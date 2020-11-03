DHA YURT BÜLTENİ - 24 - Son Dakika

Depremde yaşamını yitiren 3 kişilik Küçükyumuk Ailesi, son yolculuklarına uğurlandı

İZMİR'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde, Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 2 gün sonra birbirlerine sarılmış olarak cansız bedenleri bulunan Mert Küçükyumuk (32), eşi Eda Küçükyumuk (30) ve 2 yaşındaki çocukları Ateş Küçükyumuk, memleketleri Aydın'da düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuklarına uğurlandı.

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremde, 17 bina yıkıldı. Yıkılan binalardan biri de 7 katlı, 21 daireli Doğanlar Apartmanı oldu. Depremde yıkılan apartmanın enkazından yapılan arama kurtarma çalışmalarının 2'inci gününde ekipler, 3 kişilik Küçükyumuk Ailesi'nin cansız bedenlerine ulaşıldı. 52 saat sonra enkaz altından çıkartılan Mert Küçükyumuk, eşi Eda Küçükyumuk ve çocukları Ateş Küçükyumuk'un cenazeleri bugün meleketleri olan Aydın'ın Efeler ilçesine götürüldü. Cenazeler Mert Küçükyumuk'un baba evine geldiğinde gözyaşları sel oldu. Burada hellalik alındıktan sonra cenazeler öğlen Bey Camisi'ne götürüldü. Buradaki cenaze törenine, AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Mert Küçükyumuk'un babası Aydın Küçükyumuk, annesi Seher Küçükyumuk, Eda Küçükyumuk'ın babası Abdurahman Savran ve annesi Seher Savran ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cami avlusuna yan yana konulan tabutlara sarılan yakınları gözyaşı döktü. Mert Küçükyumuk'ın babası Aydın Küçükyumuk ayakta durmakta güçlük çekti. Mert Küçükyumuk'un tabutunun üstüne taraftarı olduğu Galatasaray atkısı serildi. Ardından Küçükyumuk Ailesi'nin fertleri için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Mert Küçükyumuk'un cenazesi Kemer Mezarlığı'na götürülüp toprağa verildi. Eda Küçükyumuk ve oğlu Ateş Küçükyumuk'un cenazeleri ise toprağa verilmek üzere İzmir'in Bornova ilçesindeki Yeni Hacılarkırı Mezarlığı'na gönderildi.