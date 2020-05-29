DHA YURT BÜLTENİ - 24 - Son Dakika

Askerden izne geldi, pompalı tüfekli saldırıda öldü

SAMSUN'da, hafif ticari araçtan kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfekle açılan ateş sonucu, motosikleti ile seyir halinde olan Furkan Demircan (20), hayatını kaybetti. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatılırken, Demircan'ın Tekirdağ'da askerlik yaptığı ve memleketi Samsun'a izinli olarak geldiği belirtildi.

Olay, akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Nebiler Caddesi'nde meydana geldi. Tekirdağ'da vatani görevini yapan Furkan Demircan bir süre önce izine çıkarak memleketi Samsun'a geldi. Motosikleti ile seyir halinde olan Demircan'a, harekat halindeki hafif ticari araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı. Araçtan açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği Demircan, kanlar içinde kalıp, motosikletten düştü. Şüpheliler, araçla olay yerinden uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Demircan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Demircan'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından, otopsisi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden detaylar

-Olay şahsın fotoğrafı

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüseyin KALAY/SAMSUN,

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Şanlıurfa'da, silahlı 'arazi' kavgası: 2 ölü, 5 yaralı (2)

MAHALLE VE HASTANEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavga sonrası bölgede jandarma ve polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı. Jandarma , kavganın meydana geldiği Konakyeri Mahallesi'ni giriş- çıkışlara kapattı. Polis ise yaralıların bulunduğu hastane ve çevresini ablukaya aldı. Jandarmanın kavgaya karışanların yakalaması için çalışması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Acil servis

Acilde önlem alan polis ekipleri

Giriş çıkışları kapatan polisler

Kavganın olduğu mahalle

Mahallede önlem alan zırhlı araçlarla önlem alan jandarma

Ateş açılan otomobil

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA

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Otomobilin küçük Ravda'ya çarpması güvenlik kamerasında

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Suriyeli Ravda A. (6) yaralandı, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçen Cuma günü Çamlıca Mahallesi 'nde meydana gelen kazada yolun karşısındaki annesine gitmek için caddeye çıkan Suriye uruklu Ravda A.'ya, M.K.'nın kullandığı 33 NGH 41 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrularak yaralanan küçük çocuk ihbar ile gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. Acil Servis 'te tedaviye alınan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güvenlik kamera görüntüsü

-Çamlıca Mahallesi

Otomobilin çocuğa çarptığı an

Polisler kaza yerinde

Meraklı kalabalık

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP

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Karnına dayadığı pompalı tüfekle intihar etmek istedi

İZMİT'te, sahil kenarında karnına dayadığı pompalı tüfekle intihara kalkışan Adnan K. (21), polis ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla ikna edildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında İzmit Fuar Alanı Cumhuriyet Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Sahil kenarında karnına dayadığı pompalı tüfekle intihara kalkışan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Adnan K.'yi ikna etmeye çalıştı. Adnan K.'nin karnına dayadığı pompalı tüfeği indirmemesi üzerine, olay yerine özel harekat polisleri çağırıldı. Özel harekat polisleri sahil çevresinde, Adnan K.'nin pompalı tüfeği ateşlemesi ihtimali üzerine geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından polis ekiplerince ikna edilen Adnan K., hastaneye kaldırıldı.