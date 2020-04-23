DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika

67 yaşında virüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi

BARTIN'da koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 1 kişi, taburcu edildi. Hasta, evine sağlık çalışanlarının alkışlarıyla uğurlandı.

Bartın Devlet Hastanesi'nde koronavirüs teşhisi konulan 1 kişinin 2 haftalık tedavisi tamamlandı. Sağlığına kavuşan hasta, taburcu edildi. 67 yaşındaki erkek hasta doktor ve hemşirelerin alkışlarıyla evine uğurlandı. Bartın'da bugüne kadar hastaneden tedavisi tamamlanan 25 kişi taburcu edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hastanın taburcu edilmesi ve alkışlanması

Süre: 16 sn. Boyut: 8,52 MB

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Pisti onarıma alınan Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı

TÜRKİYE'nin hava trafiği yönünden en önemli havalimanları arasında yer alan ve yılda 29 binin üzerinde uçağın iniş kalkış yaptığı Karadeniz kıyısındaki Trabzon Havalimanı, pist bakımı nedeniyle yaklaşık 1 ay süreyle uçuşa kapatıldı.

Türkiye'nin hava trafiği yönünden en önemli havalimanları arasında yer alan, Karadeniz kıyısındaki Trabzon Havalimanı pisti bakıma alındı. Yaklaşık 1 ay sürmesi beklenen bakım çalışmalarında pistte oluşan eğimler giderilecek. Havalimanı pistinde daha öncede 400'üncü metrede yaklaşık 30 metre karelik alanda eğim oluşmuştu. Uçakların iniş kalkış güvenliğini tehlikeye sokabileceği öngörülen eğimin ortadan kaldırılması için havalimanı pisti kısa süreli bakıma alınmıştı.

UÇAK PİSTTEN ÇIKMIŞTI

Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 8622 sefer sayılı 'Zeynep' isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 14 Ocak 2028'de, Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıkmış, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yönelmişti. İniş takımları, balçığa dönüşen toprağa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabilmişti. 162 yolcu ve 6 mürettebat uçaktan tahliye edilmişti. Uçak, 4 gün sonra yapılan çalışma ile çıkarılıp, havalimanında güvenli bir bölgeye çekilmişti.

TRABZON HAVALİMANI

Hava trafiğine 1957 yılında açılan Trabzon Havalimanı'nın 2 bin 640 metre uzunluğa, 45 metre genişliğe ve 7.5 metre banket genişliğine sahip pisti bulunuyor. Havalimanı, orta ebatlı uçakların inmesine uygun 'ICAO' standartlarında yer alıyor. Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul, Ankara ve Adana'ya her gün; İzmir, Antalya, Bursa Yenişehir ve Kocaeli havalimanlarına ise haftada birkaç kez sefer düzenleniyor. Dış hatlarda da Riyad, Düsseldorf ve El Kasım havalimanlarına ise haftada toplam 4 sefer gerçekleştiriliyor. Trabzon Havalimanı'na her yıl 29 binin üzerinde uçak iniş- kalkış yapıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Trabzon Havaliman'ında bakım onarım çalışmaları

-İş makinelerinin görüntüleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON-DHA

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Şehit çocuğuna hediye

MUĞLA'nın Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, şehit ailesini evinde ziyaret ederek 13 yaşında Poyraz Türk'e roman kitapları ve tablet hediye etti.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, 2006 yılında Ankara'nın Güvercinlik ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Yüzbaşı Ulaş Türk'ün ailesine ziyarette bulundu. Kaymakam Aksoy, anne Yasemin Ugan Azgın ve oğlu 13 yaşındaki Poyraz Türk ile bir süre sohbet etti. Ailenin isteği ve dileğini soran Aksoy, Poyraz Türk'e tablet ve roman kitapları hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaymakamlık korumasının cep telefonuyla çektiği görüntü

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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İslahiye'de, market ve fırın denetimi

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Ramazan ayı öncesi marketler ile pide fırınlarında denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığının yayımlamış olduğu Ramazan ayı genelgesi doğrultusunda İslahiye Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri ile zabıtalar, market ve ekmek üretilen fırınları denetledi. Fırın ve marketlerde inceleme yapan ekipler, işletmelerde bulunanlara uymaları gereken konuları anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ekiplerin fırın ve market denetimi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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23 Nisan Moral Otobüsü, sokaklarda dolaşarak çocukların bayramını kutladı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Darıca Belediyesi tarafından hazırlanan '23 Nisan Moral Otobüsü', kentin işlek cadde ve sokaklarında şehir turu atarak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan çocukların bayramını kutladı.

Darıca Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında balonlar ve resimlerle süsledikleri otobüse '23 Nisan Moral Otobüsü' adını verdi. Tasarlanan otobüs, sabah saatlerinde çocuk bandosu ve masal kahramanları eşliğinde kentin işlek cadde ve sokaklarında şarkılar söyleyerek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan çocukların bayramını kutladı. Üstü açık 23 Nisan Moral Otobüsü, site ve apartman önlerinde durarak çocukların sevdiği şarkılar seslendirildi. Bazı kişilerin balkonlara ve pencerelere çıkarak çocuk bandosuna eşlik ettiği görüldü.

23 Nisan kutlamalarını evlerden yaptıkları için burukluk yaşadıklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Çocuklarımızın yüzünü bir nebze de olsa güldürmek için onlara sürpriz hazırladık. Moral otobüsümüz çocuklar için yola çıktı. 23 Nisan bizim en büyük bayramımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yılı kutlu olsun" dedi.