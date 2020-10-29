Kazayı öğrendi, 'Kızıma bir şey oldu mu?' diyerek fenalaştı - Son Dakika

Kazayı öğrendi, 'Kızıma bir şey oldu mu?' diyerek fenalaştı

29.10.2020 16:40
Kazayı öğrendi, 'Kızıma bir şey oldu mu?' diyerek fenalaştı, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'da, babasıyla cep telefonu almaya giden Pınar Meydan (11), yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'da, babasıyla cep telefonu almaya giden Pınar Meydan (11), yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Haberi alıp, gelen Pınar'ın annesi Nurten Meydan, "Kızım nerede, doğru söyleyin bir şey oldu mu?" diyerek fenalık geçirdi. Çocuğunun iyi olduğunu öğrenen anne, daha sonra hastaneye gitti.

Afyonkarahisar'ın Milli Birlik Caddesi'nde dün öğle saatlerinde babası Yılmaz Meydan ile cep telefonu almaya giden Pınar Meydan, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada 03 UV 219 plakalı hafif ticari araç, Pınar Meydan'a çarptı. Yaralanan Pınar'a ilk müdahaleyi ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri yaptı. Pınar Meydan, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

ANNE FENALIK GEÇİRDİKazayı duyup, koşarak, caddeye gelen anne Nurten Meydan ise polislere ve çevredeki esnafa "Kızım nerede, doğru söyleyin, bir şey oldu mu?" diyerek fenalaştı. Olay yerindeki polis ekipleri, anneyi sakinleştirmeye çalıştı. Kızının sağlık durumunun iyi olduğuna bir süre sonra ikna olan Nurten Meydan, Pınar'ın babasıyla cep telefonu almaya gittiğini anlatarak, olay yerindeki duraktan dolmuşa binip, hastaneye gitti.KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçmek isteyen kıza, hafif ticari aracın çarpma anı yer aldı.


Kazayı öğrendi, 'Kızıma bir şey oldu mu?' diyerek fenalaştı
Kazayı öğrendi, 'Kızıma bir şey oldu mu?' diyerek fenalaştı
Kazayı öğrendi, 'Kızıma bir şey oldu mu?' diyerek fenalaştı
Kazayı öğrendi, 'Kızıma bir şey oldu mu?' diyerek fenalaştı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Cep Telefonu, Zeybek, Anne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kazayı öğrendi, 'Kızıma bir şey oldu mu?' diyerek fenalaştı - Son Dakika

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