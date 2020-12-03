Tüfeğini temizlerken eşini vurup, kaçtı - Son Dakika

AKSARAY'da Hidayet U. (30), iddiaya göre av tüfeğini temizlediği sırada ateş alması sonucu eşi Tuğçe U.'yu (24), karın bölgesi ve bacağından yaraladı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan Hidayet U.'yu yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Hacı Hasanlı Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Hidayet U., iddiaya göre av tüfeğini temizlediği sırada tüfek ateş aldı. Saçmalar karşısında oturan eşi Tuğçe U.'nun karın bölgesi ve bacağına isabet etti. Kanlar içinde kalan Tuğçe U., ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tuğçe U. ifadesinde "Eşim silahını temizlerken birden ateş aldı ve ben yaralandım" dedi.

Polis, kaçan Hidayet U.'yu yakalamak için çalışma başlattı.