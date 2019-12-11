DHA YURT BÜLTENİ - 25

Balıkesir art arda yaşanan depremlerle sallandı

BALIKESİR, gece geç saatlerde Richter ölçeğine göre 4.6, 4.3 ve 4.0 büyüklüğünde meydana gelen depremlerle sallandı. Depremler Balıkesir'in yanısıra geniş bir alanda hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ( AFAD ) alınan bilgiye göre (AFAD) saat 23.14'te merkez üssü Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen bu depremin ardından merkez üsssü yine Altıeylül ilçesinde saat 23.24'te 4.3 ve saat 23.46'da 4.0 büyüklüğünde depremler kaydedildi. Depremler Balıkesir'in yanı sıra Bursa Yalova ve istanbul'un bazı ilçelerinden de hissedildi.

VALİ YAZICI: MADURİYET SÖZKONUSU DEĞİL

Balıkesir'de art arda meydana gelen depremler nedeniyle panik yaşayan bazı vatandaşlar sokaklara çıktı. Depremin merkez üssü Balıkesir'de Valilikten tarafından kriz masası oluşturuldu. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı , kriz merkezinde gelişmeleri takip ettiklerini belirterek, "Şu ana kadar depremle ilgili hastanelerimize herhangi bir başvuru yok. Polis ve jandarmamıza da herhangi bir bildirim yapılmadı. Şu anda herhangi bir maduriyet sözkonusu değil. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

KANDİLLİ'DEN FARKLI AÇIKLAMA OLDU

Balıkesir'de Altıeylül merkezli depremler, Boğaziçi üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Entitüsünden farklı büyüklüklerde açıklandı. Kandilli verilerine göre depremlerin büyüklükleri, saat 23.14'de 5.0, saat 23.24'te 4.5 ve saat 23.46'da 4.3 olarak açıklandı.

KAHVEHANEDE DEPREMİ HİSSEDENLER PANİKLE SOKAĞA KAÇIŞTI

Balıkesir'de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem kent merkezi, ilçeler ve çevre şehirlerde de hissedildi. Deprem sırasında ise Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bir kahvehanede oturan vatandaşlar, sarsıntı ile birlikte panik içinde sokağa kaçıştı. İşyeri güvenlik kamerasında yansıyan görüntülerde kahvehanede oturanların depremi hissetmesiyle hızla kapıya yöneldikleri görüldü. Bazı kişilerin ise masanın altına girmeye çalıştığı kamera görüntüsünde yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(BALIKESİR)

Röp.

Sokaklardan görüntü

Parkta geceyi geçirenler

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TEKİRDAĞ'da deprem sonrası sokaklardan görüntü

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(BURSA)

Bursa merkez ve İnegöl ilçesi

Deprem sonrası sokaklardan görüntü

İnegöl Devlet Hastanesi acili aktüel görüntü

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(İZMİR)

İzmir merkezde sokaklardan görüntü

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SAVAŞTEPE

(Güvenlik kamerası)

Kahvehanede oturanlar

Deprem anından kaçmaya çalışanlar ve panik anları

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Deprem sonrası vatandaşlarla röportajlar

Haber-Kamera: Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR,

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Hakkında tutuklama kararı verilen zanlı elleri kelepçeli halde hastaneden kaçtı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, hırsızlık suçundan tutuklanan Ahmet K.(26), cezaevine teslim edilmeden önce sağlık raporu alındığı sırada hastaneden kaçtı. Polis ve jandarma ekipleri, elleri kelepçeli şekilde kaçan Ahmet K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Ereğli Devlet Hastanesi'nde yaşandı. Hırsızlık suçundan adliyeye sevk edilen Ahmet K., hakkında nöbetçi mahkemece tutuklama kararı verildi. Jandarma ekipleri, Ahmet K.'yı cezaevine teslim etmeden önce sağlık raporu için Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ahmet K., acil servisten çıkarıldığı sırada jandarma ekiplerinin dalgınlığından yararlanarak kaçtı. Elleri kelepçeli halde ormanlık alana kaçan Ahmet K.'yı yakalamak için çalışma başlatıldı. Polis ve jandarma ekipleri, Ahmet K.'nın kaçabileceği güzergahlarda aramalarını sürdürüyor. Ekipler, cadde ve sokaklarda fenerlerle arama yapıyor.

Ahmet K.'yı gördüğünü söyleyen bir vatandaş ise, "Ben yakaladım ama elimden kaçtı. Engelli olduğunu zannettim. Daha sonra peşinden gittim ama kayboldu" dedi.

Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Devlet Hastanesi acil önünden detaylar

-Jandarma ekiplerinin ormanlık alanda arama çalışması

-Jandarma ve polis ekiplerinin kavşaklarda arama yapması

-Vatandaşların Jandarma ekiplerine Ahmet,'yı tarif etmesi

-Jandarma ve polis ekiplerinin arama çalışmaları

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ EREĞLİ(Zonguldak),

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Kayseri'de yatak üretimi yapan fabrikada yangın çıktı (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kayseri'de merkez Kocasinan ilçesi Anbar Mahallesi Nayman Sokak'ta yatak üretimi yapılan fabrikada iddiaya göre, trafo patlaması nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında fabrika kullanılamaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Söndürme çalışmaları

Genel ve detayalar

Haber: KAYSERİ,

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Nikahsız eşinin silahlı saldırısına uğrayan genç kadın ölümden döndü (2)

SALDIRGAN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Bolu'da dini nikahlı eşine, yanına yaklaştığı otomobilden 3 el pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kaçan Recai B., polis kovalamacası sonucu yakalandı. Olay yerine yaklaşık 15 dakika uzaklıktaki Karacaağaç Mahallesi'nde ara sokakta yakalanan Recai B., sağlık kontrolü için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne getirildi. Recai B. burada gazetecilerin "Neden yaptınız? Amacınız öldürmek miydi?" sorusuna, "Ben kendime sıktım, kendime" diye cevap verdi. Recai B., sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelinin hastaneye getirilmesi

-Gazetecilerin sorusuna cevap vermesi

-Hastaneden çıkarılması

-Hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,

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