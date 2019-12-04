DHA YURT BÜLTENİ-26

İzmir'de ev yangını: 1 yaralı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangında, alevleri söndürmek isteyen Bayram Aksu (79) yaralanırken, daire kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında 1847/1 sokakta bulunan üçlü katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre dairede tek başına yaşayan Bayram Aksu (79) uyurken, bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören komşuları durumu itfaiyeye haber verirken, uyanan Aksu yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Ellerinde yanıklar meydana gelen Aksu, çevredekilerin yardımıyla dışarıya çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından, ellerinde yanıklar meydana gelen Aksu Çiğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, daire kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yanan daireden genel ve detay görüntü

İtfaiye ekipleri çalışırken görüntü

İtfaiye araçlarından görüntü

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR,

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Vali Pehlivan: Habur Sınır Kapısı'ndan ihracat yüzde 30 arttı

ŞIRNAK Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'ndan ihracatta geçen yıla oranla yüzde 30 artış olduğunu söyledi.

Şırnak Valisi Pehlivan, Habur Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Pehlivan, daha sonra Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş ve Başverim Belediye Başkanı Medeni Tatar ile Özgen köyünü ziyaret etti. Köyde devlet desteğiyle kurulan serada domates hasadı yapan Pehlivan, "Şırnak'ta tarım ve hayvancılık adına her gün yeni adımların atılmasını bekliyoruz, üretim olsun. Üretim demek, istihdam demektir, hem Şırnak'a hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak demektir" diye konuştu.

Vali Pehlivan, Habur Sınır Kapısı'ndan ihracatın arttığını belirterek, "Habur Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunduk. Bu yıl Habur Sınır Kapısı'nda yaptığımız ihracatımız yüzde 30 oranında artmış ve 2 milyar doların üzerine çıkmıştır. Tabi hepimizi sevindiriyor ve gururlandırıyor. Bunlar ülke ekonomisin geleceği acısından ziyadesiyle bizleri mutlu ediyor. Bu bağlamda tarım alanında inşallah devletimizin, hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde sağlanan teşviklerden vatandaşlarımızı buluşturmak suretiyle hep birlikte gayret sarf edeceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Vali Ali Hamza Pehlivan'ın seraya girişi

Valinin domates toplaması

Valinin konuşması

Gökyüzüne mavi balon uçurulması

Genel ve detay görüntüler

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Burdur'da kaza: 4 yaralı

Burdur'da otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Antalya Kavşağı'nda meydana geldi. Yaşar U.'nun (43) kullandığı 15 SC 007 plakalı çekici ile Halil K.'nin (36) kullandığı 43 ABF 109 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile otomobilde bulunan Yüksel A. (21) ve İrfan A. (34) yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen ekiplerin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesi bulanmadığı belirtildi.

Çekici ve otomobil ise kaza yerinden kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kazaya karışan otomobil

Kazaya karışan çekici

Kavşak genel görünüm

Araçların yüklenmesi

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Ava giden avukat kayboldu, otomobili sulama kanalında bulundu

Edirne'nin Keşan ilçesinde, dün akşam ava gideceğini söyleyerek evden çıkan avukat Hakan Çağıl Taşdelen'den (30) haber alınamıyor. Taşdelen'in otomobili, İpsala'ya bağlı Koyuntepe köyü ile Yenikarpuzlu beldesi arasındaki sulama kanalında bulundu. Otomobil, vinçle çıkartılırken, dalgıçlar sulama kanalında arama çalışması başlattı.

Avukat Hakan Çağıl Taşdelen, dün akşam İpsala'ya ava gideceğini söyleyerek, 22 AAL 835 plakalı otomobiliyle Keşan'daki evinden ayrıldı. Taşdelen'in eve dönmemesi ve telefonlara cevap vermemesi üzerine eşi durumu jandarmaya bildirdi.

İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede yaptığı aramada, otomobili bugün Koyuntepe Köyü ile Yenikarpuzlu beldesi arasındaki sulama kanalında buldu.

Vinçle sudan çıkartılan otomobilde Hakan Çağıl Taşdelen'e rastlanmadı. Bölgeye istenilen dalgıç polis ekipleri, kanalda arama çalışması başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kayıp avukatı su kanalında arayan dalgıçlar

-Su kanalı çevresindeki polis aracı ve ambulans

-Arama köpeği

-Su kanalı genel gör.

-Çevrede toplananlar

-Edirne Baro Başkanı Av. Alper Pınar röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/İPSALA(Edirne),-