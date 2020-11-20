Antalya'da kepenkler saat 20.00'de indi, uzun araç kuyrukları oluştu - Son Dakika

Antalya'da kepenkler saat 20.00'de indi, uzun araç kuyrukları oluştu

20.11.2020 21:51
Antalya'da kepenkler saat 20.00'de indi, uzun araç kuyrukları oluştu, System.String[]

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında alınan kararlar doğrultusunda Antalya'da alışveriş merkezleri, marketler, kuaför ve güzellik merkezleri, saatler 20.00'yi gösterdiğinde kapandı.

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında alınan kararlar doğrultusunda Antalya'da alışveriş merkezleri, marketler, kuaför ve güzellik merkezleri, saatler 20.00'yi gösterdiğinde kapandı. Saatlerin 20.00'yi göstermesine dakikalar kala yollarda araç kuyrukları oluştu.

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında alışveriş merkezleri, marketler, kuaför ve güzellik merkezleri, yarın saat 10.00'a kadar kapalı kalacak. Antalya'da saatler 20.00'ye yaklaştığında, iş yerlerini kapatma hazırlığı da başladı. Sokaktaki masa ve sandalyelerini kaldıran esnaf, saat 20.00'yi gösterdiğinde iş yerlerinin kepenklerini indirdi.

'BU BELADAN İNŞALLAH BİR AN ÖNCE KURTULACAĞIZ'Kaleiçi Kebapçısı sahibi Bahtiyar Muradov, bu akşam itibarıyla yeni kurallara uymak zorunda olduklarını vurgulayarak, "Saat 20.00'de dükkanı kapattık. Bu zorlu süreçten millet olarak etkileniyoruz. Ama bizim de bireyler olarak devletimize yardımcı olmamız gerektiğini biliyoruz. Bu beladan inşallah bir an önce kurtulacağız" dedi.İşletme müdürü Turan Kaya da saat 20.00'ye yaklaştığında masaları kaldırdıklarını belirterek, "Hepimiz devletimizin kurallarına uyacağız. Bu korona belası inşallah bir an önce biter. Eski günlerimize dönmek istiyoruz. Biraz sabır gerekiyor" dedi.Bir iş yeri çalışanı Yusuf Öztürk, saat 19.30'dan itibaren kapatma hazırlıkları yaptıklarını ifade ederek, "Zorlu bir süreçten geçiyoruz. İnşallah ilerisi iyi olacak. Yoksa sıkıntı" diye konuştu.Gülşen Başıaçık ise bu süreci bir an önce kolaylıkla atlatmayı umduklarını söyleyerek, "Ama zor görünüyor. Esnaf olarak zorlandığımız noktalar var" dedi.YOLLARDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTUBu arada, saatin 20.00'yi göstermesine dakikalar kala şehir trafiğindeki hareketlilik de dikkat çekti. Yollarda araç kuyrukları uzadı. Bakanlık tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar, yarın saat 20.00'den pazar saat 10.00'a kadar da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Pazar akşamı ise sokağa çıkma yasağı saat 20.00'de başlayıp, pazartesi saat 05.00'te sona erecek. Ayrıca yarından itibaren 65 yaş ve üzeri vatandaşlar gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 20 yaş altı gençler ise 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasında, ilaç, tıbbi cihaz, maske, dezenfektan üretimi yapan yerler ile kamu ve özel sağlık kurumları, eczaneler, veteriner klinikleri, hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ve acil çağrı merkezleri gibi bazı yerler faaliyetlerini sürdürecek.


Antalya'da kepenkler saat 20.00'de indi, uzun araç kuyrukları oluştu
Antalya'da kepenkler saat 20.00'de indi, uzun araç kuyrukları oluştu
Antalya'da kepenkler saat 20.00'de indi, uzun araç kuyrukları oluştu
Antalya'da kepenkler saat 20.00'de indi, uzun araç kuyrukları oluştu
Antalya'da kepenkler saat 20.00'de indi, uzun araç kuyrukları oluştu
Antalya'da kepenkler saat 20.00'de indi, uzun araç kuyrukları oluştu
Antalya'da kepenkler saat 20.00'de indi, uzun araç kuyrukları oluştu
Antalya'da kepenkler saat 20.00'de indi, uzun araç kuyrukları oluştu

Antalya, Kuaför, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da kepenkler saat 20.00'de indi, uzun araç kuyrukları oluştu - Son Dakika


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