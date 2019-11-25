DHA YURT BÜLTENİ - 25

Tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta tecavüze uğrayıp gasbedilğini iddia etti

Antalya'da, Z.Y. (21), tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaat halindeki binada tecavüze uğrayıp, gasbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Polis, madde bağımlısı olan ve 'hırsızlık' kaydı bulunan Z.Y.'nin çelişkili ifadeler vermesi üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde, Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın dördüncü katında meydana geldi. Kumluca ilçesinden Muratpaşa ilçesine gelen Z.Y., iddiaya göre mahalleden geçtiği sırada, ihtiyacını gidermek için inşaat halindeki binaya girdi. Bu sırada, iddiaya göre, arkasından inşaata giren kişi, Z.Y.'yi tehdit ederek, 4'üncü kata çıkardı. Z.Y., bu kişinin tecavüzüne uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Z.Y. durumu polise bildirdi. Bu sırada, telefon konuşmasını duyan saldırgan, dönüp, Z.Y.'nin telefonunu alıp, kaçtı.

Olay yerine gelen polis, saldırganı yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Polis, uyuşturucu madde bağımlısı olan ve hırsızlık kaydı bulunan Z.Y.'nin çelişkili ifadeler vermesi üzerine olayı çok yönlü araştırmaya başladı. Ekip arabasında ifadesi alınan Z.Y., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ekip arabasından görüntü

-Olayın yaşandığı inşaattan görüntü

-Polislerden görüntü

-Mağdurun ekip arabasından başka bir arabaya alınması

-Ekip arabasından içinden görüntü

'128 MB// 1 DK 11 SN'

Haber Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

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İzmir'deki varil geri dönüşüm merkezinde korkudan yangın

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, varil geri dönüşüm merkezinde, meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Endişe yaratan olayda ölen yada yaralanan olmazken, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında fabrikada maddi hasar oluştu.

Olay, bugün akşam saatlerinde Kemalpaşa ilçesi Ulucak mevkiinde varil geri dönüşüm merkezi olarak faaliyet gösteren fabrikada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlama sonrasında fabrikada yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi fabrikaya sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın öncesi meydana gelen patlamada ise ölen ya da yaralanan olmadı. Soğutma çalışmaları devam eden fabrikada maddi hasar meydana geldi. Olay yerinde incelemelerini sürdüren ekipler, yangına yolaçan patlamanın sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK- Ümit YILDIZ/İZMİR, -

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Motosiklete çarpıp kaçan sürücüyü polis yakaladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklete çarpıp sürücüsünün yaralanmasına neden olduktan sonra kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bağlık Mahallesi Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. Murat K. yönetimindeki 34 VF 3827 plakalı minibüs, dönüş yaptığı esnada Hasan Karaduman 'ın kullandığı 67 AAD 913 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, Hasan Karaduman'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hasan Karaduman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından minibüs sürücüsü Murat K.'nın olay yerinden kaçtığını söyleyen görgü tanıkları, "Vuran arkadaş kaçtı gitti. Araçtan bile inmedi. İnsan bir arabadan iner bakar. O aradan geliyordu. Yol vermesi gerekiyordu" diyerek tepki gösterdi.

Polis ekipleri, kaçan sürücüyü kısa sürede Süleymanlar Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yakaladı. Murat K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yaralı Hasan Karaduman'a müdahale

-Kaçan sürücü Murat Karabaş'a tepki

-Hasan Karaduman'ın ambulansa alınışı

-Ambulansın olay yerinden ayrılışı

-Motosiklet detay

Boyut: (229 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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Eşinin öldürdüğü Gülseren Yılmaz mezarı başında anıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında, eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Gülseren Yılmaz, mezarı başında anıldı.

Alanya'da 26 Eylül 'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 15 yıllık eşi Hilmi Yılmaz tarafından vücudunun 14 yerinden bıçaklanarak öldürülen Gülseren Yılmaz (32), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla mezarının başında anıldı. Anmaya Türkiye Kadın Haklarını Koruma Derneği Alanya Şubesi Başkanı Gaye Coşkun , Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, siyasi partilerin kadın kolları üyeleri ve kadın dernekleri üyeleri katıldı. Toplanan grup Gülseren Yılmaz'ın mezarına çiçek koyarak dua etti.

'TOPLUMLA HAREKET EDERSEK BAŞARILI OLURUZ'

Anmaya katılan kadınlar adına konuşan avukat Halime Şenli, "Mezar ziyaretimizin amacı kadın cinayetindeki kaybettiğimiz kadınlarımızı unutturmamak. Bizim baro olarak hukuki desteğimiz her zaman devam edecek. Buraya katılan kadın dernekleri temsilcileri de Gülseren Yılmaz için geldi. Gülseren Yılmaz ve diğer kaybettiğimiz şiddet mağduru kadınlar da bu yolda yalnız yürümeyecekler ve yanlarında olacağız. Ancak kadına şiddetin önüne geçmek için tüm toplumla hareket edersek başarılı oluruz" dedi.

BİN KİŞİLİK EYLEM YAPILDI

Alanya'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında Atatürk Anıtı önünde eylem yapıldı. Eyleme, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel , CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, siyasi parti kadın kolları üyeleri, gençlik kolları üyeleri, kadın dernekleri üyeleri ve çoğunluğu kadın olan yaklaşık bin kişi katıldı.

Burada toplanan grup adına konuşan Antalya Barosu Alanya Kadın ve Çocuk Hakları Başkanı avukat Melek Depren, Alanya'da da artış gösteren kadına yönelik şiddeti bertaraf edemediklerini söyledi. Depren, "Bu yıl Alanya genelinde ortak bir eylem planı hazırlamak istedik. Etkinliklerimizi sıralı halde gerçekleştirdik. Kadına yönelik şiddete 'hayır' dedik, kadına yönelik şiddete 'dur' dedik. Alanya'da ilk defa bu kadar örgüt bir araya gelip, kadına yönelik şiddete dur demek istedik" diye konuştu.

YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

Konuşmanın ardından toplanan kalabalık kortej oluşturduktan sonra araç trafiğine kapalı Şekerhane Mahallesi Hükümet Caddesi'nde yürüyüşe başladı. Yürüyüşe eşleri tarafından öldürülen Zehra Yılmaz ve Gülseren Yılmaz ile amcasının oğlunun cinsel saldırısına maruz kaldığı iddiasıyla intihar eden Ayşenur Güven'in ailesi ve yakınları da katıldı. Kalabalık ellerinde 'Kadına şiddete hayır', 'Haklı şiddet yoktur', 'Öldüren sevgi istemiyoruz', 'Ölmek istemiyoruz' 'Cennet anaların ayağı altındadır' yazılı pankart ile dövizlerle ve Zehra Yılmaz, Gülseren Yılmaz, Ayşenur Güven'in fotoğraflarıyla sloganlar eşliğinde yürüdü. İskele Caddesi boyunca yürüdükten sonra tekrar toplandıkları yere gelen kalabalık buradan dağıldı.

Görüntü Dökümü

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Gülseren Yılmaz'ın mezarı başında anılması

Halime Şenli'nin açıklaması

Yürüyüşe katılanlardan görüntü

Yürüyüşten görüntü

Detaylar

Haber-Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

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