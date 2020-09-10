DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika

Tunceli'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu (2)

CENAZE TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Tunceli'de görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan uzman çavuş Hüseyin Çatal'ın cenazesi gece saatlerinde düzenlenen uğurlama töreniyle toprağa verilmek üzere memleketi Isparta'ya gönderildi.

Alacık Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görev yapan ve hidrofor arızası için gittiği Gökçek Jandarma Karakolu'nda geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal için 4'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Vali Mehmet Ali Özkan , Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras , İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, 4'üncü Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile diğer askeri yetkililer katıldığı törenin ardından Çatal'ın naaşı, helikopterle Elazığ 'a, oradan da uçakla memleketi Isparta'ya gönderildi.

Haber: Ferit DEMİR/TUNCELİ,=============================

Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Karlıova ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 22.32'de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı.

Haber: BİNGÖL,==================

Göçmenlerin motoryatı battı: 150 göçmen kurtarıldı İTALYA'ya gitmek için İzmir'den hareket eden çok sayıda göçmenin bindiği motoryat, Yunanistan'ın Amorgas Adası yakınında alabora oldu. Göçmenler, bölgeden geçen bir kuru yük gemisi tarafından kurtarılarak, Çeşme ilçesine getirildi.İddiaya göre, yasa dışı yollarla İtalya'ya gitmek isteyen çok sayıda göçmen, motoryata binerek İzmir'den hareket etti. Göçmenlerin bulunduğu motoryat, Yunanistan'ın Amorgos Adası yakınında şiddetli rüzgar nedeniyle su almaya başladı. Bunun üzerine, göçmenler Yunanistan unsurlarından yardım talep etti, fakat göçmenlerin çağrısı Yunanistan unsurlarınca cevapsız kaldı. Göçmenler, bu kez çareyi Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerini aramakta buldu. Göçmenlerin yardım çağrısı üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede bulunan bir kuru yük gemisini göçmenlerin olduğu yere yönlendirdi. Bölgeye gelen kuru yük gemisi, çoğu Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen yaklaşık 150 göçmeni gemiye alarak kurtardı. Göçmenler, kuru yük gemisi ile Çeşme ilçesi açıklarına getirildi. Göçmenler, kuru yük gemisinden alınarak Çeşme Limanı'na getirildi. Yemek ve su ikram edilen göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

9 ORGANİZATÖR GÖZALTINDA Göçmenleri yurt dışına yasa dışı yollarla çıkışını organize ettiği ileri sürülen 9 şüpheli, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı ve şüphelilerin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,====================================

Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği cip, minibüsle çarpıştı: 2 yaralı DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde, sürücüsünün kalp krizi geçirdiği cip kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen minibüsle çarpıştı. Kalp masajıyla hayata döndürülen cip sürücüsü ile yaralanan minibüs sürücüsü hastaneye kaldırıldı.Kaza, saat 22.30 sıralarında Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen köyü yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Hakkı Keskin yönetimindeki 81 FM 887 plakalı cip sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Kenan Baştımar'ın kullandığı 81 AN 076 plakalı minibüsle çarpıştı.Kazada, minibüs sürücüsü Baştımar yaralandı, cip sürücüsü Hakkı Keskin ise cipte sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Keskin itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Sağlık görevlilerince dakikalarca kalp masajı yapılan Hakkı Keskin, hayata döndürüldü. Keskin ve yaralı Baştımar, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.