DHA YURT BÜLTENİ - 24 - Son Dakika

Yangında mahsur kalan 4 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

MERSİN'in merkez Yenişehir ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın nedeniyle bazı dairelerde mahsur kalan 4 kişi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Limonluk Mahallesi Denizay Sitesi'nin 4'üncü katında bulunan Zeynel Küçükarslan'a ait dairede, henüz belirlenemeyen nedenle öğle saatlerinde yangın çıktı. Evden çıkan dumanları gören vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan daire ve yakınlarındaki dairelerde mahsur kalan 4 kişiyi yangın merdiveni uzatarak evden çıkardı.

Yangını öğrenince işini bırakıp evine gelen Zeynel Küçükarslan, çocuklarının evde mahsur kaldığını düşünerek eve girmek istedi. İtfaiye ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınarak eve götürülen Küçükarslan, çocuklarının evde olmadığını öğrenince yangın merdiveniyle tekrar aşağı indirildi. Dumandan etkilenen 4 vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın evde hasara yol açtı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangının çıktığı siteyi ziyaret eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit olay yerinde incelemelerde bulundu. Yangınından etkilenen vatandaşlarla görüşerek, ekiplere gerekli talimat veren Başkan Özyiğit, yangından etkilenen vatandaşların evlerinde oluşan hasarların giderilmesi için gerekli çalışmaları yürüteceklerini söyledi.