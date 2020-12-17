DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 25
17.12.2020 05:00
Sivas'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralıSİVAS'ta kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Sivas'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
SİVAS'ta kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Üçlerbey Mahallesi Yahyabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Bekir K. yönetimindeki 58 DA 674 plakalı otomobil, ara sokaktan caddeye çıkan Yaşar T.'Nur kullandığı 16 HH 0038 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve araçta bulunan İ.B. ile M.B. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika Hırsız kadın önce büfe sahibini soydu, sonra kendi soyundu ABD'de Pfizer aşısı yapılan bir sağlık çalışanı hastaneye kaldırıldı Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Nevşehir'de 5 günde aynı aileden 4 kişi koronavirüse yenildi Final yapacağı açıklanan Maria ile Mustafa dizisinin setinde korona paniği! 18 kişinin testi pozitif çıktı Başhekimden hemşireye tepki çeken ceza! 500 kere "Ben salağım" yazdırdı Son Dakika: Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 240 kişi vefat etti, 29 bin 718 yeni vaka tespit edildi Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası maske takmama cezası yedi