İki kardeş görüntülü görüşme sayesinde 'Rıza Bey'den son anda kurtuldu - Son Dakika

İki kardeş görüntülü görüşme sayesinde 'Rıza Bey'den son anda kurtuldu

03.11.2020 16:55
İki kardeş görüntülü görüşme sayesinde 'Rıza Bey'den son anda kurtuldu, System.String[]

İZMİR'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda deprem sırasında birinci kattaki dişçide bulunan kardeşler, binadan son anda kurtuldu.

İZMİR'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda deprem sırasında birinci kattaki dişçide bulunan kardeşler, binadan son anda kurtuldu. Bina yıkılmadan saniyeler önce dışarıya çıkmayı başaran Olcay Maşa, "Deprem başlamadan önce ablam dişçi koltuğundaydı. Kardeşim Seferihisar'da yaşıyor. Dişçideyken görüntülü onunla konuşuyorduk. Bizim en büyük şansımız o oldu. 'Abla deprem oluyor' demeye başladı, biz daha sallanmamıştık. Sonra biz sallanmaya başladık. 2 saniye görüntülü görüştüğümüz için kazandık" dedi.

İzmir'deki depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'ndan son anda koşup, çıkarak kendilerini kurtaran Olcay Maşa (45) ve kardeşi Neslihan Maşa (51), korku dolu anları anlattı. Enkaz altında kalmaktan saniyeler önce dışarıya çıkarak, kurtulduklarını dile getiren Olcay Maşa, kendileriyle birlikte diş doktoru Arda Hacaroğlu ve asistanının da kurtulduğunu ifade etti. Deprem olmadan önce kardeşi Neslihan Maşa'nın dişçi koltuğunda olduğunu söyleyen Olcay Maşa, "Deprem başlamadan önce ablam dişçi koltuğundaydı. Kardeşim Seferihisar'da yaşıyor. Dişçideyken görüntülü onunla konuşuyorduk. Bizim en büyük şansımız o oldu. 'Abla deprem oluyor' demeye başladı, biz daha sallanmamıştık. Sonra biz sallanmaya başladık. 2 saniye görüntülü görüştüğümüz için kazandık. Dişçimiz ve kardeşim 'koşun' diye bağırdı. Koşmaya başladık. Merdivenlere molozlar dökülmüştü. Düştüm, ablam beni tutarak, kaldırdı. 'Olcay koş' dedi. Bütün duvarlar açıldı ve üstümüze duvarlar düşmeye başladı. Kapıya çıktım. Döndüğümde ablam yoktu, sonra seslenerek, toz bulutunun içinden çıktı. Köşede birbirimize sarıldık. Çıktığımız anda bina çökmüştü. Bütün İzmir'in yıkıldığını sandım. Çocuklarımızı aradık hemen. Üstümüz başımız tozdu, saçlarımdan camlar, çantamın içinden molozlar çıktı. Dizimden ve belimden yaralandım. Ablamın sıyrıkları var. Çünkü molozların içinden kaçmaya çalıştı" dedi.

'İNSANLARIN ÇIĞLIKLARI KULAĞIMDAN HİÇ ÇIKMIYOR'Deprem sırasında dişçi koltuğunda olduğunu ifade eden Neslihan Maşa ise "Dişçi koltuğundaydım. Kardeşimizle konuşurken sallanmaya başladık. Koşmaya başladık. Kardeşimi kapıdan çıkarken merdivenlerden düşerken, gördüm. Kolundan tutup kaldırdım. Arkasından ben koştum. Ben çıktım. Ortalık toz duman, kardeşimin çıkarken bir tek ayaklarını gördüm. Kardeşimi aramaya başladım. Bina üstümüze geliyordu. İnsanların çığlıkları kulağımdan hiç çıkmıyor. Bu şoku nasıl atlatacağım hiç bilmiyorum. İçeridekilerin ailelerine sabır diliyorum. O görüntüler gözümden gitmiyor" diye konuştu.

İki kardeş görüntülü görüşme sayesinde 'Rıza Bey'den son anda kurtuldu
İki kardeş görüntülü görüşme sayesinde 'Rıza Bey'den son anda kurtuldu
İki kardeş görüntülü görüşme sayesinde 'Rıza Bey'den son anda kurtuldu
İki kardeş görüntülü görüşme sayesinde 'Rıza Bey'den son anda kurtuldu
İki kardeş görüntülü görüşme sayesinde 'Rıza Bey'den son anda kurtuldu
İki kardeş görüntülü görüşme sayesinde 'Rıza Bey'den son anda kurtuldu

Deprem, İzmir, Kedi, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İki kardeş görüntülü görüşme sayesinde 'Rıza Bey'den son anda kurtuldu - Son Dakika


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