DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 25

11.11.2020 20:50
DHA YURT BÜLTENİ - 25, System.String[]

Üniversiteli Cennet'i, erkek arkadaşı boğarak öldürdü (2)KATİLİYLE AYNI KAREDEDenizli'nin Pamukkale ilçesinde kaldığı apart dairesinde sevgilisi Recep Berkay Hakver tarafından boğazı sıkılarak öldürülen üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Cennet Tuğba Tokbaş'ın katiyle aynı karede yer...

Üniversiteli Cennet'i, erkek arkadaşı boğarak öldürdü (2)

KATİLİYLE AYNI KAREDE

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kaldığı apart dairesinde sevgilisi Recep Berkay Hakver tarafından boğazı sıkılarak öldürülen üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Cennet Tuğba Tokbaş'ın katiyle aynı karede yer alan görüntüleri ortaya çıktı. Tokbaş'ın sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, bir otomobilin arka koltuğunda Hakver ile yan yana görüntüleri yer alıyor. Videoda ayrıca, Tokbaş'ın kuaförde, arkadaşlarıyla kahve içerken, Pamukkale'de gezerken de görüntüleri bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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(Cep Telefonu)-Öldürülen Tuğba Tokbaş'ın arkadaşıyla sokakta yürümesi-Arkadaşlarıyla kahve içmesi-Tokbaş'ın katil zanlısıyla otomobilde oturması-Pamukkale de gezmesi

Haber : Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

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Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

KAHRAMANMARAŞ'ta 5 çocuk annesi Emine Kılıçarslan (73), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Yörükselim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yakınları yalnız yaşayan Emine Kılıçarslan'a ulaşamayınca endişelendi. En son 2 gün önce görülen Kılıçarslan'ın torunu eve gittiğinde banyoda yaşlı kadını hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Emine Kılıçarslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelmenin ardından kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 5 çocuk annesi Emine Kılıçarslan'ın kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Olay yeri-Ölen kişinin yakınları ve polisler-Evin önündeki ambulans-Evin içindeki olay yeri şeritleri

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Bomba şüphesi üzerine patlatılan valizden kıyafet çıktı

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde bir alışveriş merkezinin içinde unutulan valiz endişe yarattı. İhbar üzerine olay yerine gelen bomba imha ekipleri tarafından dışarı çıkarılıp kontrollü bir şekilde patlatılan valizin içinden kıyafet çıktı.

Olay, bugün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Alsancak Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. AVM içerisinde bulunan vatandaşlar mağazaların bulunduğu yerin ön kısmında sahipsiz bir valiz olduğunu fark etti ve polise ihbar etti. Bunun üzerine olay yerine polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri ilk olarak alışveriş merkezini ve üst katındaki oteli güvenlik gerekçesiyle tahliye etti. Daha sonra alışveriş merkezine giren özel donanımlı bomba imha ekipleri ilk olarak valizi güvenli bir şekilde AVM'nin dışına çıkardı. Kontrollü şekilde patlatılan valizin içinden kıyafetler çıktı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Olay yerinden görüntüler-Valizin fünye ile patlatılma anı görüntüsü

-Polislerin olay yeri inceleme görüntüsü

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay),

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Banka otoparkına bırakılan çanta ve valiz fünyeyle patlatıldı

SİVAS'ta bir bankanın otoparkına bırakılan sırt çantası ile valiz paniğe neden oldu. Fünye ile patlatılan çanta ile valizden elbise ve okul kitabı çıktı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kadı Burhanettin Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvar'ında meydana geldi. Bulvardaki bir bankanın otoparkına bırakılan sırt çantası ve valizi görenler şüphe üzerine polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Bulvar araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Bomba imha uzmanının özel kıyafetini giymesinin ardından çanta ve valiz fünye bağlanarak patlatıldı. Çanta ve valizden erkek kıyafeti ve okul kitapları çıktı.

Üniversite, Pamukkale, Erkek, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika


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