DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 25

01.12.2020 23:24
DHA YURT BÜLTENİ - 25, System.String[]

Sokağa çıkma kısıtlamasında alkol alan 2 arkadaş, 4 yasağı aynı anda ihlal etti İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın genelgesiyle pandemi sürecinde ilk kez hafta içi ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında alkol alan 2 arkadaş, 4 yasağı aynı anda ihlal etti

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın genelgesiyle pandemi sürecinde ilk kez hafta içi ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Gaziantep'te gün içinde yoğunluğun yaşandığı cadde ve meydanlar kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü. Kentte oturdukları bankta alkol alan 2 kişi, polis ekiplerinin denetimine takıldı. Polise çeşitli bahaneler üreten kişilere, aynı anda 4 yasağı birden ihlal ettikleri gerekçesiyle 5 bin 50'şer TL cezai işlem uygulandı.

Kentte saatlerin 21.00'i göstermesiyle sokak ve caddeler boşaldı. Sessizliğin hakim olduğu kentte polis ekipleri de kısıtlamaya uyulması için denetim yaptı. Polis ekiplerinin denetim yaptığı noktalardan Balıklı Parkı'nda, maske takmayan ve alkol alan 2 kişi polis ekiplerince fark edildi. Polisin uyardığı ismi öğrenilemeyen kişiler, sokağa çıkma kısıtlamasından haberi olmadığını öne sürdü. İki kişi parkta şehir dışından gelecek bir arkadaşlarını beklediklerini söyleyerek polisi ikna etmeye çalıştı.

İÇKİ BARDAĞINI YERE ATTIKimliklerini alıp kendilerine işlem yapan polis ekiplerine çeşitli bahaneler üreten iki arkadaş, bankta duran içki bardağını eliyle devirerek, "Alkol almıyoruz. Su içiyoruz. Ayakta sigara içmek yasak. O yüzden oturarak sigara içiyoruz. Bakın alkol şişesi yok" dedi.Alkol almadığını öne sürerek sadece sigara içmek için oturduklarını söyleyen kişilere, polisler insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde sigara içilmesi ve maske kullanımını ihlal edici yeme- içmenin yapılmasının yasaklandığını söyledi. Ayrıca, açık alanda alkol almanın da kabahatler kanununa aykırı olduğunu belirtti.

Polis ekipleri daha sonra bu kişilere; sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, maske ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemek, açık alanda sigara içmek ve açık alanda alkol almaktan 5 bin 50'şer TL idari para cezası kesti.

Gaziantep, Sigara, Polis, Alkol, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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