DHA YURT BÜLTENİ - 25

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın çıktı, işçiler kumaşları kurtarmak için seferber oldu

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, bir tekstil fabrikasında kumaş makinelerinden birinin patlaması sonucu yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, gece vardiyasında çalışanlar ise kumaşları kurtarmak için seferber oldu.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Demirtaş Mahallesi'ndeki kumaş imalatı yapılan Murat Ö.'ye ait tekstil fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada bulunan kumaş makinelerinden birinin patlamasıyla fabrikada yangın çıktı. Gece vardiyasında çalışanlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, işçiler ise fabrikada bulunan kumaşları alevlerden kurtarmak için seferber oldu. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından fabrikadaki yangını kontrol altına alınırken, gece vardiyasındaki 50 işçi ise evlerine gönderilerek fabrika tahliye edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İtfaiye ekiplerinin çalışması

-İşçilerin kumaşları dışarı çıkarması

-Ekiplerden detay

-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptığı anlar kamerada

BURDUR'da, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile TIR'ın çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Burdur çevreyolu Depremevleri kavşağında meydana geldi. Isparta 'dan Antalya istikametine giden Ramazan Apaydın'ın (56) yönetimindeki 32 LT 363 plakalı TIR, aynı yönde kırmızı ışıkta bekleyen Şafak Ayaz (21) yönetimindeki 15 EF 999 plakalı otomobile çarptı. TIR'ın önüne alarak metrelerce sürüklediği otomobil savrularak, refüjdeki trafik ışığı direğine çarptıktan sonra durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. TIR şoförü Ramazan Apaydın kazadan yara almadan kurtulurken, yaralanan otomobil sürücüsü Şafak Ayaz ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi 'ne götürülerek tedaviye alındı. Şafak Ayaz'ın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. TIR şoförü Ramazan Apaydın ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAZA KAMERADA

Kaza çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde, Şafak Ayaz'ın otomobiliyle bir başka otomobil kırmızı ışıkta beklerken TIR'ın hızla gelip Ayaz'ın otomobiline çarptığı ve sürüklediği anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kazaya karışan otomobil

Kazaya karışan TIR

Yoldaki trafik

Ambulans

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Güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Mesut MADAN/ BURDUR,

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Caddeye bırakılan valiz, paniğe neden oldu

MERSİN'de, cadde üzerine bırakılan valiz paniğe neden oldu. Bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatılan valizden elbise çıktı.

Olay, gece saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi Fabrikalar Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerine bırakılmış sahipsiz valizi görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, çevre güvenliğini alarak, caddeyi trafiğe kapattıktan sonra bomba imha ekibine haber verdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, valizi fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Kısa süreli paniğe neden olan valizin içinden elbise çıktı. Ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından cadde, yeniden trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Caddeyi trafiğe kapan ekipler

Valizin çevresindeki ekipler

Toplanan kalabalık

Ekiplerin çalışması

Bomba imha ekibinin görüntüsü

Genel ve detay görüntü

Haber: MERSİN,

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Senfonik Neşet Ertaş türkülerine kapalı gişe ilgi

MERSİN Devlet Opera ve Balesi'nin (MDOB) sahneye taşıdığı senfonik Neşet Ertaş türküleri kapalı gişe olarak sanatseverlere sunuldu.

Kültür Merkezi Opera Sahnesi'ndeki konseri, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe ile yaklaşık 700 sanatsever izledi. Konserin orkestra şefliğini Neşet Ertaş'ın eserlerini senfonik şekilde yeniden düzenleyen Serdar Yalçın, koro şefliğini Anıl Aydın yaptı. Mersin Devlet Opera Orkestrası ve Korosu'nun yer aldığı eserde soprano Bengi İspir Özdülger, mezzo soprano Nihan Çetin Aydın , tenor Bülent Bezdüz, ve bas Zafer Erdaş solist olarak yer aldı.

Konserde, 'Ahirim sensin', 'Neredesin sen', 'Gönül Dağı', 'Yazımı kışa çevirdin', 'Al elma boyanır mı', 'Mühür gözlüm', 'Niye çattın kaşlarını', 'Dertli yoldaş', 'Zahidem', 'Ah yalan dünya', ' Kesik çayır biçilir mi', 'Doyulur mu', 'Dane dane benleri var' ve 'Yanıyorum' eserleri seslendirildi.

Yaklaşık 2 saat süren konser sonunda salonu dolduran sanatseverler, performansı nedeni ile sanatçıları uzun süre alkışlarken, MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Bengi İspir Özdülger, sanatseverlerin ilgili dolu bir salonda muhteşem bir konser yaşadıklarını belirterek, "Neşet Ertaş türkülerini hep birlikte söyledik. Günlerce önceden tükenen biletlerimize gösterdikleri teveccüh için sevgili sanatseverlerimize teşekkür ediyoruz. Bu sezonda Neşet Ertaş konserlerimizi düzenli olarak her ay yapmak istiyoruz. Senfonik Neşet Ertaş türküleri, bizim kendi öz kültürümüzü senfonikleştirerek seyirciye yansıtmakta çok önemli bir örnek olduğunu düşünüyorum. Daha nice senfonik konserlerle seyircimizle buluşmayı hedefliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kültür Merkezi önünde bekleyenler

İçeri girenler

Fuayeden görüntü

Salondan genel ve detay görüntü

Sanatçılar sahneye gelmesi

Sanatçılar salonda bulunanları selamlaması

Bengi İspir Özdülger'in türkü söylemesi

Zafer Erdaş'ın türkü söylemesi

Nihan Çetin Aydın'ın türkü söylemesi

Bülent Bezdüz'ün türkü söylemesi

Tüm sanatçılar birlikte türkü söylemesi

Salonda bulunanların alkışlaması

MDOB Müdürü Bengi İspir Özdülger'in açıklama yapması

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/ MERSİN,

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Tefecilik yapan şüpheli, tutuklandı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen O.B., tutuklandı.

Ceyhan Emniyet İlçe Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tefecilik yaptığı öne sürülen O.B.'nin ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, şüpheliyi gözaltına alan ekipler, yaptıkları aramada ise boş imzalı ve yüksek meblağ yazılı senetler, içerisinde çeşitli hesap bilgileri olan defterler, pos cihazları, kredi kartları, bazı kişilere ait çok sayıda tapu ve kimlik fotokopileri ele geçirdi. Emniyet Müdürlüğü 'ndeki sorgusu tamamlanan O.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber: Şahin ÖZER/ CEYHAN(Adana),

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