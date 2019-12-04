DHA YURT BÜLTENİ-25

Katil zanlısı Ceren'in arkasında yürümüş -Ek

Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi Özgür A.'nın (35) olaydan önce genç kızı takip ettiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin kapüşonlu montla başını kapattığı ve Ceren'in hemen arkasında yürüdüğü görülüyor.

Bu arada Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Ordu Emniyet Müdürü Doğu Ateş şüphelinin tutulduğu emniyet ek binasına geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası görüntüleri

Vali ve Emniyet müdürünün binaya girişi

Haber-Kamera: Ahmet BAYRAK ORDU DHA

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Suriye Geçici Hükümeti'nden YPG/ PKK'ya katılanlara 'af' çağrısı

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, aldatılarak veya zorla terör örgütü YPG/PKK'ya katılanlardan suç işlememiş olanların silahlarını bırakmaları halinde affedileceğini açıkladı.

Barış Pınarı Harakatı kapsamında terör örgütü PKK/PYD'den temizlenen Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine komşu Resulayn'da Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, incelemelerde bulunup açıklama yaptı. Mustafa, Suriye Milli Ordusu'na (SMO) teslim olmaları halinde YPG/PKK'ya zorla katılanları affedeceklerini duyurdu. Daha önce terör örgütünün istihbarat binası olarak kullandığı ve harekat ile karakola dönüştürülen binada gazetecilere açıklama yapan Mustafa şunları söyledi:

"Müttefikimiz dost ve kardeş Türk ordusuyla birlikte milli ordumuzun, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat'ın doğusundaki harekat bölgesinin, PKK/P YD terör örgütünün ana omurgasını oluşturduğu SDG'den temizlenerek özgürleştirilmesi, bu bölgelerde ikamet eden kardeşlerimizin SDG'nin baskısından kurtarılarak barış ve güvenliğe kavuşturulması ve sığınmacıların evlerine dönmelerinin sağlanması yönünde gerçekleştirdiği başarılar ve elde ettiği kazanımlara dayanarak, aldatılarak veya zor kullanılarak SDG saflarına katılan militanları affederek geçmişin sayfasını kapatan Suriye halkının diğer bileşenleriyle omuz omuza verip bölgeyi yeniden imar etmeye, huzur, barış, onur ve özgürlük dolu parlak bir geleceğe doğru yürüme yolunda yeni bir sayfa açmaya çağırıyoruz."

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Suriye halkının tüm bileşenlerinin kardeş olduğunu vurgulayan Mustafa, şöyle devam etti:

"Silahlarınızı bırakarak durumunuzu düzeltmek amacıyla en yakın milli ordu noktasına müracaat etmeniz, can güvenliğinizi sağlayacak, kendiniz ve aileniz için parlak geleceğe doğru ilk adımı teşkil edecektir. Geçici Suriye Hükümeti olarak, sizi Suriye'yi parçalamaya çalışan ayrılıkçı terör örgütünün propagandasına kanmamaya, asırlardır birlikte yaşadığınız kardeşlerinize yeniden kavuşmaya, bu kara günleri hep birlikte geride bırakmaya, ülkemizin geleceğini birlikte inşa etmeye ve böylece uluslararası topluma Suriye halkının tüm bileşenlerinin kardeş olduğunu göstermeye çağırıyoruz. Bu af kararının, milli ordu, emniyet güçleri ve adli makamlarımız dahil, ilgili tüm makamlarımıza bildirildiğini belirtmek isteriz. Suriye Milli Ordusu personeli sizin kardeşinizdir. Onlara güvenin. Henüz vakit varken içinde bulunduğunuz karanlık günlere veda edin, kendiniz ve ailenizi düzlüğe çıkartın. Suriye Milli Ordusu, terörün kökünü kurutana kadar terörle mücadele etmeye kararlıdır."

BOMBALI ARAÇ PATLADI

Öte yandan Mustafa'nın açıklama yapacağı sıralarda Resulayn Belediyesi önünde terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda aracın infilak etmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Saldırının ardından TSK ve SMO askerleri bölgede güvenliği sağlayıp inceleme yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Açıklanma için toplanan grup

Suriye Gecici Başkanı açıklamada bulunması

Alınan güvenlik önlemi

Patlatılan bombalı arac

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-Şafak ŞAĞ-ŞANLIURFA - DHA)

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Nifrit Deresi'nde kirlilik iddiası

Kızılağaç Turizm Yatırımcılar Birliği Derneği (KITUYAD) Başkanı Osman Ergin, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Nifrit Deresi'nde kirlilik nedeniyle balıkların oksijensiz kaldığını söyledi. Ergin, "Dereden daha önce tertemiz akan su, 15 gündür siyah akıyor. Derede kirlilik olduğunun farkındaydık ama böyle etkisi olacağını düşünemedik" dedi.

Manavgat'ın Kızılağaç turizm bölgesinde bulunan otellerle deniz arasında paralel akan Nifrit Deresi'nde kirlilik yüzünden balıkların oksijensiz kaldığı öne sürüldü. Haber verilmesi üzerine dereden Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri, örnek alarak, incelenmesi amacıyla Isparta'ya laboratuvara gönderdi.

KITUYAD Başkanı Osman Ergin, deredeki kirliliğin son 15 günde meydana geldiğini belirterek, "Dereden daha önce tertemiz akan su, 15 gündür siyah akıyor. Derede kirlilik olduğunun farkındaydık ama böyle etkisi olacağını düşünemedik. Dün sabah otele geldiğimizde binlerce balığın oksijen alabilmek için su yüzüne çıktığını gördük. Otelciler olarak bahçe sularını temiz su olarak dereye aktardık ama bu çözüm değil. Derenin kirlenmesine neden olan etkenlerin ortadan kaldırılması gerekiyor" diye konuştu.

Öte yandan kirliliğin, bölgede bulunan zeytinyağı fabrikalarının 'karasu' denilen atık sularının dereye bırakılmasından kaynaklandığı ileri sürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Derenin üstüne çıkmaya çalışan balıklar

Derenin önceki hali

Derede ördekler ve balıklardan görüntü

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 3 kişi adliyede

Kayseri'de, jandarmanın 3 iş yerine düzenlediği baskında çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine ilçede bulunan üç ayrı iş yerine baskın düzenledi. Yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 kılıç, 1 şamdan, 1 heykel, 1 bronz heykel, 1 bronz sandık, 51 sikke ele geçirildi. İş yeri sahipleri Y.T., C.E.Ş. ve O.K. gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye çıkarıldı.

Görüntü Dökümü:

-Zanlıların sağlık kontrolüne getirilişi

-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ