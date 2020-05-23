DHA YURT BÜLTENİ - 24 - Son Dakika

Sahte seyahat belgesi ile yakalanan 2 kişiye yasal işlem

İSTANBUL'da düzenledikleri sahte seyahat belgesi ile Ordu'ya gitmeye çalışan 2 kişi, Amasya'da polisin uygulaması sırasında yakalandı.

Amasya'da yol kontrolü yapan polis ekipleri içerisinde G.U. ve V.U.'nun olduğu otomobili durdurdu. İstanbul'dan Ordu'ya giden iki kişinin seyahat izin belgesinin sahte olduğu tespit edildi. 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kentte uygulamalar sırasında sokağa çıkma yasaklarını ihlal eden 52 kişiye ise para cezası uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis ve yoldan detay

-Sürücülerden detay

-Evrakların kontrol edilmesi detay

-Diğer detay

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,

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Marmaris'te kısa devre yapan enerji nakil hatları yangın çıkardı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, enerji nakil hatlarının kısa devre yapması sonucu çıkan kıvılcımlar boş arazideki kuru otları tutuşturdu. 9 bin metrekare alanda etkili olan yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Armutalan Mahallesi Camiavlu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, enerji nakil hatlarının kısa devre yapması sonucu çıkan kıvılcımlar, kuru otlarla kaplı boş araziye düştü. Kıvılcımların tutuşturduğu kuru otlar kısa sürede alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşlar, yangını görerek itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri ve Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 arasöz yangın yerine kısa sürede ulaştı. Boş arazinin 5 farklı noktasında söndürme çalışması başlatıldı. Yangın, ters rüzgarlar nedeniyle kısa sürede büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Çevredeki villalarda yaşayan vatandaşlar panik ve korkuya kapıldı. Bir saat süren çalışmalar sonucunda yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri, tamamen yanan 9 bin metrekare alanda soğutma çalışması başlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede bulunan vatandaşlarla görüşerek bilgi aldı. Güvenlik kameralarının bulunmadığı alanda bazı görgü tanıkları, enerji nakil hatlarının çıkardığı kıvılcım sonucu yangının çıktığını iddia etti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yangın yerinden genel ve detay görüntü

-Yangına müdahale eden ekiplerden genel ve detay görüntü

-Polisin çalışmasından genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS,(Muğla),

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Kargo şirketine ait araçta 34 bin ecstasy hap ele geçirildi

KOCAELİ'de, polis ekiplerince bir kargo şirketine ait araçta yapılan aramada, 34 bin ecstasy hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kargo şirketine ait aracı takibe alarak durdurdu. Aracın kasasında bulunan eşyalar aşağı indirilerek, narkotik köpeği ile arama yapıldı. Valiz içine konulan 34 bin ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki M.Y. ve E.K. gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Köpeğin uyuşturucu hap dolu çantayı bulması

-Ele geçirilen uyuşturucu hapların fotoğrafı

-Detaylar

Haber: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

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Organlarıyla 7 hastaya umut oldu

NEVŞEHİR'de geçirdiği kafa travması sonucu beyin ölümü gerçekleşen Mehmet Ç.'nin (24) organları, bağış bekleyen 7 hastaya umut oldu.

Nevşehir'de geçen hafta kavga sırasında düşerek başına yere vurduğu için yaralanan 24 yaşındaki Mehmet Ç., Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahaleye rağmen bugün Mehmet Ç.'nin beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Şenay Karakuş Taşkın, Mehmet Ç.'nin yakınlarıyla görüşerek organ bağışı yapılmasını önerdi. Ailenin olumlu yanıt vermesinin ardından, organ bağış merkeziyle irtibata geçilerek uygun donörler bulundu. Ankara'daki çeşitli hastanelerden gelen transplantasyon ekiplerince yapılan ve 6 saat süren operasyonda, Mehmet Ç.'nin akciğeri, karaciğeri, iki böbreği, korneası, Ankara Şehir Hastanesi, Ankara Tıp Fakültesi Hastanesi ve Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesine nakledildi.