Dha Yurt Bülteni -25

DİYARBAKIR'DAKİ EYP'Lİ SALDIRI KAMERADA DİYARBAKIR'da, dün akşam yüzleri maskeli ve etek giyen terör örgütü PKK sempatizanı grubun, aralarında Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün de bulunduğu 4 yere el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenledikleri saldırı anının güvenlik kamera görüntüleri...

DİYARBAKIR'DAKİ EYP'Lİ SALDIRI KAMERADA







DİYARBAKIR'da, dün akşam yüzleri maskeli ve etek giyen terör örgütü PKK sempatizanı grubun, aralarında Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün de bulunduğu 4 yere el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenledikleri saldırı anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Saldırı sırasında emniyetin önünden yürüyen bir kadın da yaralanmaktan son anda kurtuldu.



Yüzleri maskeli ve etek giydikleri belirtilen PKK sempatizanı grup, dün akşam Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu ve bir markete el yapımı patlayıcı attı. Saldırganlar kaçarken de yola bir EYP daha attı. Saldırı sırasında market önünde bulunan bir kişi hafif yaralandı. Yaralı kişi ayakta tedavi edilirken, polis saldırı ile ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.



SALDIRI ANI KAMERADA



Bugün ise saldırı anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yüzleri görülmeyen grubun, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün girişine EYP attıkları, patlama sırasında ise yoğun duman oluştuğu görüldü. Saldırı sırasında yoldan geçen bir kadın da atılan EYP'ye hedef oldu. Elinde poşet bulunan kadın son anda uzaklaşarak yaralanmaktan kurtulduğu görülen görüntülerde, duman kaplayan caddeden geçen sürücülerin de zor anlar yaşadığı görüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



------------------------------



Güvenlik kamerası görüntüsü



- İlçe Emniyet müdürlüğü binası



Emniyet binasına EYP atılması



EYP'lerin patlaması



Duman oluşması



Yolda yürüyen kadın



Yoldan geçen araçlar



Genel ve detay görüntüler



Haber: Emrah KIZIL-Kamera: DİYARBAKIR-DHA



=========================



KAMYONUN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ, HASTANEDE ARBEDE ÇIKTI







KAHRAMANMARAŞ'ta, yol kenarında durduğu sırada kamyonun çarptığı Yaşar Yılmaz (62), hayatını kaybetti. Yılmaz'ın yakınları ise hastanede karşılaştıkları kamyon sürücüsüne tepki gösterince arbede yaşandı.



Kaza, akşam saatlerinde Şazibey Mahallesi'ndeki odun pazarında meydana geldi. Harun S. yönetimindeki 46 NR 895 plakalı kamyon, iddiaya göre kavşakta dönüş yaparken yol kenarındaki Yaşar Yılmaz'a çarptı. Kazanın şiddetiyle Yılmaz yola savrularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yılmaz, özel hastaneye kaldırıldı. Yılmaz, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



YAKINLARI SÜRÜCÜYE TEPKİ GÖSTERDİ



Kazayı duyan Yaşar Yılmaz'ın yakınları hastaneye akın ederken, ölüm haberi üzerine hastanede bulunan kamyon sürücüsü Harun S.'ye tepki gösterince arbede çıktı. Olay üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Harun S., polis tarafından hastaneden güçlükle çıkarıldı. Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Harun S. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yaşar Yılmaz'ın cansız bedeni ise otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------



Kaza yeri



Polisin kamyonda inceleme yapması



Polis araçları



Sürücünün hastaneden çıkarılması



Polis otosuna bindirilmesi



Acil servis önü



Polis otosunun gidişi



Yaşar Yılmaz'ın cesedinin ambulanstan indirilmesi



Morga taşınması



Morg tabelası



Morg önü



Çevik kuvvet minibüsü



Polisler



Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)



============================



DERE TAŞTI ADIYAMAN-DİYARBAKIR YOLUNU SU BASTI







ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sağanak nedeniyle taşan dere Adıyaman-Diyarbakır yolunu su altında bıraktı. Ekiplerin tahliye çalışması yaptığı yolda ulaşım aksadı.



İlçede bir haftadır süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Göle dönen cadde ve sokaklarda sürücüler ilerlemekte zorlanırken, yağış şehirlerarası yolları da etkiledi. Bugün etkisini devam ettiren sağanak nedeniyle Ariket Deresi taşarak Adıyaman-Diyarbakır yolunu göle çevirdi. Sel suları ile kaplanan yolun bir şeridi su tahliyesi için trafiğe kapatıldı. Trafik tek yönlü olarak verilince sürücüler zor anlar yaşadı. Ekiplerin su tahliye çalışmalarının devam ettiği bildirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------------



Göle dönen karayolu



Karayolundan araçların zorlu geçişi



Tek taraflı trafik akışı



Geçmeye korkan bazı sürücüler



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Haci BOZKURT/ ADIYAMAN



===========================



KAYIP EVRİM'İN TUTUKLU BABASI SERBEST







TOKAT'ın Turhal ilçesinde, geçen 10 Temmuz sabahı, yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ın, "Traktörden düşüp, öldü; gömdüm" dediği, ardından da bu ifadesini değiştiren tutuklu babası Burhan Atış, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Turhal'da yaşayan Dilek-Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Evrim Atış, geçen 10 Temmuz'da, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Sati Atış'ın peşinden gitti. Evrim'in arkasından geldiğini gören Sati Atış, gelini Dilek'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Bir süre sonra geri dönen Sati Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Bunun üzerine aile fertleri, çevrede arama yaptı ancak Evrim bulunamadı. Ailenin ihbarı üzerine yaylaya jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi, bölgede arama çalışması başlatıldı. Aramalar sürerken çelişkili ifadeler veren Evrim'in annesi Dilek ve babası Burhan Atış gözaltına alındı. Evrim'i en son çadırın önünde kardeşi 1,5 yaşındaki Sati ile oynarken gördüğünü, bu sırada kendisinin ahıra gittiğini, geri döndüğünde ise kızını göremediğini söyleyen anne Dilek ile babası Burhan Atış, 23 Temmuz'da tutuklandı. Burhan Atış'ın, "Traktörden düşüp, öldü; gömdüm" dediği, ardından da bu ifadesini değiştirdiği belirtildi.



BABA SERBEST BIRAKILDI



Evrim Atış'ın öldürülüp, gömülme ihtimalini göz önünde bulunduran komando ve jandarma timlerinin arama çalışmalarına 3 Kasım'da son verildi. Evrim'e ait her hangi bir ize rastlanmadı. Bu gelişmenin ardından dosyayla ilgili değerlendirme yapan Turhal 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi, 8 Kasım'da Evrim'in, Zile Cezaevi'nde bulunan annesi Dilek Atış'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Baba Burhan Atış'ın ise tutukluluğunun devamı karar verdi. Zile M Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Baba Burhan Atış, 15 Kasım'da Trabzon Beşikdüzü T Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi. Evrim Atış'ın babası Burhan Atış'ın avukatı, Zile Ağır Ceza Mahkemesi'ne müvekkilinin serbest bırakılması ile ilgili başvuruda bulundu. Başvuruyu değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu baba Burhan Atış'ın adli kontrol şartı ile serbest bırakılamasına karar verdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------------------------



ARŞİV



Arama çalışmalarından detaylar



Kayıp Evrim'in fotoğrafı



Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,



===========================



CHP'nin Bursa Büyükşehir adayı Mustafa Bozbey oldu (2)



KILIÇDAROĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ



CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticileri ile bir araya geldi. Bozbey'i "Gazamız mübarek olsun" diyerek karşılayan Kılıçdaroğlu, "Asıl mücadele bundan sonra başlıyor" dedi. Bozbey ise "Bütün Bursa'yı gülümsetmek için yola çıkıyoruz" diye konuştu.



Mustafa Bozbey Ankara'ya gitmeden önce eşi Seden Bozbey ile birlikte Özlüce Mahallesi'ndeki baba ocağına giderek annesi Münevver Bozbey ve kardeşleriyle bir araya geldi. Annesi Münevver Bozbey'in hayır duasını alan Bozbey, daha sonra kabristana gidip babası Hasan Bozbey'in mezarı başında dua etti. Bozbey, aile ziyaretlerinin ardından eşi Seden Bozbey ile Ankara'ya gitti. Bozbey, CHP Parti Meclisi'nin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına ilişkin kararıyla ilgili açıklamayı, CHP Genel Merkezi'nde dinledi. 20 yıllık belediye başkanlığı süresinde Nilüfer'i, Türkiye'nin örnek ve lider bir kenti haline getirdiklerini belirten Bozbey, "Yıllardır Bursa'yla ilgili çok önemli düşüncelerimiz vardı. Bursa'ya neler yapabiliriz, ne gibi projelerle Bursa'yı da Nilüfer ayarına getirebiliriz, nasıl uluslararası düzeyde prestiji olan bir kent olur diye hayallerimiz vardı. Nihayet bu hayallerimiz şimdi gerçek olabilecek. Çünkü zaman ve şartları bekliyorduk. Ben, bu hayallerimizin gerçekleşmesi için Bursalıların da çok önemli katkı sağladığını düşünüyorum. Bursalılar, adaylığım konusunda çok büyük destek verdi. Onların da desteğiyle, sahiplenmesiyle birlikte Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Meclisi Üyelerimizin de onayıyla, bugünden itibaren Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayıyım" diye konuştu.



'BURSA'NIN HER TARAFINI ÇOK İYİ BİLİRİM'



Bursa'nın bütün sorunlarını bildiğini, çözümleri üzerine de uzun yıllardır projeler ürettiğini ifade eden Bozbey, "Bursa'yı çok iyi bilen, güneyinden kuzeyine, doğusundan batısına her yönüyle tanıyan biriyim. 20 yıldır yaptıklarımız da ortada. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı. Bursa'yı gülümseteceğiz, amacımız bu" dedi.



KILIÇDAROĞLU: BOZBEY MARKA BİR İSİM



Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile makamlarında görüştü. Bozbey'i "Gazamız mübarek olsun" diyerek karşılayan Kılıçdaroğlu, "Asıl mücadele bundan sonra başlıyor. Bursa'dan iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Mustafa Bozbey, marka haline gelmiş bir isim. İsteğim, Bursa'nın tamamını kucaklaman. Bursa'da başarılı olacağımıza inancım tam" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



--------------------



-Bozbey'in aile ziyareti



-Kabir ziyareti



-Röportaj



Süre: 4.27 Boyut: 498 MB



Haber-Kamera: BURSA/ DHA



=================



KAPALI YOLA GİREN OTOMOBİL, KÖPRÜDE ASILI KALDI



SAMSUN'da, eski tren yolu köprüsünü kullanarak karşıya geçmeye çalışan sürücü Ayşenur Y.'nin(32) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobili, boşlukta asılı kaldı. Sürücünün, kendi imkanları ile içinden çıkmayı başardığı otomobil ise itfaiye ekiplerince çekildi.



Olay, akşam saatlerinde Tekkeköy ilçesinde eski tren yolu köprüsü üzerinde meydana geldi. Ayşenur Y., kullandığı 55 JN 363 plakalı otomobili ile eski tren yolunu kullanarak Kirazlık deresinden karşıya geçmek istedi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobili, eski tren ve tramvay yolu köprüleri arasındaki boşlukta asılı kaldı. Dereye düşmek üzereyken son anda asılı kalan otomobilden kendi imkanları ile çıkmayı başaran Ayşenur Y.'nin yardım çağrısı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadın sürücüyü tedbir amacıyla hastaneye götürdü. Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri de otomobili askıda kaldığı köprü üzerinden yola çekti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------



Tren yoluna giren otomobil



Detaylar



Haber-Kamera: Tayfur KARA-Hüseyin KALAY/ SAMSUN-DHA



=========================



YALOVA'DA EVİNİ SAHTE İÇKİ ÜRETİM TESİSİNE ÇEVİREN KİŞİ GÖZALTIN ALINDI



YALOVA'da, evinde sahte alkollü içki tesisine çeviren ve ürettiği içkileri piyasaya sürdüğü tespit edilen İ.T., jandarma ekiplerince gözatına alındı. Şüphelinin evinde 670 litre sahte içki ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı tarafından Altınova İlçesi Subaşı Beldesi'nde evinde sahte alkollü içki üretip sattığı tespit edilen İ.T., yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çeşitli türlerde 670 litre sahte alkollü içki, 1 litre etil alkol, bir adet damıtma düzeneği, bira üretme makinesi, alkol ölçmede kullanılan derece ve 12 şişe çeşitli markalarda kaçak alkollü içki ele geçirildi. Sahte alkollü içki üreterek piyasaya süren şahsın evindeki düzeneğe el konuldu



İ.T., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Şahsın evindeki düzenekten görüntüler



Süre: 1.09 dk Boyut: 12.4 MB



Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,



==============================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Telefonuna Gelen Mesaja Tıkladı, 30 Bin TL'sinden Oldu

Kasımpaşa, Norveçli Orta Saha Oyuncusu Heintz'e İmzayı Attırdı

CHP'de 4'ü Büyükşehir 4'ü İl Olmak Üzere 102 Belediye Başkan Adayı Belli Oldu

Cep Telefonuna Gelen Linke Tıkladı, Bankadaki 30 Bin Liradan Oldu