DHA YURT BÜLTENİ - 25

Trabzon'da taşkın: 2 ölü, 1 yaralı (3)

AİLELER, HASTANEYE AKIN ETTİ

Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallerinde yaşanan ve 2 kişinin cansız bedenine ulaşılan selde mahsur kalan ve yakınlarından haber alamayan aileler, ilçedeki devlet hastanesine akın etti. Hastane acil servisi önünde bekleyen kalabalık, yakınlarından gelecek iyi haberleri beklerken, aile fertlerinden bazıları da cep telefonlarıyla selin yaşandığı bölgedeki yakınlarını arayarak ulaşmaya çalıştı.

KAYIP SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Çok sayıda vatandaşın hastaneye gelmesi, sel felaketinde kayıp sayısında artış olabileceği endişesi yarattı. Hastane önünde umutlu bekleyişlerini sürdüren ve sinir krizi geçirip fenalaşan ailelere ise sağlık çalışanları müdahale etti. Hastanenin özel güvenlik personelleri de bekleyişlerini sürdüren aileri teskin etmeye çalıştı.

BAKAN SOYLU TRABZON'A GELİYOR

Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Trabzon'a gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Bakan Soylu'nun sel felaketinin yaşandığı bölgelerde yetkililerden bilgi aldıktan sonra bölgede incelemelerde bulunacağı ve çalışmaları takip edeceği belirtildi.

Trabzon'da taşkın: 2 ölü, 7 kayıp, 1 yaralı (4)

KAYIP 7 KİŞİ ARANIYOR

Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallerinde yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği taşkın nedeniyle bölgede oluşturulan kriz merkezine; 7 kişinin kayıp olduğu yönünde ihbarda bulunduğu öğrenildi. İhbar gelen Çamlıktepe Mahallesi ve çevresinde, AFAD ekiplerince başlatılan arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Selin vurduğu ilçede, kayıp sayının artmasından endişe ediliyor.

İzmir'de dolu ve sağanak (3)

YAĞMUR SUYUYLA BANYO YAPTI

İzmir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve dolu yağışı kent trafiğini ve vatandaşları olumsuz etkilerken, bir kişi de bunu fırsata çevirmeyi ihmal etmedi. Konak ilçesindeki Tepecik semtinde oturan bir çocuk, evinin önünde yağmur sularında banyo yaptı. Evden aldığı şampuanla, çevredekilere aldırmadan saçlarını ve vücudunu yıkayan çocuk, mahalle sakinlerince cep telefonuyla görüntülendi.

ORDU'DA HORTUM PANİĞİ

ORDU'nun Fatsa ve Ünye ilçeleri mevkiinde Karadeniz açıklarında kıyaya yakın bir bölgede görülen hortum kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar cep telefonlarının kameralarıyla hortumu görüntüledi.

Ordu'da yer yer etkili olan sağanak yağmurun yanı sıra Fatsa ve Ünye ilçelerinde Karadeniz açıklarında görülen hortum kısa süreli korku yarattı. Karadeniz Sahil Yolu'nda seyreden araçlarda bulunan vatandaşlar kıyıya yakın bir bölgede görülen hortum nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Vatandaşlar cep telefonlarının kameralarıyla hortumu görüntüledi.

Düzce'de selde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

DÜZCE'nin Gölyaka İlçesi'nde aniden bastıran şiddetli yağmur sonucu sel meydana geldi. Selde evlerinde mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Düzce'nin Gölyaka İlçesi Hacıyakup Köyü mevkiinde yoğun yağmur yağışı nedeniyle baskınlar meydana geldi. Aşırı yağışta taşan derelerin üzerinde bulunan bir köprü yıkılarak kullanılmaz hale geldi. Bölgede 20'ye yakın ev sular altında kaldı. Sel baskınları nedeniyle evlerinde mahsur kalan 8 vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Düzce İl Özel İdaresi, DSİ ve Gölyaka Belediyesi ekipleri ise suların taşkına neden olmaması ve zararın artmaması için dere yataklarını açma çalışması başlattı.

Ankara'da sağanak yağışın ardından villanın giriş katı sel sularıyla doldu

ANKARA'da etkili olan sağanak nedeniyle oluşan sel suları, Çankaya ilçesi Yıldızevler mevkiinde istinat duvarının yıkılması sonucu 2 katlı villada hasar meydana geldi. Villanın arka cephesi zarar görürken olayda, yaralanan olmadı.

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış Çankaya ilçesine bağlı Yıldızevler Mahallesi 737 sokakta sele neden oldu. Sel sularının yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarını yıkmasının ardından Niyazi Keyvanoğlu'na ait 2 katlı villanın arka cephesinde zarar meydana geldi. Olayda villanın giriş katı çamur ve toprak yığınıyla doldu.

BÜYÜK KORKU YAŞADILAR

Yaşanan olay sırasında villada bulunanlar büyük korku yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından evin çevresinde çalışma başlatılırken, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralananın olmadığı belirlendi.

'SOKAK KAPISININ YIKILMASIYLA EVİN İÇİNİ SU BASTI'

İstinat duvarının çökmesi sırasında evde bulunan Şara Keyvanoğlu, "Kardeşimin doğum günü için oturma odasında oturuyorduk. Ev kalabalıktı, 5-6 kişiydik. Doğum günü esnasında birden duvarın çatladığını gördük, çatmasıyla birlikte saniyeler içinde duvar yıkıldı. Duvarın yıkılmasıyla evin arka tarafına kaçmaya çalıştık. Engelli kardeşimizi taşımakta zorlandığımız için biraz yavaş hareket ederken, sokak kapısının ve camların yıkılmasıyla evin içini su bastı. Engelli kardeşlerimizi kucaklayıp camdan çıkmak zorunda kaldıkö dedi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Geyve'de yoğun sağanak yağışta araçlar mahsur kaldı (1)

SAKARYA'nın Gevye ilçesinde, D-650 yolu Bağlarbaşı mevkinde yağışın ardından dağdan inen çamurla karışık yağmur suları karayolunu kapladı. Sel suları nedeniyle Sakarya- Geyve yönü sel suyuyla kaplandı. Çok sayıda araç mahsur kalırken araç konvoyu Karaçam'a kadar uzandı.

Malatya'da üzerine yıldırım düşen çiftçi öldü



MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, bahçede çalıştığı sırada üzerine yıldırım düşen çifti Mehmet Doğan (66), öldü.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Doğan, bahçe işleriyle uğraştığı sırada sağanak yağış başladı. Yağmurun dinmesini bekleyen Doğan bir anda üzerine düşen yıldırımla yere yığıldı. Köylüler yerde hareketsiz yatan Doğan'ı fark ederek durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Mehmet Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Doğan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öykü Arin'in ailesinden Sağlık Bakanlığı'na çağrı



LÖSEMİNİN nadir görülen bir türü ile mücadele eden ve Antalya'daki bir hastanede 6 aydır tedavi gören Öykü Arin Yazıcı'nın (4) yakınları, bağışçılar ile bazı vatandaşlar, kök hücre bağışı kampanyası ile toplanan 100 bine yakın numunenin, hızlı bir şekilde taranması için Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

İzmir'in Alsancak semti Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde toplanan yaklaşık 50 kişilik grup, Eylem Şen Yazıcı ile Çağdaş Yazıcı'nın Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) hastası olan ve Antalya'daki bir hastanede tedavi gören kızları Öykü Arin için başlatılan 'Donör ol, umut ol' kampanyası sonrası toplanan 100 bine yakın kan örneğinin işlenmesi için Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Grup, kan örneklerinin taranması için başlatılan imza kampanyasına da destek verilmesini istedi. Bazı kadınlar açıklamaya küçük çocukları ile birlikte katıldı. Katılımcılar, üzerinde 'Öykü Arin'in sesini duyun', 'Yaşasın çocuklar' yazılı dövizler taşıdı. Açıklamayı Öykü Arin'in dayısı Erbil Şen yaptı.

'TEŞEKKÜR EDİYORUM AMA YETERLİ DEĞİL'

Öykü ve tüm lösemi hastaları için geçen her dakikanın çok önemli olduğunu ifade eden Erbil Şen, Sağlık Bakanlığı'nda işlenmeyi bekleyen 100 bin kan örneğinin ve yeni bağış yapılan numunelerin içinde belki Öykü ve Öykü gibi nakil bekleyen hastaların genetik ikizlerinin olabileceğini söyledi. Şen, "Söz konusu kan örneklerinin işlenmemiş olması bizleri çok endişelendiriyor. Her insan bir dünya, her çocuk biricik. Ancak onların bekleyecek zamanı yok. Buradan Sağlık Bakanlığı'na aylık 8 bin 500 olan inceleme kapasitesini 25 bine çıkardıkları için teşekkür ediyoruz. Ama bu kapasite hala yeterli değilö dedi.

'LÖSEMİ HASTALARINA UMUT OLUN'

Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) verilerine göre, kemik iliği nakli bekleyen yaklaşık bin 700 hasta ve 100 bine yakın kan örneğinin bulunduğunu kaydeden Erbil Şen, şunları söyledi:

"Bu kan örnekleri işlendiğinde yaklaşık bin 700 hastasının belki de hayatını kurtaracak ve aynı zamanda gelecekteki olası lösemi hastaları için de umut olacak. Tedavi edilebilir bir hastalık olan lösemi ile ilgili, tüm hastalara umut olmanızı ve bizlerin umudunu arttırmanızı, taramanın acilen yapılması için çözüm bulmanızı istiyoruz. Kan örneklerinin hızlıca işlenebilmesi için uygun laboratuvarları –teknolojileri olan üniversite hastaneleri ile özel hastanelerin devreye sokulmasını talep ediyoruz. Yurt dışındaki laboratuvarlarda numunelerin çalışılması taleplerimiz arasında."

Açıklamaya, sanatçı İlkay Akkaya ile eski milletvekili Akın Birdal da katıldı. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Malatya'da sahte paralarla yakalanan 2 kişiye tutuklama



MALATYA'da, polisin işyerlerine sahte para verenlere yönelik düzenlediği operasyonda bir miktar sahte Türk Lirası ve ABD doları ele geçirdi, 2 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kentte 5 işyerine sahte para verildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler yaptıkları çalışmalarda sahte parayı piyasaya sürenlerin Caner D. ile Murat I. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin belirlenen adreslerine operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda bir miktar sahte para ele geçirirken, 2 kişiyi gözaltına aldı.

'Parada sahtecilik, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak ve kasten yaralama' suçlarından çok sayıda sabıkalarının olduğu tespit edilen şüphelilerin kentte 8 bin 600 lira ve 500 ABD doları sahte banknotu piyasaya sürdükleri belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Caner D. ile Murat İ., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

