DHA YURT BÜLTENİ - 24 - Son Dakika

İzmit'te yol 3 saat sonra ulaşıma açıldı

İzmit'te TEM Otoyolu Bekirdere viyadüğünde 28 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının ardından ulaşıma kapanan TEM Otoyolu Ankara istikameti yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, Karayolları ekipleri yol üzerine kum döktü. Olay yerinde bulunan ekipler, kayganlaşan yolda başka bir kazanın yaşanmaması için sürücülere uyarılarda bulundu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Alişan KOYUNCU/ KOCAELİ,

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Yalova'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yalova'nın Armutlu ilçesinde, saat 20.00 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekiplerinin karadan müdahalesiyle yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 3.5 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenilirken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

YALOVA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yangının, Armutlu ilçesi Karşıyaka Mahallesi Meslek Yüksekokulu ile Zafer Caddesi arasında bulunan alanda çıktığı, rüzgarın etkisi ile büyüyerek yerleşim yerlerine yaklaştığı ve güvenlik için bir ev ile 3 adet konteynerın boşaltıldığı belirtildi. Yangının söndürüldüğü belirtilen açıklamada soğutma çalışmalarına devam edildiği ifade edildi.

YALOVA,

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İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kozan- Adana yolunda meydana geldi. Yasemin Şahin (39) yönetimindeki 26 E 4695 plakalı otomobil ile Adem Uçar'ın (24) kullandığı 01 ABN 805 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücülerle otomobillerde yolcu konumunda bulunan Fadıma Avcı (56), Kerem Can Uçar (13), Sudenaz Damla Şahin (12) ve Türkan Uçar (52) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Türkan Uçar, Fadıma Avcı ve Sudenaz Damla Şahin, il merkezindeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Jandarma, her iki otomobil de kullanılamaz hale geldi.