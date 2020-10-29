DHA YURT BÜLTENİ - 24 - Son Dakika

Kız isteme merasimi yolunda kaza: 13 yaralı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı. Minibüste bulunanların Kayseri'den Antalya'ya kız istemek merasimi için gittikleri öğrenildi.

Kaza, 14.10 sıralarında Seydişehir- Antalya karayolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Kayseri'den Antalya'ya kız isteme merasimi için gidenleri taşıyan Rasim Böyük yönetimindeki 66 NE 498 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Rasim Böyük ve yolcular Dilek Melek Taşdan (19), Ayşegül Taşdan (47), Nurcan Barbaros (38), Döndü Barbaros (20), Saim Barbaros (57), Hülya Barbaros (48), Şükriye Ceylan, Selda Kocabekar (34), Naime Aslan (60), Şükrüye Öz (29), Şaize Bulut (63) ve Zabit Alkan (60) yaralandı. Yaralılar itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle devrilen minibüsün içinden çıkartılıp, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.