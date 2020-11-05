DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 25

05.11.2020 02:58
DHA YURT BÜLTENİ - 25, System.String[]

Hakkari'de teröristler yol yapımında çalışan işçilere saldırdı: 1 şehit, 2 yaralı (3)HAKKARİ'DEKİ ŞEHİT SAYISI 3'E YÜKSELDİHakkari'nin Derecik ilçesinde yol yapım çalışması yapan işçilere yönelik düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan 2 işçi de kaldırıldıkları Şemdinli Devlet...

Hakkari'de teröristler yol yapımında çalışan işçilere saldırdı: 1 şehit, 2 yaralı (3)

HAKKARİ'DEKİ ŞEHİT SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yol yapım çalışması yapan işçilere yönelik düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan 2 işçi de kaldırıldıkları Şemdinli Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit oldu. Hakkari Valiliği, saldırı ile ilgili şehit sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı.

Haber: HAKKARİ,

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Van'da kaçak göçmenleri taşıyan münibüs kaza yaptı: 1 ölü, 7 yaralı VAN'da içerisinde 30 kaçak göçmenin bulunduğu minibüs, Büyükşehir Belediyesine ait Halk otobüsü ile çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Minibüste bulunan diğer göçmenler de olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Polis kaçan göçmen ve araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.Kaza, akşam saat 22.30 sıralarında Van- Erciş Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. İçerisinde yaklaşık 30 kaçak göçmenin bulunduğu ve sürücünün ismi öğrenilmeyen 65 DD 026 plakalı minibüs, ara yoldan ana yola çıkarken, Büyükşehir Belediyesine ait Halk Otobüsüne çarptı. Çarpışmanın şiddetiyse savrulan minibüste bulunan kaçak göçmenlerden 1'i yaşamını yitirirken, 7 kişi ise yaralandı.

Kazanın ardından minibüste bulunan diğer kaçak göçmenler, karanlıktan faydalanıp olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Ölen kişinin cenazesi ise otopsi işlemleri için Dursun Odabaşı Tıp Merkezine kaldırıldı. Polis kaçan, minibüs sürücü ile göçmenlerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Hakkari, Derecik, Şehit, İşçi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika


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