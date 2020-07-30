DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika

Bolu Dağı'nda bayram tatili trafiği

BOLU'da, Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde yoğunluk oluştursa da ulaşımda aksama yaşanmadı.

Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, gece saatlerinde Bolu'ya vardı. Tatilciler, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde yoğunluk oluşturdu. Bolu Dağı'nın rampaları nedeniyle zaman zaman trafik yavaşlasa da durmadı. Tatilciler, Bolu Dağı'nı aştıktan sonra yollarına rahatça devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bolu Dağı'ndan görüntüler

-Tünel girişinden görüntüler-Araçları arıza yapanlar-Yoldan görüntüler

-Trafikteki akıcı yoğunluk

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Diyarbakır'da, Kurban Bayramı'nda 4 bin polis görev yapacak

DİYARBAKIR'da, Kurban Bayramı'nda güvenlik önlemleri kapsamında 4 bin 134 polis görev yapacak.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce Kurban Bayramı nedeniyle güvenlik önlemleri ve denetimler aralıksız sürüyor. Bu gece saatlerinde denetimlerini sürdüren ekipler Bağlar, Yenişehir, Kayapınar ve Sur ilçelerindeki belirli bölgelerinde uygulama başlattı. Ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurup, arama yaparken, vatandaşlara ise kimlik kontrolü uyguladı. Polis özel harekat ekiplerinin de katılımıyla yapılan uygulamada, vatandaşlara koronavirüs tedbirlerine uyulması için bilgilendirmede bulunuldu.

Diyarbakır'da, Kurban Bayramı süresince çeşitli şubelerden 4 bin 134 personel, helikopter, İnsansız Hava Aracı (İHA), Silahlı Hava Aracı (SİHA), motosikletli ekipler ve polis detektör köpeğiyle uygulama yapılacağı bildirildi.