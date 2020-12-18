DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika

Ankara'da servis minibüsü, TIR üzerindeki dev tabelaya çarptı: 8 yaralı

ANKARA'da fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsünün yol kenarında park halindeki TIR'ın dorsesinden sarkan dev tabelaya çarptığı kazada, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Güvercin Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Mesaiden çıkan traktör fabrikası işçilerinin taşındığı Yücel C. yönetimindeki 06 C 4676 plakalı servis minibüsü, park halinde bulunan 06 FK 8015 plakalı TIR'ın dorsesinden sarkan 13,5 metre uzunluk, 5 metre genişlikteki tabelaya çarptı. Minibüsün ön kısmı tabelanın altında kalırken, sürücü Yücel C. ile yolcular Mustafa D., Yasin Y., Yunus Emre A., Emre Y., Kemal E. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Ankara Şehir Hastanesi, Gazi Üniversitesi Hastanesi ile Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirlendi. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.