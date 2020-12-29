DHA YURT BÜLTENİ - 24 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 24

29.12.2020 01:00
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KUMLUCA'DA HORTUM VE SEL SERALARA ZARAR VERDİAntalya'yı sağanak vurdu (5)Kumluca'ya bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde aşırı yağış ve fırtınayla birlikte hortum oluştu.

KUMLUCA'DA HORTUM VE SEL SERALARA ZARAR VERDİ

Antalya'yı sağanak vurdu (5)

Kumluca'ya bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde aşırı yağış ve fırtınayla birlikte hortum oluştu. Hortum seraları çökertirken çok sayıda seranın da plastik örtüsünü yırttı. Sarıcasu Mahallesi Zahmakıranlar mevkiinde sele dönüşen yağış seralara zarar verdi.

'SERALARDAKİ SEBZELERE ZARAR VERDİ'

Sarıcasu Mahalle Muhtarı Levent Solumaz, "Mahallemize akşam saatlerinde aşırı sağanak yağmur oldu. Dağlardan getirdiği molozlarla menfezleri kapattı. Oluşan sel seraların içine kadar girdi. Seralardaki sebzelere zarar verdiö dedi.

'CANIMI ZOR KURTARDIM'

Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen hortumda seranın içinde olan Aysel Öztürk (58), "Öteden paldır kültür bir geldi. Bir basıyor. Bir kaldırıyor. Canımı zor kurtardım. Seranın içinde biber topluyordum. Boş kasaları getirmeye gitmişlerdi. Boş kasaların yerini düzeltiyordum. Kasalar gelince bir kenara koyalım demiştim. Seradan çıkmak üzereydimö diye konuştu.

'KORKUMDAN DIŞARI ÇIKAMADIM' Hatice Kocacık (60), "Evin içindeydim. Ne olduğunu bilemedim. Ağladım. Az kalsın aklım çıkıyordu. Korkumdan dışarı çıkamadım. Seraları bastırmış. Yıkmış. Üstündeki plastiği yırtmış. Şimdi yağmur suyu şarıl şarıl seranın içine gidiyor. Evde yalnızdım. Eşim Belen'de. Babasının yanındaydı. Oğlan Antalya il merkezine gitmişti. Kızım vardı. O da muhasebede çalışıyordu. Komşularımın tesellisi ile durdum. Öleyazdım. Saat 17.30 gibi olduö dedi.

Karşıyaka Mahalle Muhtarı Osman Durakoğlu, "Yaşanan hortumda su seraları bastı, yıktı. Çiftçilerimiz perişan. Allah çiftçilerimizin yardımcısı olsunö dedi.

'HORTUM SERALARI YIRTTI GEÇTİ'

Çiftçi Mehmet Özcan da "Bakın bu biberlere yazık oldu. Tüm çiftçi kardeşlerimize geçmiş olsun. Bakın fidanlar burada. Seranın halini görüyorsunuz. Hortum seraları yırttı geçti. Gördüğünüz gibi yağmur suları seraların içine akıyor. Üzerinde örtü yok. Seranın çatısında plastiği tutması gereken klipsler seranın içinde duruyor. Çiftçimiz perişan. Olan buö diye konuştu.

Karşıyaka, Kumluca, Hortum, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 24 - Son Dakika


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