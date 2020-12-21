'Öldürecekler beni' diyerek taksi çaldı, kaza yapınca yakalandı - Son Dakika

Taksiyi çalan Celal Açıkel hakkında, 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal', 'hırsızlık?, 'tehlikeli araç kullanmak', 'dur ikazına uymamak', 'kırmızı ışık ihlali' gibi birçok maddeden cezai işlem uygulanacak.

'Öldürecekler beni' diyerek taksi çaldı, kaza yapınca yakalandı

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili ezber bozan sözler

Son Dakika! DSÖ'den koronanın daha bulaşıcı mutasyonuyla ilgili açıklama: Ciddi ölüme neden olduğuna dair kanıt yok