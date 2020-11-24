DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika

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BAKAN KURUM, ÖĞRETMENİNİN GÜNÜNÜ KUTLADIBakan Kurum: Elazığ'da 2 bin 500 konut teslime hazır (2)Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ konutlarında incelemelerde bulunduktan sonra Elazığ Valiliği'ni ziyaret etti.

BAKAN KURUM, ÖĞRETMENİNİN GÜNÜNÜ KUTLADI Bakan Kurum: Elazığ'da 2 bin 500 konut teslime hazır (2) Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ konutlarında incelemelerde bulunduktan sonra Elazığ Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Kurum, ziyaret sırasında 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilkokul öğretmeni Emine Oray'ı cep telefonuyla görüntülü aradı. Bakan Kurum, sürpriz yaptığı Oray'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

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