DHA YURT BÜLTENİ - 24 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 24

04.12.2020 22:15
DHA YURT BÜLTENİ - 24, System.String[]

Gaziantep'te kısıtlamaya uyuldu İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın genelgesiyle pandemi sürecinde pazartesi sabah 05.00'a kadar kesintisiz devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Gaziantep'te kısıtlamaya uyuldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın genelgesiyle pandemi sürecinde pazartesi sabah 05.00'a kadar kesintisiz devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Gaziantep'te gün içinde yoğunluğun yaşandığı cadde ve meydanlar kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü.

Kentte saatlerin 21.00'i göstermesiyle şehrdeki paket sevisi yapanlar dışındaki tüm iş yerleri kepenklerini indirirken, insanların da evlerine çekilmesiyle birlikte meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı. Sessizliğin hakim olduğu kentte polis ekipleri de kısıtlamaya uyulması için denetim yaparken, genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde boş kalan caddeler sessizliğe büründü.

Pazartesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 24 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dört ilimizi uyardı: Vakalar artıyor Ayşecan Tatari suda doğum yaptığı anları paylaştı! Fotoğrafın altına yazdıkları herkesi duygulandırdı Son Dakika: Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'yı 3-0 yendi Hatayspor maçı öncesi Galatasaray'da Taylan Antalyalı takımla çalıştı Son Dakika: Türkiye'de 4 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 32 bin 736 yeni vaka tespit edildi Venezuela Devlet Başkanı Maduro: ABD, eşime benden boşanması için teklif yaptı Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katilin cenazesi morgda kaldı
Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu         
22:15
İnsansız Hava Aracı AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi gözaltına alındı İnsansız Hava Aracı AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi gözaltına alındı         
21:35
Bu işte bir terslik var! Sokak kısıtlamasının başladığı saatlerde dikkat çeken yoğunluk Bu işte bir terslik var! Sokak kısıtlamasının başladığı saatlerde dikkat çeken yoğunluk         
21:26
"Yeni evimizde ilk gecemiz" notuyla paylaştı! Şeyma Subaşı Miami'den ev aldı         
20:55
Hafta sonu 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Neleri yapmak serbest, kimler yasaktan muaf? Hafta sonu 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Neleri yapmak serbest, kimler yasaktan muaf?         
19:56
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs aşısı en erken 25-26 Aralık'ta yapılmaya başlanır Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs aşısı en erken 25-26 Aralık'ta yapılmaya başlanır         
19:21
Vaka sayısının yüzde yüz arttığı Antalya'da aile içi bulaşlar yüksek Vaka sayısının yüzde yüz arttığı Antalya'da aile içi bulaşlar yüksek         
17:45
Pentagon'un raporu sızdı! Savaş pilotunun çektiği UFO fotoğrafı ortaya çıktı Pentagon'un raporu sızdı! Savaş pilotunun çektiği UFO fotoğrafı ortaya çıktı         
17:18
Eski eşini başka adamla görünce gözü döndü! Adamı vurdu, kadını kaçırdı Eski eşini başka adamla görünce gözü döndü! Adamı vurdu, kadını kaçırdı         
17:04
Tek bir koronavirüs vakasının görülmediği Kuzey Kore'den skandal önlem: Sınırdan geçeni vuruyorlar Tek bir koronavirüs vakasının görülmediği Kuzey Kore'den skandal önlem: Sınırdan geçeni vuruyorlar         
16:25
Anne ve babanın tüfekle vurulan çocukları için feryadı yürekleri dağladı Anne ve babanın tüfekle vurulan çocukları için feryadı yürekleri dağladı         
15:54
Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu         
15:26
Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu         
15:25
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Aşı yaptıracak mısınız?" sorusuna yanıt: Aşı olmam konusunda bir sıkıntı yok         
14:49
Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?         
14:43
Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek         
12:51
Amerika'dan gelen çift çocuklarıyla birlikte Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor Amerika'dan gelen çift çocuklarıyla birlikte Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2020 22:21:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 24 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei