DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika

Fransa'dan gelen 144 kişi, Kırıkakle'de öğrenci yurduna yerleştirildi

FRANSA'dan Kırıkkale'ye gelen biri bebek 144 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün gözetim altında tutulmak üzere Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Fransa'da bulunan 144 Türk vatandaşını taşıyan uçak, akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Kafile, buradaki sağlık kontrollerinin ardından 7 otobüsle polis nezaretinde Kırıkkale'ye geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen vatandaşlar, burada da ateş ölçümleri yapıldıktan sonra yurtta tek kişilik olarak hazırlanan odalara yerleştirildi. Polis ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı, AFAD görevlileri de otobüsleri dezenfekte etti.

Vatandaşların 14 günlük karantina sürecinde ihtiyaçlarının Kırıkkale Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacağı belirtildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki görevli psikolog ve sosyologlar da destek sağlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yurttan ve ekiplerden görüntü

Otobüs ve öğrencilerden görüntü

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,

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Denizli'ye araç girişi durduruldu

DENİZLİ'de koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, kente özel araç giriş ve çıkışları jandarma ve polis ekipleri tarafından durduruldu. Geldikleri yöne geri gönderilen araçların sürücüleri zaman zaman tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'a gece saat 00.00'dan sonra özel araçlarla giriş ve çıkışların yasaklandığını açıklamasının ardından Denizli'de polis ve jandarma ekipleri karayollarında önlem aldı. Denizli'yi İzmir, Antalya ve Muğla'ya bağlayan 3 ayrı karayolu şehir sınırlarında jandarma ve polis ekipleri tarafından dubalarla kapatıldı. Yolda kalan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Ekipler, Denizli plakalı araçların kente girmesine izin verirken, başka şehirlere gitmek isteyen araçları geldikleri yöne geri yönlendirdi.

Genelgeyle izin verilen araçlar kontrol noktalarından ekipler tarafından geçirildi. Geçişlerine izin verilmeyen araçların sürücüleri zaman zaman tepki gösterdi. Oluşan araç yoğunluğu ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Uygulamadan detay

-Polis ve jandarma ekiplerinden detay

-Ekiplerin araçları geri göndermesi

-Oluşan araç trafiğinden detay

-Sürücülerin ekiplerle tartışması

-Sürücülerin konuşmaları

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN-Deniz TOKAT/DENİZLİ,

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Ankara'da toplu ulaşımda koronavirüs önlemleri

ANKARA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşıma yönelik yeni önlemler alındı. Toplu taşıma araçlarında maskesiz yolcu alınmayacak ve 20 yaş altındaki Ankaralıların yolcu kartları kullanıma kapatılacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli Ankaralılar, Bugün alınan karar neticesinde kentimizdeki tüm toplu taşıma araçlarında maskesiz yolcu alınmayacağını ve yarından itibaren ücretsiz maske dağıtımının başlayacağını bildirmek isterim. Bu zor günleri de sağlığımızı koruyarak atlatacak, birlikte başaracağız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada ise koronavirüs salgını önlemleri kapsamında alınan 20 yaş ve altındakilerin sokağa çıkmasının yasaklanması kararına istinaden, 20 yaşın altındaki Ankaralıların yolcu kartlarının Ankaray, metro ve EGO otobüslerinde geçici süreyle kullanıma kapandığı belirtildi.

Haber: ANKARA,

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Çankırı'da akli dengesi yerinde olmayan kişi 5 gündür kayıp

ÇANKIRI'da, akli dengesi yerinde olmayan 2 çocuk babası Ali İhsan Sallalı'dan (49) 5 gündür haber alınamıyor. AFAD ekipleri, Sallalı'nın yaşadığı köye 5 kilometre uzaklıktaki gölette arama çalışması yapıyor.

Çankırı'nın Ahlat köyünde yaşayan Ali İhsan Sallalı, 30 Mart pazartesi günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Eşinden ayrıldığı için yalnız yaşayan Sallalı'dan 5 gün boyunca haber alamayan komşuları, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri köy çevresinde ve civar köylerde arama çalışması başlattı. Köy halkının da yer aldığı arama çalışmalarının, Ahlat köyüne 5 kilometre uzaklıktaki gölet etrafında yoğunlaştırıldığı öğrenildi.

Akli dengesi yerinde olmayan İhsan Sallalı'nın, 2 çocuğunun da annleri ile beraber yaşadığı belirtildi.

Haber: Ramazan SARICI/ÇANKIRI,

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Kastamonu'da sit alanını kazan 3 kişi suçüstü yakandı

KASTAMONU'da, sit alanında define kazısı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Araç ilçesi Kamerördük Köyü yakınlarındaki arkeolojik sit alanında kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, 2019 yılında 3'üncü derece sit alanı ilan edilen bölgedeki oda mezarını kazan 3 kişi, hakkında işlem başlatıldı.

Haber: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU,

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