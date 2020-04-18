DHA YURT BÜLTENİ - 24 - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki çocuk koronayı yendi

KAHRAMANMARAŞ'ta 4 yaşındaki E.B.E., koronavirüsü yenerek hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

5 gün önce rahatsızlanarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne giden E.B.E.'nin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastaneye yatırılan E.B.E., 5 günlük tedavisinin sonunda koronavirüsü yenmeyi başardı.

Sağlığına kavuşan E.B.E., izolasyon şartıyla sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneden taburcu oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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E.B.E.'nin odasından çıkması

Sağlıkçıların alkışlaması

E.B.E.'nin el sallayarak teşekkür etmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ

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Gelibolu'da Özel Bakım Merkezi karantinaya alındı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde yaşlı, zihinsel engelli ve bakıma muhtaç kişilerin kaldığı Özel Bakım Merkezi, 6'sı personel 29 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Gelibolu ilçesinde, 2012 yılından beri faaliyette bulunan Özel Bakım Merkezi'nde, geçen hafta 6'sı personel 29 kişide koronavirüs tespit edildi. Hastalar pandemi hastanesi olarak hizmet veren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 100 kişinin kaldığı Özel Bakım Merkezi, Gelibolu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla karantinaya alındı.

Hastanedeki 29 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale),

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Bartın'da 150 haneli köy ile 3 bina karantinaya alındı (2)

KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Bartın Valiliği dün, Bakraçboz köyü Bodra mevkisinde bulunan 3 binanın karantinaya alınmasına karar verimişti. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin bugün yapılan toplantısında, yapılan yeni test sonuçlarına göre köyde vaka sayısının arttığının anlaşılması nedeniyle salgınının yayılmasını engellemek amacıyla evlerdeki karantinanın kaldırılarak köyün tamamının bugün saat 18.00'dan itibaren karantinaya alınmasına karar verildi.

Ayhan ACAR/ BARTIN

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İmam cemaatindeki yaşlı adamı evinde tıraş etti

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan Ali Çimen, Vefa Destek Grubu'nda görev yapan Muratpaşa ilçesindeki Türbeli Camii'nin İmamı Mahmut Sami Gündüz'ü arayıp, "Bir derdim var, tıraş olamıyorum, beni tıraş et" dedi. Gündüz de tıraş makinesini alıp, Çimen'in evine gitti. Maske ve eldiven takarak, yaşlı adama saç tıraşı yaptı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülediği tıraşın sonunda da Çimen'e, "Şimdi damatlık oldun" diyerek, espri yaptı. Ali Çimen ise "Diyanetten Allah razı olsun, hocamdan Allah razı olsun. Allah bu karabulutu kaldırsın" dedi.

Gündüz'ün Çimen'i tıraş ettiği görüntüler, Antalya Müftülüğü tarafından paylaşıldı.

İmam Mahmut Sami Gündüz, "Ali Çimen amcamız yaşı gereği ve malum berberlerin kapalı olması nedeniyle tıraşının geldiğini, bu konuda yardımcı olmamı istedi. Ben de evine giderek tıraşını yaptım" dedi.

Muratpaşa Müftüsü Kuddusi Uysal ise Türbeli Camii'nin tadilatta olmasından dolayı kapalı olduğunu, İmam Mahmut Sami Gündüz'ün Vefa Sosyal Destek Grubu 'nda görev aldığını belirterek, "Vefa gruplarına gelen her türlü talep ve hizmet karşılanıyor" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı , koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 21 Mart 'ta, 81 il valiliğine genelge gönderip, berber ve kuaför salonlarını kapatmıştı.

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ANTALYA,

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Marmaris polisi dışarıdan kalan kadına çilingir ile yetişti

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, evinin bahçesinde çocuklarıyla oynarken evinin kapısı kapanan kadının imdadına polis yetişti. Polis, getirdiği çilingir ile evin kapısını açtı. Sıdıka Dereağzı (36), 'İyi ki varsınız' diyerek polislere teşekkür etti.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında İrimiçi mevkisinde meydana geldi. Sıdıka Dereağzı, müstakil villasının bahçesine iki çocuğu ile çıktı. Çocuklarıyla oyun oynayarak zaman geçiren kadın, içeriden bir şey almak için evinin dış kapısına yöneldiğinde kapandığını fark etti. 155 polis ihbar hattını arayarak yardım istedi. Villaya gelen polis kadından durumu öğrenince 4 kilometre uzaklıktaki Kemeraltı Mahallesi'nde bulunan bir çilingirciyi evinden alarak geri geldi. Çilingirci villanın dış kapısını saniyeler içinde açtı.

Kapısının açıldığına sevinen Sıdıka Dereağzı, "Bu zor süreçte polis arkadaşlar güvenliğimiz için sürekli dolaşıyor. Marmaris polisine çok teşekkür ederim" dedi. Kadına yardımcı olan polis ekipleri ise, "Evinizde kalın, sağlıklı kalın" dedi.

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Resmi polis otosuyla çilingirciyi evinden alınma görüntüsü

Resmi polisin çilingir eşliğinde villaya gelmesi

Çilingirin saniyeler içinde kapıyı açması

İki çocuklu Sıdıka Dereağzı'nın kapısı açıldıktan sonra polislere teşekkür açıklaması

Haber-Kamera. Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS, (MUĞLA),

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Koronavirüsü yenen Gül hemşire, alkışlarla taburcu oldu

MARDİN'in Derik ilçesinde, yakalandığı koronavirüsü yenen hemşire Gül Saadet Öçal (25), mesai arkadaşlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

Derik Devlet Hastanesi 'nin acil poliklinik servisinde görev yapan hemşire Gül Saadet Öcal'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastaneye yatırılarak tedaviye alınan Öcal, hastalığı yenerek, sağlığına kavuştu. Mesai arkadaşları tarafından alkışlarlar taburcu edilen Öçal sevinç gözyaşları dökerek, "Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

'BU HASTALIKTA MORAL ÇOK ÖNEMLİDİR'

14 günlük karantina süresini evinde geçirecek olan Öçal, "Koronavirüs testim pozitif çıktığında başka birine bulaştırdım mı diye çok korkmuştum. Çok şükür kimseye bulaştırmadığımı öğrendim. Mesai arkadaşlarım moral verdiler, çok yardımcı oldular. Bu hastalıkta moral çok önemli. Çok mutluyum. Rabbim kimseye yaşatmasın. Koronavirüs ülkemizde görüldüğünden bu yana ailemi yeterince göremiyordum. Sağlık çalışanı olarak diyorum, herkes kendini korusun, evden çıkmasın. Bu hastalık geçinceye kadar lütfen evde kalın. İhmale gelmeyen bir hastalık, ciddiyetin farkına varın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Gül hemşirenin alkışlarla taburcu olması

Evden görüntüsü

Röportaj

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK,(Mardin),

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Mersin'de polisten evden çıkamayanlara moral konseri

MERSİN'de, polis 'Evde kal' çağrısı kapsamında özellikle dışarıya çıkamayan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşları için düzenlediği moral konserinde renkli görüntüler yaşandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, dünyayı ve Türkiye 'yi etkisi altın alan koronavirüs nedeni ile yapılan 'Evde kal' çağrısı kapsamında özellikle dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara sürpriz yaptı. Merkez Mezitli ilçesi Yeni Mahalle 'de bulunan İnci Sitesi sakinleri Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekiplerinin siren sesi ile siteye girmesine önce şaşırdı. Ardından görevli kadın polis, site sakinlerine seslenerek, "Sevgili Mersinliler. Bugün burada Mersin İl Emniyet Müdürlüğü olarak bulunmaktayız. Çok zor günlerden geçiyoruz. Evlerinizde çok sıkıldığınızın farkındayız ama bugünlerde geçecek. Önemli olan bu süreci sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirmemizdir. Bugünde buraya gelerek sizlerle beraber, eğlenceli vakit geçirmek istiyoruz. Umarım hep beraber çok eğleniriz, çok güzel vakit geçiririz. Şimdi eğlence zamanı" dedi.

Konuşmanın ardından vatandaşlar çalanın müzik eşliğinde balkonlarında hem oynadı hem de dans etti. Yaklaşık 1 saat süren konserde renkli görüntüler oluşurken, vatandaşların mutlulukları gözlerinden okundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kadın polis konuşurken

Sanatçıların konserinden görüntü

Balkondaki insanlardan detay görüntü

Haber-Kamera: MERSİN,

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82 yaşındaki Mustafa dede koronavirüsü yendi

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Mustafa Arıkan, yakalandığı koronavirüs hastalığını yenerek tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Arıkan, sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'de etkisi de devam ediyor. 2 Nisan günü yaşadığı Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki evinde yüksek ateş nedeniyle sağlık görevlilerine başvuran Mustafa Arıkan ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Arıkan'a yapılan koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı ve hemen tedaviye alındı. Arıkan'ın diğer aile bireylerinin ise testlerinin negatif çıktığı öğrenildi. Tedaviye alınan Mustafa Arıkan yaklaşık 15 günün ardından koronavirüs hastalığını atlatarak taburcu oldu. Evine getirilen ve istirahata çekilen Arıkan, "Tedavimde emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.