DHA YURT BÜLTENİ-26 - Son Dakika

İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü - 2

SU VERİLEMEYEN MAHALLELERE TANKERLERLE SU DAĞITILDI

İzmir'de Tahtalı Barajı'ndan Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi'ne giden 2200 milimetrelik hatta Küner Mahallesi yakınında meydana gelen arıza nedeniyle Gaziemir, Karabağlar ile Buca ilçelerine su verilemedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Buca Belediyesi, tüm gün susuz kalan mahallelere tankerlerle su verdi. 60 saat sürecek kesintiden sonradan haberi olan ve bu nedenle önlem alamayan vatandaşlar, tankerlerden su alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

BİDONLARINI KAPAN KUYRUĞA GİRDİ

Buca'nın Yıldız Mahallesi'nde tankerden su alan Dursun Özer, su kesintilerinin normal olduğunu belirterek, "Boru patlamış, normal. Doğal bir şey. 3 gün susuz kalacağız ama olsun. Her şeye katlanırız. Nelere katlanmadık kiö derken, Nermin Yakar ise, "Haberimiz olsaydı su doldururduk" dedi.

Mahalle sakinlerinden Sibel Aslan da, "Suyumuz kesik. Şu an susuzuz. Hiçbir şey yapamadık. Ev olduğu gibi duruyor. Hiçbir ihtiyacımızı karşılayamadıkö derken, Ayşe Keskin, haber verilmediğini ve zor durumda kaldıklarını söyledi. Hıdır Araz ise, "Halimizi görüyorsunuz. Millet perişan. İnsanlarda su deposu yok. Yazık bu millete. Durum gerçekten vahimö diye konuştu.

Belediye görevlilerinin yarın da su kesintisinin yaşandığı mahallelere tankerle su dağıtılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tankerle su dağıtılması

-Vatandaşların bidonları ile su taşıması

-Vatandaşların su doldurması

-Vatandaşlarla röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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İslahiye'de marketten hırsızlık güvenlik kamerasında

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, bir markete giren hırsız 15 bin lira değerinde sigara çaldı. Şüphelinin hırsızlığı ise marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Atatürk Mahallesi'nde bulunan Osman Gözel'e ait markete sabah karşı gelen bir kişi, iş yerinin kepenk ve kapı kilidini kırarak girdi. Şüpheli, cep telefonu ışığı ile market raflarında bulunan 15 bin lira değerindeki sigaraları poşete doldurdu. Yaklaşık on dakika kaldıktan sonra marketten ayrılan şüphelinin ardından sabah saatlerinde geldiği iş yerinde soygunu fark eden Osman Gözel, durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlığın ardından polis, eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Market sahibi Osman Gözel, güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlığın ardından şüphelinin bir an önce yakalanmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Atatürk Mahallesinde cadde

-Market dükkanı

-İşyeri güvenlik kamerası

-İşyeri kamerasında hırsızlık anı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP

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Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Arda, parti yönetimini eleştirdi

İZMİR'de Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda , partisinin kendisine sahip çıkmadığını öne sürerek, "İlçede birçok tartışma yaşadık. Eşkıyalık yaptılar. Keşke il başkanı, yönetimi ve ilçe yönetimi, yanımızda olsaydı" dedi.

CHP'nin olağan kongre süreci devam ederken, Gaziemir'deki ilçe kongresine Belediye Başkanı Halil Arda'nın konuşması damga vurdu. Arda, İl Başkanı Deniz Yücel'in Urla Belediye Başkanı CHP'li Burak Oğuz'a sahip çıkan sözlerinin ardından, "Keşke bana da sahip çıksaydınız" dedi. Arda, şunları söyledi:

"Biz de Gaziemir olarak bu günlerde birçok olay yaşıyoruz. Bir Alevi olayı yaşadık. Hepimiz insanız, Aleviyiz. Bizim onlara karşı kastımız olabilir mi? Belediye başkan yardımcımızı öne attılar. Neredesiniz ilçe yönetimi? Keşke il başkanımız, il yönetimimiz bizim yanımızda olabilseydi. Sendikayla problemler yaşıyoruz. Toplam 584 işçinin 554'i sendika değiştirmiş, iktidarını kaybeden sendika ortalığı ayağa kaldırıyor. Eşkıyalık yapıyor. Ortalık ayağa kalktı. Neden benim yanımda değildiniz? Bir işçi kadın müdürüne ana avrat küfür etti. İşten çıkardım. Disiplinsiz bir belediye olamaz. Başka bir işçi ana avrat bana küfür etti. Gaziemir Belediye Başkanlığı makamı kafayı çekip çekip sosyal medyadan küfür edeceğiniz yer değildir. Keşke il başkanı, yönetimi, ilçe yönetimi yanımızda olabilseydi. Çok üzgünüm. İki gün önce İzmir'in en temiz, en naif, en namuslu basın danışmanı, canım ciğerim Emre Döker'in bu eşkıyalar tarafından kolu kırıldı. Keşke il, ilçe yönetimim benim yanımda olsaydı. Bir kere aradınız mı? Siz ilçeyi nasıl kucaklayacaksınız? Bunları konuşmak istemezdim ama ilçemizin faaliyet raporunu gördüğümde ne 4,5 aydır yaptığımız temizlik kampanyasında yanımızda yer aldıklarını ne sendikayla sorun yaşadığımızda ne de pazarcı esnafıyla yaşanan sorunda kimse aramadı. Ben bunu kabul edemiyorum. Siyaset bir tarafadır. Ben kimseye 'vizyonsuz' demedim. Benim vizyonumda meclis üyelerine ihale vermek yok. Delege seçimlerinde oy kullandırtmayanlar, mücadelemde yanımda oymayanlar benim vizyonumda olamaz. Dün buradayım, yarın da burada olacağım."

'PARTİMDE BİR KİŞİ BENİ ALKIŞLAYARAK KARŞILAMADI'

Gaziemir Belediye Başkanı Arda, yerel seçim öncesinde 26 Ekim 2019'da belediye başkanlığına aday adayı olduğunu, müracaatını yaptığını ve aday gösterildikten sonra üç ay boyunca aralıksız çalıştığını söyledi. Arda, sitem yüklü sözlerini şöyle sürdürdü:

"Parti kamuoyu araştırmalarından sonra adımı açıkladı. Çok mutlu oldum. Doğduğum ilçeye belediye başkanı olacağımı, rekor oyla seçileceğimi biliyordum. İlk iş olarak belediye meclis listesini yaptık. Toplam 20 meclis üyesinden 15'i beni değil diğer aday adaylarını destekleyen isimlerdi. Neden böyle yaptık? Siyasette nezaket dilini hiç terk etmedim. 2009'da da aday adayı olmuştum. 12 tane bana inanan, benimle birlikte hareket eden arkadaşım meclis üyeliği dosyası aldı. Umut Tekin arkadaşımız onlardan birisiydi. O da beni destekliyordu. O günün ilçe başkanı Yüksel Demirsoy'du. Ama 2009 yılında 12 tane arkadaşımdan maalesef ben atanmama rağmen hiçbir tanesi belediye meclis listesine yazılmadı. 12 arkadaşımın kırıldığını, üzüldüğünü biliyorum. Bu dönem de başvurular oldu. Ben karma, harika bir liste yaptım. Onlara inandım, güvendim. Çünkü onlar benim partilim. Onlarla yollara düştüm. Yıllardır Gaziemir'in demografik yapısını biliyorum. Kampanyada gezip dolaşmadığım yer kalmadı. Ancak o zaman görmediğim il ve ilçe yöneticilerimiz oldu. Rekor oyla seçimi kazanmamıza rağmen daha ilk gün büyük bir kırgınlık yaşadık. Partime girdim saat 10.30'da bir kişi alkışlayarak karşılamadı. İçinizde orada olanlar var. Bir kişi çıksın 'ilçenin kapısından içeri girdiğinde ben alkışladım' desin. Kimse yoktu. Fakat çarşı meydanına çıktığımda ezilme tehlikesi atlattım. Gaziemir o kadar büyük coşku yaşarken maalesef ilçemde coşkunun ne olduğunu o gün gördüm."

'ACABA BİZDEN NE İSTEYECEKLER?'

Konuşmasında belediyedeki kadro ve düzenlemeler konusuna da değinen Başkan Arda, kararları vermeden önce günlerce çalıştığını, saatlerce birim müdürlerinden brifing aldığını söyledi. Arda, "Belediyenin mali disiplini yoktu. Sekiz ayda memur ya da işçilerimizin alacağı yok. Tüm borçlarımızı takır takır ödüyoruz. Gaziemir'in önceliklerini tespit ettik. Eğitim ve ticaret konusunda projeler geliştirdik. Sarnıç'taki, Gaziemir'deki işadamlarını davet ettik. Hepsi korkarak geldi. Acaba 'Yine bizden ne isteyecek' diye düşündüler. Ben onlara 'Siz benden ne istiyorsunuz, yanınızda olacağım' dedim. Belediye başkanımıza güvenin. Belediye başkanı Gaziemir'in bir kuruşunun hesabını yapıyor" diye konuştu.

'ÇİÇEK İŞİNİ BANA VER'

Başkan Arda, göreve başladığı ilk günlerde partililerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çiçek işini kendisine vermesini istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Bir haftalık belediye başkanıydım, 23 Nisan etkinliklerini kucağımda buldum. Bir meclis üyesi geliyor ve 'Çiçek işini bana ver' diyor. Halil Arda hiçbir zaman böyle bir iş içinde olmaz. Seçim döneminde ne bir kuruş yardım aldım ne birisinin yemeğini yedim. Ne yedim ne içirdim. Halen daha ayda 10 bin lira seçim masraflarının borcunu ödüyorum. İlçe danışma kurulunda seçim döneminde hiç görmediğim bir ilçe yöneticisi divana oturdu. Hesap vermek zorunda olanlar hesap soramaz. Görevdeyken de seçim döneminde de tarafsız davrandım. Delege seçimlerinin yapıldığı yerlere adım atmadım. Almanya'ya gittiğim gün mahallemde seçim yapıldı. İlçe Başkanı Umut Tekin de çıktı, 'Zaten gelseydi boş oy kullanırdı' dedi. İyi de nereden biliyorsunuz? Gaziemir'de düştüğünüz durumu görüyor musunuz? Başkana delege seçimlerinde oy kullandırtmayan bir ilçe yönetimi oldunuz. Sizler bunu önemsemeyebilirsiniz ama çok üzüldüm. Bir kişiye, belediye çalışanına 'Sizi işten atarım, oy verin' demedim. Tarafsız olmama rağmen bunları yaşadım. Yüksel Demirsoy ilçe başkanıyken Halil İbrahim Şenol'u 'adayımız' diye gezdirmişti. Ben aday adayı olmama rağmen bunu yapmışlardı. Umut Tekin ilçe başkanıyken her yere Halil İbrahim Şenol ile gitmedi mi? O zaman her şey iyi de şimdi 'tarafsızım' diyen Halil Arda'yı suçluyorsunuz. Bundan 1,5 yıl önce Aziz Kocaoğlu Gaziemir'de il delegelerini toplayıp 'Benim adayım Deniz Yücel' dediğinde niye siz sormadınız. Ona 'Aziz Bey siz taraf olamazsınız' diye niye söylemediniz? Genel başkanımızın bir dileği var. Belediye başkanlarının ilçe seçimlerine karışmasını istemiyor. Bunu paylaşıp üstüne 'manidar' yazdınız. ya Halil Arda'dan ne istiyorsunuz? Çiçek ihalesini alamadığı için kin ve nefretle hareket eden meclis üyesinin yazılarını paylaştınız. Disiplin suçu işliyor, partiden atılması gerekiyor. Siz ise beğendiniz. Şimdi yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmiyor."

Öte yandan kongrenin divan başkanlığını yapan CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, Halil Arda'nın sürekli partiyi eleştirmesi ve yönetime ateş püskürmesi üzerine uyarıda bulundu. Sancar, "Sayın başkan aynı şeyleri söylüyorsunuz. Dört kez bir konuyu tekrarladınız. Burası kongre salonu ve ona göre hareket etmenizi istiyorum. Böyle şey olmaz" ifadelerini kullandı.

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İZMİR, -

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Kastamonulular 'Kastamonu pastırmasının' fiyatından memnun

KASTAMONULULAR, Kastamonu pastırmasının lezzetli olduğu kadar fiyatının da ucuz olduğunu söyledi.

Kastamonu ile Kayseri arasındaki pastırma rekabeti devam ediyor. Kastamonu'da pastırmacılık yapan Ahmet Kirişçioğlu, "Kastamonu pastırmasının kilosu 140 lira, kahvaltılık pastırmamız 140 lira, çimenli pastırma da 150 lira" dedi.

Kastamonu'da yaşayan öğrenci Serkan İnce ise "Kastamonu pastırması lezzettli olduğu kadar ucuz pastırmadır. Kayseri'nin adı Kastamonu'nun tadı vardır" diye konuştu.

Kent merkezinde Restaurant işletmecisi Cahit Kanbuoğlu da "Kastamonu pastırması lezettli ve kaliteli olduğundan dolayı ucuz; fakat değerinde fiyat değil. Biraz daha pahalı olması gerekiyor. Kastamonu esnafının gözünün tokluğundan bu fiyattan satışa sunuyorlar. Kayseri ve Kastamonu pastırmasını yana yana getirmek mümkün değil. Ad olarak yan yana gelir; ama lezzet olarak gelmez" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-Pastırmacı Ahmet Kirişçioğlu röp.

-Öğrenci Serkan İnce röp.

-Cahit Kanburoğlu röp.

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU,

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31 Mart seçimlerinde SP'li iki kişiyi öldüren 4 sanığa müebbet hapis cezası

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, 31 Mahalli İdareler Seçiminde oy verme işlemi sırasında Saadet Partili (SP) 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan 4 sanık, 'Kasten adam öldürme' suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, Pötürge'ye bağlı Bölünmez Mahallesinde, yanında geldiği yaşlı kişinin oy kullanabilmesi için kabine birlikte girmek isteyen seçmenlere, iddiaya göre sandık başında görevli SP üyesi İlyas Aktaş'ın karşı çıkması üzerine tartışma çıktı. Tartışma, müşahit olarak sandık başında bulunan Aktaş'ın babası Ali Aktaş ile amcasının oğlu Hasan Aktaş ve yaşlı kişinin yanındakilerin karışması ile kavgaya dönüştü. Olayda, yaşlı kişiyle kabine girmek isteyenlerin yakınları tarafından ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlar, Ali Aktaş ile oğlu İlyas ve yeğeni Hasan Aktaş'a isabet etti. İlyas ve Hasan Aktaş olay yerinde yaşamını yitirirken, Ali Aktaş ise yaralandı.

Polis tarafımndan gözaltına alınan Hacı Sülük, kardeşi Ömer Sülük ve akrabaları Abdulkadir Sülük ile Ömer Sülük, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Kahramanmaraş Elbistan cezaevine konuldu. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Polis adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen duruşmaya, yaşanan olayda hayatını kaybeden Saadet Partili Hasan ve İlyas Aktaş'ın yakınları da hazır bulundu. Bulundukları cezaevinden SEGBİS yöntemiyle duruşmaya katılan tutuklu sanıklar, verdikleri ifadede pişman olduklarını söyledi.

Mahkeme heyeti yargılama sonucu Hacı Sülük, kardeşi Ömer Sülük ve akrabaları Abdulkadir Sülük ile Ömer Sülük'ü 'Kasten adam öldürme' suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanık C.K. ise, 'Yardım ve yataklık' ve 'Delilleri karartma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

Haber: Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR,