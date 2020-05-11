DHA YURT BÜLTENİ- 24 - Son Dakika

Bakan Soylu, şehit annesi ile telefonda görüşerek gününü kutladı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkkale'de yaşayan şehit polis Bekir Ferhat Kaya'nın annesiyle telefonda görüşerek, Anneler Günü'nü kutladı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve beraberindeki heyet, şehit piyade uzman çavuş Mehmet Türken'in annesi Hatice Türken ile şehit polis memuru Bekir Ferhat Kaya'nın annesi Gülay Kaya'yı ziyaret etti. Kadınların Anneler Günü'nü kutlayan Vali Sezer, iki anneye karanfil verdi. Ziyarette Vali Sezer, anne Kaya'yı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü. Anne Kaya'nın gününü kutlayan Bakan Soylu, "Nice Anneler Günü'ne inşallah. Şu an jandarmamız ile birlikteyiz. Allah bizleri size mahcup bırakmasın. Duanıza ihtiyacımız var. Sahadaki evlatlarımıza dualarınızı bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Bakan Soylu'nun aile ile telefonda görüşmesi

-Ziyaretten görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

====================

Bağ evinde bıçaklanarak öldürüldü

Bursa'da yaklaşık 10 gün önce bağ evinde meydana gelen olayda İ.B. (16) tarafından bıçaklanan Güven Akyıl (58), öldü. Akyıl'ın cesedinin köpekler tarafından parçalandığı tespit edilirken, İ.B. ise tutuklandı.

Olay, geçen Cuma günü, Deydinler ile Maden mahalleleri arasında bulunan bağ evinde meydana geldi. Güven Akyıl'dan uzun süre haber alamayan kızı, kendilerine ait bağ evine gitti. Babasını evde parçalanmış halde kanlar içinde hareketsiz yattığını gören kadın, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Akyıl'ın bıçaklanarak öldürüldüğünü, daha sonra da bağ evinde bulunan köpekler tarafından parçalandığını belirledi. Soruşturma başlatan ekipler, Akyıl'ı bıçaklayan kişinin İ.B. (16) olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüpheli İ.B'yi dün akşam saatlerinde saklandığı evde yakaladı.

Gözaltına alınan İ.B.'nin jandarmada verdiği ifadede, "Güven Akyıl ile aramızda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan aldığım bıçakla Güven Akyıl'ı bıçaklayarak, evden kaçtım. Öldüğünü sonradan öğrendimö dediği öğrenildi.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İ.B., çıkarıldığı Nöbetçi Mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.