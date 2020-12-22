DHA YURT BÜLTENİ - 24 - Son Dakika

16 yaşındaki çocukların kavgası cinayetle bitti

KARAMAN'da Ahmet Çınar (16) yolda karşılaştığı daha önce tanıdığı aynı yaştaki M.Ü. ve A.A. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. M.Ü., A.A. ve olaya karıştığı öne sürülen aynı yaşlardaki 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Cedit Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı'nda meydana geldi. Ahmet Çınar, daha önceden tanıdığı M.Ü., A.A. ve yanındaki 2 kişiyle karşılaştı. Aralarında belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. M.Ü. ve A.A da bıçakla Çınar'a saldırdı. Sırtına 3 bıçak darbesi alan Çınar kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çınar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kaçan 4 kişiyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------Yaralı çocuğun ambulansla hastaneye getirilmesi-Hastane ve ambulanstan detay-Cinayet şüphelisi çocukların emniyet müdürlüğüne getirilmesi-Emniyet Müdürlüğünden detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN/

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Üniversite kampüsünde erkek cesedi bulundu

KONYA'da Selçuk Üniversitesi kampüsünde bulunan ormanlık alanda kimliğini belirlenemeyen erkek cesedi bulundu. 60 yaşları olduğu düşünülen kişinin, vücudunda ise herhangi bir yara ve darp izine rastlanılmazken, 1 hafta önce ölmüş olabileceği üzerinde duruyor.

Olay, bugün Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü kapalı yüzme havuzu arkasındaki ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alana kamp yapmaya gelen 2 genç, ağaçların arasında yüz üstü hareketsiz halde yatan bir kişinin olduğunu fark edince panikleyip arkadaşı Mustafa Toprakkale'yi aradı. Belirtilen adrese gelen Toprakkale de polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi. 60 yaşları olduğu düşünülen kişinin, vücudunda ise herhangi bir yara ve darp izine rastlanılmazken, 1 hafta önce ölmüş olabileceği üzerinde duruyor. Ceset, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedi bulan gençlerden Mustafa Toprakkale (17), "Arkadaşım buraya kamp yapmaya geldi. Odun toplamak için geldiğinde görmüş. Daha sonra beni aradı. Bende geldim. Hemen polisi aradık.ö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------------Cesetten detay-Polisin inceleme yapması -Röportaj -Genel ve detay

Haber- Kamera: Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI KONYA/

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Boğazına bıçak dayadığı Rus kadını taciz ve gasbeden şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus kadın turisti boğazına bıçak dayayıp, cinsel istismarda bulunduğu, cep telefonu ve çantasını gasp ettiği iddia edilen H.Ö., jandarmanın çalışması sonucu yakalandı.

Adliyeye sevk edilen H.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alanya'nın Seki Mahallesi'nde 18 Aralık günü saat 17.30 sıralarında yaya haldeki Rus kadın turist A.R.'nin (34) yanına kimliği belirsiz bir kişi yaklaştı. İddiaya göre boğazına bıçak dayadığı Rus turiste cinsel tacizde bulunan şüpheli, daha sonra cep telefonu ve çantasını gasp ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Demirtaş Jandarma Karakolu ekipleri, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.Yapılan araştırmaların ardından cinsel taciz ve gasp olayına karışan şüphelinin H.Ö. (22) isimli şahıs olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi olaya günü kullandığı ve plakası belirtilmeyen bir otomobille Demirtaş Mahallesi'nde durdurarak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Adliyeden genel ve detay görüntülerŞüpheli adliyeye sevk edilirken görüntü

HABER- KAMERA: Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya),

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Ceyhan Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonunda gözaltındaki 23 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi (2)17 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Adana'nın Ceyhan Belediyesi'nde usulsüzlük yapılarak, kaçak yapılara göz yumulduğu ve iskanı olmayan binalara iskan verildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında adli sicil kaydındaki ceza nedeniyle mazbatası iptal edilen Belediye eski Başkanı CHP'li Kadir Aydar'ın da bulunduğu 23 şüpheliden 17'si, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi. Diğer 6 şüphelinin ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Şüphelilerin adli tıp birimine getirilmeleri-Adli tıp tabela

Haber: Gülşah ÖZGEN-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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BAHÇESARAY'DA KAR KALINLIĞI 15 SANTİMETREYE ULAŞTI

Van kent merkezinde lapa lapa yağan kar yağışı vatandaşları sevindirirken, kış mevsiminin çetin geçtiği Bahçesaray ilçesinde ise hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İlçenin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerde kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştığı belirtilirken, vatandaşlar evlerinin çatılarını kar kürekleriyle temizlemeye çalıştı. Karayolları ve belediye ekipleri, ilçedeki mahalle yollarının kapanmaması için zaman zaman kar temizleme çalışması yapıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Van kent merkezinde lapa lapa yağan kar yağışı-Kar yağışı altında yürüyenler-Bahçesarayda yağan karda evlerinin damlarını temizleyen çocuklar-Damdaki kar kalınlığı detaylar

VAN

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Türkiye-Çin ihracat hattında yola çıkan 2'nci tren Sivas'a ulaştı

TÜRKİYE'den Çin'e gitmek üzere Tekirdağ Çerkezköy'den hareket eden ikinci ihracat treni, Sivas'a ulaştı. Tren, lokomotif değişikliği ve bakımın ardından yeniden hareket etti.

Tekirdağ Çerkezköy'den 2 gün önce hareket eden ve Çin'e giden ikinci ihracat treni Sivas'a ulaştı. Tren, 42 vagon/konteyner içinde 1400 buzdolabı yüküyle saat 16.30'da Sivas'ın Ulaş ilçesi Bostankaya Garı'na geldi. İhracat treni, yaklaşık yarım saat süren lokomotif değişikliği ve bakım işlemlerinin ardından yeniden hareket etti. Tren, Sivas'tan sonra, Erzincan, Erzurum ve Kars güzergahını izleyerek, Ahılkelek İstasyonu'ndan yurt dışına çıkış yapacak. Trenin yurt dışı parkuru ise sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan- Hazar Denizi geçişi, Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehri olacak. Tren, toplam 8 bin 693 kilometre yol katederek; 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçecek.