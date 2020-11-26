Takla atan kamyonetten fırlayan sürücü evin çatısına uçtu
KONYA'da kontrolden çıkıp takla atan kamyonetten fırlayan sürücü Mustafa Ö., tek katlı bir evin çatısına uçtu. Kazada yaralanan sürücü Mustafa Ö. hastaneye kaldırılırken, kaza anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.
Kaza, bugün Akıncılar Mahallesinde meydana geldi. Mustafa Ö., yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Kamyonetten fırlayan sürücü Mustafa Ö. ise tek katlı bir evin çatısına uçtu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, o anlarda güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › DHA YURT BÜLTENİ - 24 - Son Dakika