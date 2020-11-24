DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 25
24.11.2020 20:49
BAKAN KURUM, ÖĞRETMENİNİN GÜNÜNÜ KUTLADIBakan Kurum: Elazığ'da 2 bin 500 konut teslime hazır (2)Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ konutlarında incelemelerde bulunduktan sonra Elazığ Valiliği'ni ziyaret etti.
BAKAN KURUM, ÖĞRETMENİNİN GÜNÜNÜ KUTLADI
Bakan Kurum: Elazığ'da 2 bin 500 konut teslime hazır (2)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ konutlarında incelemelerde bulunduktan sonra Elazığ Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Kurum, ziyaret sırasında 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilkokul öğretmeni Emine Oray'ı cep telefonuyla görüntülü aradı. Bakan Kurum, sürpriz yaptığı Oray'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Son Dakika Son Dakika: Çavuşoğlu'ndan, Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayla ilgili misilleme mesajı: Cevabımızı sahada da vereceğiz Bülent Arınç'ın bir gün gecikmeli istifasının nedeni belli oldu Son Dakika: Türkiye'de 24 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 161 kişi vefat etti, 7381 yeni vaka tespit edildi Elon Musk, Bill Gates'i geçerek en zengin ikinci insan oldu Bülent Arınç'ın oğlundan babasının istifasıyla ilgili dikkat çeken sözler: Bu denizde bir tek gemi ve tek bir reis var Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı Afganistan'da pazar yerinde çifte bombalı saldırı gerçekleşti: 14 ölü, 45 yaralı Melih Gökçek'ten Arınç'ın istifası hakkında ilk yorum: Bence yetmez