DHA YURT BÜLTENİ - 24 - Son Dakika

Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

AYDIN'nın Nazilli ilçesinde, zeytinlik alanda yangın çıktı. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken 40 dekar zeytinlik alan zarar gördü.

Yangın, 18.00 sıralarında kırsal Hasköy Mahallesi mevkiinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle zeytinlik alanda alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, Nazilli Orman işletme Müdürlüğü'ne ait 1 yangın söndürme helikopteri, 7 arazöz, 18 orman işçisi, Aydın Büyükşehir Belediyesine ait 1 arazöz ve 1 su tankeri yangına müdahale etti. Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale sonrası yangın kontrol altına alırken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan çıkan yangında 40 dekar zeytinlik alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.