DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 25

24.12.2020 22:24
DHA YURT BÜLTENİ - 25, System.String[]

Otomobil elektrik direğine çarptı: 1ölü, 1 yaralıKAHRAMANMARAŞ'ta kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Otomobil elektrik direğine çarptı: 1ölü, 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Önsen Mahallesi'nde meydana geldi. Serdar Köse (25) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada otomobilde bulunan Ahmet Akkurt (22) ile Serdar Köse yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Akkurt, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi devam eden Serdar Köse'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika


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