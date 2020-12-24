DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika

Otomobil elektrik direğine çarptı: 1ölü, 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Önsen Mahallesi'nde meydana geldi. Serdar Köse (25) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada otomobilde bulunan Ahmet Akkurt (22) ile Serdar Köse yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Akkurt, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi devam eden Serdar Köse'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.