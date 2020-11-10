DHA YURT BÜLTENİ - 24 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 24

10.11.2020 01:42
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Pınar Gültekin cinayeti sanığı Cemal Metin Avcı: Öldürme gibi bir amacım yoktu (4)PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİNDE İKİ SANIĞINDA TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİPınar Gültekin'in devam eden duruşmasında tanıkların dinlenmesinin ardından savcı, iki sanığın da tutukluluk hallerinin...

Pınar Gültekin cinayeti sanığı Cemal Metin Avcı: Öldürme gibi bir amacım yoktu (4)

PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİNDE İKİ SANIĞINDA TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Pınar Gültekin'in devam eden duruşmasında tanıkların dinlenmesinin ardından savcı, iki sanığın da tutukluluk hallerinin devamı yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek; dinlenmeyen tanıkların zorla getirilmesine ve Pınar Gültekin'in ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tip Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu'ndan rapor alınmasına, Cemal Metin Avcı'nın panikatak sorunu olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden rapor istenmesine ve eksik evraklarının giderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. Heyet ayrıca 22 Aralık tarihinde olay yerinde keşif yapılmasına ve Cemal Metin Avcı'nın bir sonraki duruşmaya SEGBİS ile katılmasına hükmetti.

Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan Güntekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, bazı ara kararların kendileri açısından sürpriz olduğunu söyledi. Epözdemir, "Mahkeme, her iki sanık hakkında tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanığın akıl hastalığının bulunup bulunmadığına dair raporun tanzim edilmesi istendi. Bu rapor, Avcı'nın anne ve babasının isteği doğrultusunda sürpriz bir ara karar olarak çıktı. Fiili ehliyeti tam. Hiçbir savunmasında işlediği fiilin hukuki anlamda sonuçlarını algılayamadığını söylemiyor. Planlı, programlı ve senkronize şekilde cinayeti ilmek ilmek işlemiş. Tamamen soğukkanlı. Hafta sonu da ailesiyle plaja eğlenmeye gidiyor. Tıpkı Cem Gariopğlu'nun cinayet işledikten sonra AVM'ye gidip, kahve içmesine benziyor. Akıl hastası olduğuna dair bir beyanı yokken mahkemenin bilirkişi raporu istemesini garipsedim. Bir sonraki celsede keşif icrasıyla birlikte bilirkişi raporunun gelmesi durumunda sürecin hızlanacağını düşünüyorum. Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınması ve keşif icrası sürpriz oldu. Anladığım kadarıyla mahkeme kovuşturmayı genişletecek. Sürecin başına dönüp, deliller etraflıca değerlendirilecek. Her şeye rağmen geleceğe dair umutlarımız var. Adaletin tecelli edeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Avukat açıklaması-Genel ve detay görüntü

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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PKK'ya eleman sağladığı iddia edilen HDP İl Başkanı Coşkun ve Başkan Yardımcısı Töre, tutuklandı

OSMANİYE'de terör örgütü PKK'ya eleman temin etmeye yönelik faaliyetlerde buldukları iddiasıyla gözaltına alınan HDP İl Başkanı Ali Coşkun ile Başkan Yardımcısı Kadriye Töre, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın deşifresi ve eylemlerini engelenmesi için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, HDP İl Başkanı Ali Coşkun ile Başkan Yardımcısı Kadriye Töre'nin örgüte eleman temin etme yönünde faaliyet içeresinde oluduğunu belirledi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından TEM ekipleri, şüphelilerin evleri ile HDP binalarına baskınlar düzenledi. Baskınlarda Coşkun ve Töre, gözaltına alınırken, evlerde ve parti binalarında ise çok sayıda örgütsel doküman, PKK/KCK terör örgütünün sözde bayrak olarak kullandığı bez parçası, pankart, dijital materyal ile tabanca fişeği ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Coşkun ve Töre, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pınar Gültekin, Metin Avcı, Karar, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 24 - Son Dakika


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