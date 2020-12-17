DHA YURT BÜLTENİ - 24 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 24

17.12.2020 17:28
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Eşini öldüresiye dövdü, yargılandığı davada 'Kendi kendine yapmıştır' dediAntalya'nın Alanya ilçesinde 2 çocuğunun annesi Halime O.'yu evde öldüresiye döven R.O. yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

Eşini öldüresiye dövdü, yargılandığı davada 'Kendi kendine yapmıştır' dedi

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 çocuğunun annesi Halime O.'yu evde öldüresiye döven R.O. yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada en ufak bir pişmanlık belirtisi göstermeyen R.O., savunmasında, "Ben karıma sadece bir kez vurdum. Kendi kendine yapmıştır" dedi. Antalya Barosu Alanya Kadın Çocuk Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu adına duruşmaya katılan avukat Halime Şenli Bilgin, R.O.'nun 'öldürmeye tam teşebbüs' suçundan yargılanacağını söyledi.

Olay, 29 Eylül gecesi Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Apartmanda oturanlar, polisi arayıp, R.O.'nun daha önce de şiddet uyguladığı eşi Halime O.'yu yine dövdüğünü söyledi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, R.O.'dan kapıyı açmasını istedi. Ancak R.O. kapıyı açmamakta direndi, polislere hareket etti. Halime O. ile 2 çocuğunun yardım çığlığı atması üzerine ekipler savcılık izniyle balkondan eve girdi. Polisler R.O.'yu yakalayıp gözaltına alırken, Halime O.'yu ise eli yüzü kanlar içinde buldu. Çağırılan ambulansla hastanede tedavi edilen Halime O. daha sonra akrabaları tarafından alınarak Alanya'dan götürüldü. Uzun süre bağırıp çağıran ve küfredip, tehditler savuran R.O. polis aracına bindirilerek emniyete götürüldü.

TUTUKLANDI

R.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Daha önce eşini birçok kez dövdüğü ve hakkında 'kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarından uzaklaştırma kararı verildiği öğrenilen R.O., çıkarıldığı mahkemece aynı suçlar kapsamında tutuklandı. Hakkında daha önce uzaklaştırma kararı verilen R.O.'nun o dönem eşinin şikayetini geri çekmesi üzerine yeniden eve geldiği öğrenildi.

'KENDİ KENDİNE YAPMIŞTIR'

Hakkında 'öldürmeye tam teşebbüs' suçundan dava açılan R.O., bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde götüren duruşmaya tutuklu sanık R.O., SEGBİS aracılığıyla katıldı. Antalya Barosu Alanya Kadın Çocuk Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu adına avukat Halime Şenli Bilgin, avukat Fatma Gürsoy ve avukat Emine Gülcan Avanaz da duruşmada yer aldı. Duruşmada en ufak bir pişmanlık belirtisi göstermeyen R.O., savunmasında, "Ben karıma sadece bir kez vurdum. Kendi kendine yapmıştır" dedi. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, detaylı darp raporunun alınması ve Halime O.'nun dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

'HALİME AĞIR YARALAR NEDENİYLE 2 KEZ AMELİYAT OLDU'Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Halime Şenli, "Halime O., 29 Eylül'de kocası tarafından ağır bir şiddete uğruyor. Kocası zaten uzun süre şiddet uyguluyormuş. Daha önce 5 defa uzaklaştırma kararı var. O gün de uzaklaştırma kararı varmış. Adam eve geliyor konuşmak için, kadın da onu balkona alıyor. Kocası 'Neden karar aldın' diyor ve saldırıyor. Kadın da bir fırsatını bulup onu balkona kilitleyip içeri kaçıyor. Ama eşi balkon camını kırıyor ve camla Halime'ye saldırıyor. Halime'nin çok ağır yaraları var. İki kere ameliyat oldu. Komşular polislere haber veriyor. Gelen polisleri de içeri almıyor" dedi.

'DAVA ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜSTEN AÇILDI'

Halime Şenli olaydan basın aracığıyla haberdar olduklarını söylerken, "Dava Ağır Ceza'da açıldı ve öldürmeye tam teşebbüsten. Bu bizi memnun etti çünkü kadına şiddet olayları cezasız kalıyor. Genelde şüpheliler, suçlular tutuklanmıyor. Adam çıkıyor aynı şeyi yapıyor. Ta ki kadını en son öldürüyor. Şimdi Halime'nin de 'Çıkarsa beni öldürür' korkusu var. Kendisi Alanya'da değil, ailesi götürdü. Biz mahkemeden en ağır cezayı almasını istiyoruz ki bir daha Halime'ye yaklaşmaya cesaret edemesin. Bu karar örnek olsun. Eşlerine şiddet uygulayanlar ağır cezalar alacaklarını, tutuklanacaklarını bilsinler istiyoruz. Halime'nin sesini duyuralım istiyoruz. Bir daha Halime'ler olmasın, ölmesin istiyoruz. Baro olarak davayı takip edeceğiz. Şöyle bir sıkıntımız var, mahkemeler baroların katılma talebini kabul etmiyor ama Halime'nin avukatı yok. Halime'nin avukat tutacak parası da yok. Bu davalara biz de girmezsek, onlar savunmasız, avukatsız kalıyor. Mahkemenin buna duyarlılık göstermesini bekliyoruz" diye konuştu.

Antalya Barosu, Alanya, Şiddet, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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