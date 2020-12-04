DHA YURT BÜLTENİ - 24 - Son Dakika

Gaziantep'te kısıtlamaya uyuldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın genelgesiyle pandemi sürecinde pazartesi sabah 05.00'a kadar kesintisiz devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Gaziantep'te gün içinde yoğunluğun yaşandığı cadde ve meydanlar kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü.

Kentte saatlerin 21.00'i göstermesiyle şehrdeki paket sevisi yapanlar dışındaki tüm iş yerleri kepenklerini indirirken, insanların da evlerine çekilmesiyle birlikte meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı. Sessizliğin hakim olduğu kentte polis ekipleri de kısıtlamaya uyulması için denetim yaparken, genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde boş kalan caddeler sessizliğe büründü.