DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika

Antidepresan ilaç için eczanelerin camlarını kırdı

MUĞLA'da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir H.T., antidepresan ilaç almak için 3 eczanenin camlarını sopayla kırdı. H.T., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis tarafından elindeki sopa ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Muğla 'nın merkez ilçesi Menteşe 'de meydana geldi. Sakarya 'dan iş aramak için Muğla'ya gelen ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen H.T., Orhaniye Mahallesi 12 sokak üzerinde bulunan bir eczanenin camına elinde sopa ile vurarak kırmaya çalıştı. Saldırgan davranışları nedeniyle çevrede endişe yaratan kişi ile ilgili vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Sokağa gelen ekipler, bir kişinin sokak üzerindeki 3 eczanenin camlarını kırdığını belirledi. Bölgede araştırma yapan polis ekipleri H.T.'yi elinde sopayla sokakta yürürken yakaladı.

Rahat tavırlarıyla dikkati çeken H.T.'nin çevrede 3 eczanenin camlarını kırdığı saptandı. Sakarya'dan iş aramak için Muğla'ya gelen H.T.'nin madde bağımlısı olduğu ve antidepresan ilaç almak için eczanelerinin camlarına zarar verdiği öğrenildi. Gözaltına alınan H.T., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Polis ekiplerince gözaltına alınan H.T'nin görüntüsü

-Camları kırılan eczanelerin görüntüsü

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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İzmir'de kimyasal sıvı içen genç, iki gün sonra hastanede öldü

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Okan Yakıt (28), içtiği kimyasal sıvının ardından kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti. Ölümü ile yakınlarına büyük üzüntü yaşatan Yakıt'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek.

Olay, Pazartesi günü Güzelbahçe ilçesinde bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Okan Yakıt, ailesi ile birlikte yaşadığı evde geçen pazartesi günü yalnız olduğu sırada kimyasal bir madde içerek intihar girişiminde bulundu. Bilgisayar mühendisi olduğu öğrenilen Okan Yakıt'tan haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde genci hareketsiz şekilde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan genç, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Osman Yakıt'ın tedavisine hastanede devam edilirken, içtiği sıvının siyanür olabileceği endişesi ile AFAD ekipleri evi koruma altına alarak, çalışma başlattı. Durumu ağır olan Yakıt'ın doktorların müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdiği öğrenildi. Okan Yakıt'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Okan Yakıt'ın ölümü nedeniyle yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

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İş yerinden 25 bin lira değerinde hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

KAYSERİ'de, çatısından girdikleri iş yerinden 25 bin TL değerinde otomobil parçaları ve bilgisayar çalan 2 şüpheli, yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheliler, mahkemece tutuklandı.

Olay, salı günü gece saatlerinde, merkez Melikgazi ilçesi Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki iş yerinde meydana geldi. İş yerine çatısından giren 2 kişi, 25 bin TL değerinde bilgisayar ve otomobil parçalarını çalıp, kaçtı. Sabah geldiklerinde durumu fark eden iş yeri sahipleri, polise ihbarda bulundu. Gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinde inceleme başlattı. Güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, olayı Recep Ü. (25) ve Tahsin D'nin (18) gerçekleştirdiğini belirledi. Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla 2 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ele geçirilen hırsızlık malzemelerine el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü 'ndeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber: Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ,

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