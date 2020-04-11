DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika
Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 25

6 saat önce

Vali Şahin'den koronavirüs uyarısı: Batman'da ciddi bir artış varBATMAN Valisi Hulusi Şahin, kentte koronavirüs vaka sayısında artış olduğuna dikkat çekerek, alınan tedbirlerin uygulanmadığını söyledi.

DHA YURT BÜLTENİ - 25, System.String[]

Vali Şahin'den koronavirüs uyarısı: Batman'da ciddi bir artış var

BATMAN Valisi Hulusi Şahin, kentte koronavirüs vaka sayısında artış olduğuna dikkat çekerek, alınan tedbirlerin uygulanmadığını söyledi.

Batman Pandemin İl Kurulu, toplantısı Vali Hulusi Şahin, başkanlığında düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Batman Valisi Hulusi Şahin, kentte koronavirüs vakasında artış olduğunu söyledi. Kent genelinde alınan tedbirleri yeniden gözden geçireceklerini ifade eden Vali Şahin, gerekirse yeni önlemlerin de alacağını aktardı. Vali Şahin konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçen hafta içinde video konferans yöntemiyle muhtarlarımızla toplantı yapmıştık. O toplantıda pozitif vaka sayımızın nüfusa oran itibariyle Türkiye'nin en iyi durumda olan 10 ilden biri oluğumuzu, ancak bunun devamının davranışlarımızı iyi yöneterek ve kurallara uyarak mümkün olacağını, aksi takdirde bu iyiliğin geçici olacağını söylemiştim. Maalesef aradan geçen birkaç gün içerisinde bizim sonuçlarımızda ciddi bir artış oldu ve 20'li rakamlardan 50'li rakamlara ulaştık. İlimizde ciddi bir artış var. Hala genel itibariyle büyük fotoğrafa baktığımızda duru çok kötü olan illerden değiliz. Ancak artış hızımız arttı. Bununla ilgili olarak benim gördüğüm bazı vatandaşlarımızın ve işletmelerin vurdumduymazlığıdır. Hepimizin tekrar davranışlarımızı kontrol etmeliyiz. Herkes kendi karantinasını uygulaması lazım. Maalesef hala sokaklarımız, çarşı- pazarımız dolu. Sosyal mesafeye uymaya direnenler var. Maske takmamakta direnenler var. Artık ilimizde maske problemi yok. Binlerce maske dağıttık. Dağıtmaya da devam ediyoruz."

'SERT TEDBİRLER ALACAĞIZ'

Vali Şahin, kentte bazı işletmelere yönelik eleştirilerde bulunarak, koronavirüs tedbirlerini yetirince uymadıklarını söyledi. Market alışverişlerinde maske takılmadığını anlatan Vali Şahin, "Bize yardımcı olmayan ve tavırları itibariyle virüsün yayılmasına zemin hazırlayan işletmeler var. Bunlarla ilgili sert tedbirleri alacağız. Almaya başladık. Ağır para cezaları, kapatma ve hatta TCK'nın ilgili maddelerine göre işin adli boyutu da devreye girer. Marketlerde sayı sınırlamasına uyulmadığını, maske takılmaya uyulmadığını görüyoruz. Ceza uygulamaktan geri durmayacağız. Bir işletmeyi kapattık. Cezai işlem yaptığımız epeyce işletme de var. Daha da olabilir" dedi.

'KADINLARIN ALTIN GÜNÜ YAPTIKLARINI DUYUYORUZ'

Kentin bazı işlek caddelerinde istenilen izolasyonun sağlanmadığını anlatan Vali Şahin, bu konuda sert kararlar alacaklarını söyledi. Vali Şahin, kadınların evlerde altın günü yaptıklarına dair duyumlar da aldıklarını ifade ederek, "Batman'ın en işlek güzergahları istediğimiz izolasyonu bir türlü sağlayamadık. Bu konuda da net ve radikal tedbirler almayı düşünüyoruz. Ayrıca vatandaşlarımız pazarlarda sosyal mesafeye dikkat etmeli. Bu dönemler site bahçelerinde çocukların oynadığı, hanımlarımızın altın günü yaptığı dönemler değil. Bunları duyuyoruz. Lütfen herkes evinde kalsın, komşuluğa gitmesin. Çocuklarını sitenin içindeki bahçeye dahi çıkarmasın. Büyük ihtimalle tüm parkları vatandaşlara yasaklayacağız. Çarşıyla ilgili de sert tedbirler alabiliriz" diye konuştu.

BATMAN'DAKİ TEST SAYISI 500

Koronavirüs nedeniyle şimdiye kadar Batman'da 500 kişiye test yapıldığını aktaran Vali Şahin, kurulan test mekanizmasıyla bu sayıyı artmayı hedefledikleri bildirdi. Batman'da bugüne kadar 8 kişinin taburcu edildiğini de ifade eden Vali Şahin, kent sakinlerinin resmi açıklamalara itibar etmesi için çağrıda bulundu.

Koronavirüs, Türkiye, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 06:34 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 95 artarak 1101'e yükseldi Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Son 6 günün verilerine bakılınca salgında bir kırılma var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Son 6 günün verilerine bakılınca salgında bir kırılma var Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Son 6 günün verilerine bakılınca salgında bir kırılma var         
00:15
Beyoğlu'nda polise saldıran şüpheli hayatını kaybetti Beyoğlu'nda polise saldıran şüpheli hayatını kaybetti         
00:13
Sunucu Erem Şentrük'ü canlı yayında önce elektrik çarptı, sonra düşme tehkilesi yaşadı Sunucu Erem Şentrük'ü canlı yayında önce elektrik çarptı, sonra düşme tehkilesi yaşadı         
23:45
Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi         
23:14
Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı         
23:01
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti         
22:45
Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu         
22:08
Diyanet İşleri başkan Yardımcısı: Evde isim-şehir, hırsız-polis, adam asmaca oynayın Diyanet İşleri başkan Yardımcısı: Evde isim-şehir, hırsız-polis, adam asmaca oynayın         
21:57
22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti 22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti         
21:48
Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı         
21:41
Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi         
21:23
Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi         
20:50
Atatürk ve Mevlana'ya hakaret eden stand-up'çı tutuklandı Atatürk ve Mevlana'ya hakaret eden stand-up'çı tutuklandı         
20:42
İtalya'da Kovid-19'dan bir günde 619 kişi ölmesiyle sayı 19 bin 468'e yükseldi İtalya'da Kovid-19'dan bir günde 619 kişi ölmesiyle sayı 19 bin 468'e yükseldi         
20:32
Sancaktepe Belediye Başkanı: Virüsten hayatını kaybeden eczacının iş yeri önceden ilaçlandı Sancaktepe Belediye Başkanı: Virüsten hayatını kaybeden eczacının iş yeri önceden ilaçlandı         
20:25
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 95 artarak 1101'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 95 artarak 1101'e yükseldi         
19:53
Son Dakika: ABD, koronavirüs ölümlerinde İtalya'yı geçerek en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu Son Dakika: ABD, koronavirüs ölümlerinde İtalya'yı geçerek en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu         
19:33
Kızı ve damadıyla kavga eden 86 yaşındaki kadın, Uşak'tan Manisa'ya kadar yürüdü Kızı ve damadıyla kavga eden 86 yaşındaki kadın, Uşak'tan Manisa'ya kadar yürüdü         
19:23
İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı         
18:59
Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı         
18:47
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz         
18:34
Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir         
18:23
Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı         
18:21
Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim         
18:04
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı         
17:52
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi         
17:46
İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı         
17:41
Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı         
17:40
Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi         
17:34
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı         
17:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2020 00:47:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]