DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika

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6 saat önce

Bolu'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı BOLU'da, TEM yolunda takla atan hafif ticari araca çarpmamak için yavaşlayan yolcu otobüsüne arkasından gelen otomobil çarptı.

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Bolu'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

BOLU'da, TEM yolunda takla atan hafif ticari araca çarpmamak için yavaşlayan yolcu otobüsüne arkasından gelen otomobil çarptı. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında TEM yolunun Aşağı Kuzören köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Mesut Halil Çetin yönetimindeki 06 BKP 186 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla attı. Arkasından gelen Hasan Çalışkan yönetimindeki 34 BK 6816 plakalı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsünün şoförü kazayı fark ederek, takla atan araca çarpmamak için yavaşladı. Yolcu otobüsüne arkasından gelen Eren Sayan'ın kullandığı 34 KE 0482 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Eren Sayan ve aynı araçta bulunan İsmail Şarlat ağır yaralandı. Takla atan hafif ticari aracın sürücüsü ise kazadan hafif yaralı kurtulurken, otobüste bulunan yolcular ve sürücü kazada yara almadı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Otobüste bulunan yolcular ise başka bir yolcu otobüsüne aktarılarak yollarına devam etti.

Kaza nedeniyle yarım saat tamamen trafiğe kapanan otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan araçlar

-Yoldan görüntüler

-Araç kuyruğu

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,

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Hafif ticari araç karlı yolda şarampole devrildi

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi. Araçta bulunan 5 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 00.30 sıralarında ilçeye bağlı Çukuryurt köyü yakınlarında meydana geldi. Konya'dan Erzurum istikametine giden Musa Mutlu yönetimindeki 42 EF 947 plakalı hafif ticari araç, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde  sürücü Mutlu ile araçtaki 4 kişinin kazadan yara almadıkları belirlendi. Ters dönen araç itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla, yoldan kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntü

-Aracın görüntüleri

Haber-Kamera: Yasin KIRAS/ İMRANLI(Sivas),

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TEM Otoyolu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 02:22 Kaynak: DHA
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