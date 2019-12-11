DHA YURT BÜLTENİ-26 - Son Dakika

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6 saat önce

Yağmur, Bodrum'da etkili oldu(2)HORTUM ÇIKTIMuğla'nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman sağanak şeklinde yağan yağmurun ardından, Turgut Reis Mahallesi Atatürk Meydanı'nda Akyarlar Mahallesi'ndeki bir kafenin bahçesinde hortum çıktı.

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Yağmur, Bodrum'da etkili oldu(2)

HORTUM ÇIKTI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman sağanak şeklinde yağan yağmurun ardından, Turgut Reis Mahallesi Atatürk Meydanı'nda Akyarlar Mahallesi'ndeki bir kafenin bahçesinde hortum çıktı. Kısa sürede etkili olan hortum nedeniyle kafede bulunan masa ve sandalyeler etrafa saçılırken, bu sırada orada bulunan bir kadın ise iki aracın arasına girerek yaralanmaktan kurtuldu. Öte yandan, denizde bulunan bir sandal ise yaklaşık 5 metre havaya yükselerek karaya çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, etrafa saçılan kafenin masa ve sandalyeleri personel tarafından toplandı. Yaşanan olay ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Güvenlik kamerası

Haber: Davut CAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/MUĞLA,

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Mobilya atölyesindeki yangın evlerin çatısına sıçradı(2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Mobilya üretimi yapılan 3 katlı binada çıkan yangın, yangının, yan taraftaki iki evin çatısına sıçraması üzerine evlerdeki vatandaşlar tahliye edildi. Vali Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını inceledi. Yangına çevre ilçelerden takviye olarak itfaiye istenirken, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait itfaiye araçları da bölgeye sevk edildi. 18 itfaiye ve su tankerleri ile yangının söndürme çalışmaları 2,5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Atölye ve bitişiğindeki 2 tek katlı ev yandı. Yangının kesin çıkış sebebi yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı bildirildi.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, yanan binaya ulaşmak için metruk binaların yıkıldığını söyledi. Ekiplerin çalışmasını sürdürdüğünü belirten Alan, "Çok üzücü, geçmiş olsun. Mobilya atölyesi olduğunu öğrendik. Kimyasalların ve ham madde olduğu için sıkıntı yaşanıyor. Ulaşım noktasında da sıkıntılı bölge olduğu için bir metruk binayı arkadaşlarımız yıkmak zorunda kaldık. Can kaybının olmaması şu an için sevindirici. Çevredeki binaların da etkilenmemesi için emniyetle ve AFAD ile beraber gayret gösteriyoruz." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yangından detaylar

-Vatandaşların itfaiye ekiplerine yardım etmesi

-Alevlerden detaylar

-Vali ve Belediye Başkanı'ndan detaylar

-Belediye Başkanı'nın açıklaması

-Söndürme çalışmalarından detaylar

ZONGULDAK -DHA

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Taksinin motoruna giren kedi kurtarıldı

Bartın'ın Kozcağız Beldesinde ticari taksinin motoruna giren yavru kedi, oto yıkamacıda dışarı çıkarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kozcağız Beldesinde yaşandı. Taksi şoförü Hulusi Akdemir, 74 T 0155 plakalı otomobiline yolcu alarak, yola çıktı. Yolda ilerlediği sırada aracın motorundan kedi sesi geldiğini duyan Akdemir, beldede bulunan oto yıkamacılığı yapan Erol Güneş'in iş yerine gitti. Erol Güneş taksinin motor kısmına giren yavru kediyi görerek bulunduğu yerden çıkardı. Yavru kediye iş yerinde bakılmaya başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kedinin otomobilden çıkartılması cep telefonu görüntüleri

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,


Turgut reis Mahallesi, Atatürk Meydanı, Akyarlar, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:13 Kaynak: DHA
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