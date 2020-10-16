DHA YURT BÜLTENİ - 24 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 24

16.10.2020 18:15
DHA YURT BÜLTENİ - 24, System.String[]

12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in kararın itirazKONYA'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapis çarptırılan Kadir Şeker (20) hakkında verilen cezaya...

12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in kararın itiraz

KONYA'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapis  çarptırılan Kadir Şeker (20) hakkında verilen cezaya Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu. Savcılık, itirazında haksız tahrik indirimin en üst sınırdan kullanılması yönünde Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne talepte bulundu.

Olay, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğünü sanıp, olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada önce ömür boyu hapse çarptırıldı. Bu ceza, suçun haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle önce 15 yıla, Kadir Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.

Mahkemede verilen mütalaada haksız tahrik indirimin en üst sınırdan uygulanmasını talep eden Cumhuriyet Savcılığı, verilen karara Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz edip, talebini yeniledi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLEHaber: KONYA

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Döner ustası, Vali'nin eldiven uyarısını dikkate almadı; işletmenin kapatılması talimatı verildi DENİZLİ Valisi Ali Fuat Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin en kabalalık caddesi olan Gazi Bulvarı'nda denetim yaptı. Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Covit-19 önlemleri kapsamında kentin en kabalalık caddesi olan Gazi Bulvarında denetim yaptı. Vali Atik'e Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız da eşlik etti. Cadde üzerindeki esnafı denetleyen Vali Ali Fuat maske takmayan vatandaşları da uyardı, maskesi olmayanlara maske hediye etti.Döner satan bir işletmeye giden Vali Atik, dönerci ustasının elinde eldiven görmeyince yanına giderek önce uyardı. Döner ustasının uyarıyı dikkate almayıp hala döner kesmeye devam etmesi üzerine Vali Atik, polis ekiplerine işletme hakkında tutanak tutulup, kapatılması talimatını verdi. Vali Atik'in talimatı üzerine işyeri hakkında tutanak tutuldu.Denetimlerde babasının yanında maske takmayan 4 yaşındaki Mustafa Kösekli'yi gören Vali Atik, yanına giderek maske takmak istedi ancak ikna edemedi. Bunun üzerine Vali Atik, minik Mustafa'yı oyuncakçıya götürüp, oyuncak alarak ikna edip, maske takmasını sağladı.'TEDBİRLERİ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ'Denetimin ardından açıklama yapan Vali Ali Fuat Atik, Denizli'deki vaka sayılarının üzücü durumda olduğunu açıkladı. Vali Atik, gündüzleri vatandaşların kurallara uyduğu ancak akşam uyulmadığını ifade ederek, "Denizli'de ciddi anlamda sayısal verilerde artış var. Yaz mevsimi nedeniyle düğünlerin olması, gelişler gidişler, ziyaretler bu noktaya getirdi. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum;  sosyal hayatımız devam edecek ama sosyal mesafe kurallarına, hijyene uyalım, sağlık çalışlarının uyarılarını dikkate alalım. Ancak böyle başa çıkabiliriz. Bu salgın bizden güçlü değil. Sürekli denetimler yapıyoruz. Sadece bizim yaptığımız denetimlerle olacak iş değil, vatandaşımızda kendi disiplinini ortaya koymalı. Mücadele etmelidir. Biz ancak kısıtlama, yasaklama getirebiliyoruz. Dolayısıyla bunları yaparken de üzülüyoruz. Vatandaşımız kedi önlemini alırsa başarı elde ederiz. Ama anladığım o ki, Denizli'nin en önemli caddesinde denetim yaptık. Vatandaşımız ciddi anlamda kurallara uyuyor. Ancak problem akşamları oluyor. Gündüz problem yok akşamları evlere çekildiğimizde misafirlikler, gelişler gidişler ziyaretler bu süreci artırıyor diye düşünüyoruz. Sarılıp, koklaşarak sevgimizi kucaklaşarak dokunarak gösteren bir milletiniz. Bu şekilde yapılan davranışlar sonucu arttı. Yüzde 90 civarında kuralara uyuluyor. Buna rağmen bu sonuçlarla karşılaşıyorsak bunun başka şekilde açıklaması olabilir.  Gelişler gidişler hasta ziyaretleri var, nedenlerini araştıracağız. Tedbirleri tekrar gözden geçireceğiz" dedi.CEZALAR KAĞIT ÜZERİNDE KALMAYACAK

Vali Atik, koronavirüs tedbirlerine uymayan kişilere yazılan cezaların tahsil edileceğini belirterek, "Tedbirlere uymayanlara kesilen cezaların tahsilatı konusunda Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Kesinlikle cezaların tahsilatı olacaktır. Arkadaşlarımız ilgili birimler çalışıyor. Bu cezalar kağıt üzerinde kalmayacak ve tahsil edilecek. Yaklaşık 1 milyon lira ceza kesilmiş durumda" dedi.

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 24 - Son Dakika

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