokağa çıkma yasağı ile denetimler başladı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca valiliklere gönderilen genelge kapsamında, Ankara'da 48 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması, saat 00.00'da başladı. Ankara'da, polis ekipleri şehrin pek çok yerindeki kontrol noktasında, sokakta bulunan vatandaşları denetledi. Kızılay Meydanı'nda görev alan ekipler, yasağın ilk saatlerinde sokakta bulunan bir kişiye İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 lira para cezası kesti. Hafta sonunda ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar, kamu-özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, PTT, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri açık olacak. Kamu güvenliğinin sağlanması ile acil çağrı merkezleri, AFAD ve Türk Kızılay, Vefa Sosyal Destek Birimleri'nde görevli olanlar kısıtlamadan muaf tutulacak.