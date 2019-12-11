DHA YURT BÜLTENİ-25 - Son Dakika

Kahveden kaçmayan işletmeci ve çaycı, deprem anını anlattı

Balıkesir 'de, dün gece meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremi Savaştepe ilçesindeki kahvede hisseden işletmeci Sami Atar ile çaycı Mustafa Cavit Şener, o anları anlattı. Atar, "Kapının önünde izdiham oldu. Masa altına girmek aklıma geldi" derken, Şener ise "Kaçmayı gereksiz buldum" dedi.

Altıeylül ilçesinde, dün gece, Richter ölçeğine göre sırasıyla 4.6, 4.3 ve 4.0 büyüklüğünde depremler meydana geldi. 4.6 büyüklüğündeki ilk depremi Savaştepe'deki kahvede hisseden işletmeci Sami Atar ile çaycı Mustafa Cavit Şener, panik anlarında dışarı çıkmadı. Kahvenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, içeride bulunanların hızla dışarı çıkmaya çalıştığı anlar yer aldı. Deprem anında masanın altına giren kahve işletmecisi Sami Atar, "Deprem anında masada arkadaşlarla oturmuş, oyun oynuyorduk. Panikle kalktık, kapıya doğru yöneldiğimde yığılma oluştu. Zamanında bize öğrettikleri gibi en yakın masanın altına girmek aklıma geldi. Masanın altına girmeye çalıştım. O sırada kapının önünde izdiham oldu. Herkes birbirini ezdi hatta yanlışlıkla arkadaşın biri, cama vurdu kendisini. Deprem konusunda, tatbikat konusunda eksiklerimiz olduğunu düşünüyorum. Kendimce doğru olanı yaptım. O an aklıma bu geldi" diye konuştu.

Deprem anında kahveden çıkmayan çaycı Mustafa Cavit Şener ise "Arkadaşlar kaçtı, ben kaçmayı gereksiz buldum. Kapıya yüklenmedim. 'Birkaç kişiyi götürürsün' demişlerdi, o aklıma geldi. Yüklenirsem cam kırılır, dedim. O yüzden kaçmadım. Allah'a şükür can ve mal kaybımız yok. Herkes iyi. Sağlıkla çayımızı demlemeye devam ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir),

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Karla kaplı kayalıklarda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Niğde 'de, karla kaplı kayalıklarda mahsur kalan köpek, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ) ekiplerince 3 saatte kurtarıldı.

Merkeze bağlı Gösterli Mahallesi Çatak mevkisindeki kayalıklarda köpeğin mahsur kaldığını görenler, AFAD'a haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD görevlileri, karla kaplı kayalıklara 3 saatte ulaştı. Köpeği donmak üzereyken, bölgeden alan ekipler, battaniyeye sarıp, besledi. Köpek, veterinere götürülüp, kontrolden geçirildi.

Görüntü Dökümü:

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Ekiplerden görüntü

Ekiplerin kayalıklara tırmanması

Köpeğin kurtarılması

Detay görüntüler

Haber: Ali KADI - Kamera: NİĞDE,

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Kızılay'dan 'kan bağışı' mesajı (2)- Yeniden

Türk Kızılayı , gönderdiği SMS'lerle, düzenli bağışçılarını kan vermeye davet etti.

Türk Kızılayı, sistemlerinde kayıtlı olan düzenli kan bağışçılarının cep telefonuna, SMS gönderip, kan bağışı yapmaları çağrısında bulundu. Mesajda, bağışçının bulunduğu şehirdeki kan bağış noktaları belirtildi.

KAHRAMANMARAŞ'TAN TAM DESTEK

Kızılay'ın kan ihtiyacı çağrısına ilk destek Kahramanmaraş'tan geldi. Kızılay'ın il genelindeki kan alma noktalarından biri olan Bahçelievler Mahallesi'ndeki mobil kan bağış aracına gelenler, dışarıda formları doldurduktan sonra kan bağışında bulundu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,

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Kayseri'de hırsızlık yapan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Kayseri'de, bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boyacı Mahallesi'nde bir evden bisiklet, matkap, tabanca ve 3 av tüfeği çalınması ihbarına yönelik çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen jandarma, hırsızlık olayını ikinci el eşya satıcısı Mehmet Ö. (45) ve S.K.Ş'nin (15) gerçekleştirdiğini belirledi. Hırsızlık zanlıları jandarmanın operasyonuyla evlerinde yakalandı. Hırsızlık sonucu ele geçirilen malzemelere ise, el konuldu. Jandarma Komutanlığı'nda yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ö. tutuklanırken, S.K.Ş. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muhammed KISIR/KAYSERİ,

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Yağmur, Bodrum'da etkili oldu

Bodrum'da, akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman sağanak şeklinde yağan yağmur etkili oldu. Bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, kıyı Ege'ye dair yaptığı yağış uyarısı karşılık buldu. Bugün akşam saatlerinde başlayan yağmur, Bodrum'da etkili oldu. Bazı caddelerde yağmur suları birkintileri oluşurken, araç trafiğinde de sıkışıklıklar meydana geldi. Bodrum Turgutreis Yolu'nda biriken sular nedeniyle hem vatandaşlar hem de araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Trafik polisleri de, sıkışan araç trafiğini açmak için önlem aldı. Yağmur suları, Bitez'de bulunan Adliye Caddesi'nin bazı noktalarında, belediye ekiplerinin kanalizasyon çalışması yaptığı yerlerdeki moloz yığınlarını taşıyarak sürüdü. Belediye ekipleri, yağmur sularının taşıdığı molozları yoldan kaldırdı. Yağmurdan herhangi bir işyeri ya da ev zarar görmezken, meteoroloji yetkilileri balıkçılara da alabora riskine karşın uyarıda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yağmur sularının biriktiği sokak ve caddelerden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,