DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika

Ağrı'da yangın faciası; baba ve 2 çocuğu öldü (2)

BABA ÇOCUKLARI YAN YANA DEFNEDİLDİ

Evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybeden baba Özgür Murat ile çocukları Esmanur ve Berat'ın Erzurum Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsileri akşam saatlerinde tamamlandı. Baba ve 2 çocuğunun cenazesi karayoluyla Ağrı'nın Baloluk köyüne getirildi. Köy camiinde kılınan cenaze namazı sonrası baba ve çocukları köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.